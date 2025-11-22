Giriş
    Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda Passat ePro'yu tanıttı. Popüler sedanın "seri hibrit" versiyonu, markanın elektriklenme çağındaki yeni adımını temsil ediyor.

    Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda Passat ailesine yepyeni bir üye ekledi. Passat ePro olarak adlandırılan model, "seri hibrit" mimarisiyle dikkat çekiyor. SAIC ile ortak geliştirilen aracın Çin pazarına özel olarak tasarlandığını belirtelim.

    Passat ePro'da kullanılan hibrit sistemde içten yanmalı motor, tekerleklere doğrudan bağlı değil. Bunun yerine, yalnızca elektrik üretmek için çalışan bir jeneratör gibi görev yapıyor. Aracı hareket ettirme vazifesi tamamen elektrik motoruna ait. Benzinli motor bataryayı şarj ederek menzili uzatıyor. Sistemin toplam gücü ise 250 beygirin biraz üzerinde.

    Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda önceki Passat nesillerinin sade çizgisine sadık kalınmış. Ön bölümde ince LED gündüz farları ve bunları birleştiren ışık şeridi dikkat çekiyor. Aracın elektriklenmesini vurgulayan aydınlatmalı marka amblemi de es geçilmemiş. Arka kısımda Çin pazarına yönelik Volkswagen modellerinde sıkça gördüğümüz tek parça stop grubu bulunuyor.

    Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Sadelik iç mekanda da sürüyor

    İç mekanda da aynı sadelik hakim. Sürücüyü büyük bir dijital gösterge paneli ve geniş bir multimedya ekranı karşılıyor. Fiziksel tuşlar minimum seviyede tutulmuş. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla sadece direksiyon ve kapılarda birkaç düğme var. Diğer tüm fonksiyonların merkezi ekrandan yönetilmesi planlanmış.

    Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sergilenen araçta 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorundan oluşan hibrit sistem yer alıyor. EA211 ailesinden yüksek verimli 1.5T EVO II motorun maksimum gücü 95 kW, elektrik motorunun ise 145 kW seviyesinde. Bu kombinasyon, performansı yüksek tutarken aynı zamanda daha verimli bir enerji tüketimi sağlıyor. Araçla ilgili batarya kapasitesi ve menzil bilgisi gibi detaylı teknik veriler henüz açıklanmadı.
