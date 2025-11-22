Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda Passat ailesine yepyeni bir üye ekledi. Passat ePro olarak adlandırılan model, "seri hibrit" mimarisiyle dikkat çekiyor. SAIC ile ortak geliştirilen aracın Çin pazarına özel olarak tasarlandığını belirtelim.

Passat ePro'da kullanılan hibrit sistemde içten yanmalı motor, tekerleklere doğrudan bağlı değil. Bunun yerine, yalnızca elektrik üretmek için çalışan bir jeneratör gibi görev yapıyor. Aracı hareket ettirme vazifesi tamamen elektrik motoruna ait. Benzinli motor bataryayı şarj ederek menzili uzatıyor. Sistemin toplam gücü ise 250 beygirin biraz üzerinde.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda önceki Passat nesillerinin sade çizgisine sadık kalınmış. Ön bölümde ince LED gündüz farları ve bunları birleştiren ışık şeridi dikkat çekiyor. Aracın elektriklenmesini vurgulayan aydınlatmalı marka amblemi de es geçilmemiş. Arka kısımda Çin pazarına yönelik Volkswagen modellerinde sıkça gördüğümüz tek parça stop grubu bulunuyor.

Sadelik iç mekanda da sürüyor

İç mekanda da aynı sadelik hakim. Sürücüyü büyük bir dijital gösterge paneli ve geniş bir multimedya ekranı karşılıyor. Fiziksel tuşlar minimum seviyede tutulmuş. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla sadece direksiyon ve kapılarda birkaç düğme var. Diğer tüm fonksiyonların merkezi ekrandan yönetilmesi planlanmış.

Tam Boyutta Gör Sergilenen araçta 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorundan oluşan hibrit sistem yer alıyor. EA211 ailesinden yüksek verimli 1.5T EVO II motorun maksimum gücü 95 kW, elektrik motorunun ise 145 kW seviyesinde. Bu kombinasyon, performansı yüksek tutarken aynı zamanda daha verimli bir enerji tüketimi sağlıyor. Araçla ilgili batarya kapasitesi ve menzil bilgisi gibi detaylı teknik veriler henüz açıklanmadı.

