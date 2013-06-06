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G.Skill :DDR3 3000MHz Bellekler, oyuncu kulaklıkları ve dünya rekoru...

6 yıl
6,8b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2013 fuarındaki turumuza devam ediyoruz. G.Skill standında yeni bellek kitleri, firmanın oyuncu kulaklıklarını ve DDR3 bellek hızaşırtma rekorunu değerlendiriyoruz.
 

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pohuman 6 yıl
5000MHz olsa ne yazar. Zamanlama değerlerine bak, rezalet..!
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SHERQUAN 6 yıl
Gayet başarılı.
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carter 6 yıl
Kulaklıklar kalite kokuyor. Ramlere gelecek olursak şu anlık pahalı diyebiliriz.
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Sedat. 6 yıl
Şuan ki kasamda G. Skill'in 16 GB Sniper modeli ramlerini kullanmaktayim İnanilmazda memnunum.. O.C potansiyeli Muazzam ötesi, Ram alacak olanlara Kesinlikle öneriyorum Çok kaliteli ürünleri mevcut... Yeni kasa toplayacak Herkese önerim bi araştirin..

vatanbilgisayar.com/...

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cumfiçu 6 yıl
Kulaklıklar süper :D
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maxcoder2 6 yıl
hızlı niye okuon kardeşmi hiç bişi anlamadım.
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Nokia Specialist 6 yıl
Hangi anakartla test etmisler bunu
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FRAPS 6 yıl
Ps4 de 5500 mhz 256 bit 176 GB/s bellek var , bu hikaye kalıyor
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KaleyDeskop 6 yıl
şu tipsiz koreliyi her yerde görüyorum illet gibi bir şey beş tlye satsalar alman ürünü
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Wolftired 6 yıl
Ramlerle neden bu kadar ugrasiyorlar anlamadim gercekten
Ramdeki olay en dusuk enerjide en yuksek performansi verip stabil olmasidir...
Ben corsair vengeance kullaniyorum bundan oncede gskill ripjaws kullandim pek bir fark yoktu corsairde biraz daha hizlandi gibi ve daha az isiniyodu ramler yani gerek yok boyke seylere 3000 mhzymis :D islemci sanki...
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demo22 6 yıl
neden ddr3 ü diretiyorlar anlamış değilim hızı ne kadar çoğalırsa fiyatıda o kadar yüksek oluyor artık yeni bir teklonojiye geçsinler.
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MaDMaxiBo 6 yıl
kulaklıklar güzelmiş ama birkaçyüz dolardan satarlar, vatanda da bin doları bulur herhalde


ram bölümünde zaten gskill şu an tartışmasız lider, dünyada da böyle bizde de.


gskill tabii ki kulaklık fabrikası kurmadığı için kulaklıklar aslında başka markanın bir modeliymiş; armageddon avatar pro x5 diyorlar. fiyatına bakayım dedim malezyada 240 my, tl olarak 150 lira civarına geliyor, 75-80 dolar falan.
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Kir$of 6 yıl demo22
demo22

neden ddr3 ü diretiyorlar anlamış değilim hızı ne kadar çoğalırsa fiyatıda o kadar yüksek oluyor artık yeni bir teklonojiye geçsinler.

DDR 4 lerin en yakın son kullanıcı ile buluşma tarihi 2014 olarak görünüyor,DDR 3 zaten şu anda son zamanlarını yaşıyor,bundan daha öteye gitmesi pek mümkün değil.DDR 4 çıkıp yaygınlaştığında DDR 3 fiyatları şu ankinden daha yüksek kalacak ister istemez.Neticede DDR 2 lerde bunu görüyoruz. Olay frekanstan ziyade,o frekansı daha efektif biçimde kullanıp az enerji ile yüksek performans elde etme kısmına döndü artık.
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wildboyankara 6 yıl
isterse 5000 mhz de çalışsın dual channel sistemde en fazla 30000Mb/s verir
ben x79 sistemde takoz ramlerle quad channel 1600 mhz de 44000Mb/s hız veiryor
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cagan1234 6 yıl
Bütün rekorları da gskill kırıyor helal olsun bundan öncekini de gskill kırmıştı sanırım.
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