G.Skill :DDR3 3000MHz Bellekler, oyuncu kulaklıkları ve dünya rekoru...

demo22 neden ddr3 ü diretiyorlar anlamış değilim hızı ne kadar çoğalırsa fiyatıda o kadar yüksek oluyor artık yeni bir teklonojiye geçsinler.
vatanbilgisayar.com/...
Ramdeki olay en dusuk enerjide en yuksek performansi verip stabil olmasidir...
Ben corsair vengeance kullaniyorum bundan oncede gskill ripjaws kullandim pek bir fark yoktu corsairde biraz daha hizlandi gibi ve daha az isiniyodu ramler yani gerek yok boyke seylere 3000 mhzymis :D islemci sanki...
ram bölümünde zaten gskill şu an tartışmasız lider, dünyada da böyle bizde de.
gskill tabii ki kulaklık fabrikası kurmadığı için kulaklıklar aslında başka markanın bir modeliymiş; armageddon avatar pro x5 diyorlar. fiyatına bakayım dedim malezyada 240 my, tl olarak 150 lira civarına geliyor, 75-80 dolar falan.
DDR 4 lerin en yakın son kullanıcı ile buluşma tarihi 2014 olarak görünüyor,DDR 3 zaten şu anda son zamanlarını yaşıyor,bundan daha öteye gitmesi pek mümkün değil.DDR 4 çıkıp yaygınlaştığında DDR 3 fiyatları şu ankinden daha yüksek kalacak ister istemez.Neticede DDR 2 lerde bunu görüyoruz. Olay frekanstan ziyade,o frekansı daha efektif biçimde kullanıp az enerji ile yüksek performans elde etme kısmına döndü artık.
ben x79 sistemde takoz ramlerle quad channel 1600 mhz de 44000Mb/s hız veiryor