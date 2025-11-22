Volkswagen yeni hibrit Passat ePro'yu tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

Passat ePro'da kullanılan hibrit sistemde içten yanmalı motor, tekerleklere doğrudan bağlı değil. Bunun yerine, yalnızca elektrik üretmek için çalışan bir jeneratör gibi görev yapıyor. Aracı hareket ettirme vazifesi tamamen elektrik motoruna ait. Benzinli motor bataryayı şarj ederek menzili uzatıyor. Sistemin toplam gücü ise 250 beygirin biraz üzerinde.
Sadelik iç mekanda da sürüyor
İç mekanda da aynı sadelik hakim. Sürücüyü büyük bir dijital gösterge paneli ve geniş bir multimedya ekranı karşılıyor. Fiziksel tuşlar minimum seviyede tutulmuş. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla sadece direksiyon ve kapılarda birkaç düğme var. Diğer tüm fonksiyonların merkezi ekrandan yönetilmesi planlanmış.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
