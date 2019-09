GTX1650 aslında her şeye yeter mi? "Casper Excalibur G770 incelemesi"

Bu videoda Casper Excalibur G770'i inceliyoruz. Tasarımını, malzeme kalitesini ele alıyor, ekranını değerlendiriyor, bileşen detaylarına inip oyunlarla sınıyoruz, termal başarımını test ediyoruz.

Excalibur G770’i alırken özelleştirebiliyorsunuz, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 4896 liradan 15.216 liraya kadar çıkabiliyor fiyatı, temel olarak i7 9750H ve GTX1650’nin üstü yok, özellikle depolama birimleriyle uçuyor fiyat. Bizim inceleyeceğimiz cihazın teknik özelliklerini ekranda görüyorsunuz, mesela 32GB RAM üretkenlik için tamam ama bir oyuncu için fazla, 16GB’ı seçebilirsiniz, hali hazırda Windows keyiniz vardır, Freedos seçersiniz, 120GB SSD’ye sistemi yükleyeyim, sistem hızlı olsun yeter, gerisi mekanik disk olabilir diyebilirsiniz, hemen hemen istediğiniz gibi bir dizüstü oluşturabilirsiniz. Ben burada işlemciyi i5 9300H yapıp ekran kartını da GTX1650 yapabilmek isterdim açıkçası zira i7 9750H GTX1050 için de GTX1650 için de fazla güçlü bir işlemci.



Kutusundan dizüstünün kendisi ve 150W’lık bir adaptör çıkıyor, adaptör çok büyük veyahut çok ağır değil, normal boyutlarda.

Boyutlar ve tasarım. 2.3cm kalınlığında ve 2.1KG ağırlığında bir dizüstü. Benzer donanımlı MSI GF63 Thin 2.2cm civarı, Lenovo L340 2.5cm, Asus ROG Strix G531 2.5cm, Lenovo Legion Y540 2.6cm. Yani rakiplerinin çoğundan ince, ağırlık anlamında da benzer düzeyde, sırt çantasına da gerek kalmayabilir, adaptörüyle en çantasında taşıyabilirsiniz, yorucu değil özetle.



Kapağı sert plastik malzemeden, üzeri fırçalı metal gibi dokulu. Logo bağır çağır “Ben buradayım” diyen bir logo değil, böylesi daha makbul bence. İçeride hoparlörlerin ızgaraları, menteşe kısmındaki çizgiler, güç butonu derken renkli bir oyuncu dizüstüsü olayım, dikkat çekeyim gayesinde bir tasarım değil, dolayısıyla misal veriyorum G770 bir toplantıda masasında sırıtmaz.



Sağ tarafında güç girişi, HDMI çıkışı, Tip C girişi, USB 3.0 portu, sol tarafında Gigabit RJ-45 portu, bir USB 3.0 daha, kombo 3.5mm jack ve kart okuyucu var. USB portlarından en azından biri hızlı şarj destekli olsa makbule geçerdi. Kart okuyucu hızlı, 90MB/saniye civarına kadar çıkabildim. Tip C girişini dönüştürücüyle Tip A’ya dönüştürebilirsiniz ama iki USB Tip A bence az.



Benim şahsi testim, tek elle kapağı açarken yalpalıyor mu testi. Ayakları çok az yerden kesiliyor ama tek elle rahatlıkla açabiliyorsunuz, menteşelerin sertliği yeterince iyi.



Çiklet bir klavye, bölgesel RGB aydınlatmalı bir klavye. Birkaç efekt var lakin hiçbiri akıcı değil. Işık şiddeti üç kademeli, parlaklığı düşük ama karanlıkta, loş ortamlarda işini yapıyor.



Mat yüzeyli düz tuşlar. Yumuşak hisliler, tamamen bastırdığınızda membran bir malzemeye gömülüyor hissi var. Biraz daha sert olması, geri dönütü kuvvetli olsaymış bir oyuncu için daha keyifli olabilirdi. Basılmaları için gerekli güç ve mesafe anlamında iyi, hem oyuncu hem de bol bol yazı yazan bir tercüman olarak tuşların arasındaki mesafeye alıştıktan sonra konfor tarafı daha ağır basan bir klavye bence. Ne kadar sert basarsanız basın anahtarlar kıyasla sessiz kalabiliyorlar, bir kütüphanede mesela kimseyi rahatsız etmezsiniz.



Touchpad bir oyuncu dizüstüne göre beklentimin üstünde çıktı. Precision sürücülü, üç parmak hareketleriyle çeşitli görevleri yerine getirebilen, hassasiyeti başarılı ve keskin hareketlere müsait bir touchpad. Alanı yeterince geniş, palm rejection, yani istemsiz dokunmaya karşı tedbir diyelim, her zaman iyi çalışmayabiliyor. Klikler sert ve alt kısımlarda duyarlı. Özetle bir oyuncu olarak farenizi takıp kullanacaksınız tabii ama touchpad’e işiniz düşerse kullanılır.



15.6 inç 60Hz, FHD çözünürlükte IPS LCD bir ekran. Çin menşeili BOE adlı üreticinin paneli, modeli NV156FHM-N48 olarak geçiyor. Renkler IPS bir ekrandan beklenebileceği üzere güzel bir doygunlukta, aşırılık yok, doğru renkler. Kontrast ve ton ayrımı da gayet iyi. Beyaz dengesi sorunsuz, siyahlar yeterince doygun ve derince, oyunlarda, karanlık sahnelerde sonrasında filmlerde segmenti için iyiydi. Genel olarak güzel, keyif alabileceğiniz bir dizi-film tüketme ekranı.



Maksimum parlaklığı kapalı ortamlarda kurtarır zira ben genelde %100’de kullandım, yansıma sorunu yok ama parlaklığı açısından direkt ışığa maruz kalmasa iyi olur. Panelin tepki süresi resmi verilere göre 30ms. Şaşırmayın arkadaşlar, piyasanın en pahalı dizüstülerinde 3ms-5ms diye gördüğünüz panellerin çoğu gerçek hayat testlerinde aslında ortalama 10-15ms tepki süreli paneller. G770’de kullanılan panel yavaş bir panel, tek kişilik, hikayeli oyunlar oynayanlar tat alırlar, rekabetçi oyunlar da oynanır elbette ama mesela Overwatch’ta sıralamalara oynayan benim gibi bir oyuncu için motion blur, harekete bağlı bulanıklık yüksek.



Elimizdeki G770’in kalbinde Intel’in 9. nesil, 14nm üretim mimarili i7 9750H işlemcisi var. 6 çekirdek 12 izlekli bir kurulum, çekirdek başına 4.5GHz’e kadar çıkabiliyor. Genel olarak 45W TDP’li, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla hem oyun hem üretkenlik anlamında alınabilecek en iyi mobil CPU’lardan biri. GPU tarafında ise Nvidia GTX1650 var, önceki nesilden GTX1060’ın biraz gerisinde ama testine göre yakın performans verebilen bir GPU. 12nm Turing yongalı, 4GB Hynix üretimi GDDR5 bellekli, 128GB/s bant genişlikli. Max-Q tasarımlı olanı değil, tabiri caizse kırpılmamış, tam olanı.

Oyun testlerine Rise of the Tomb Raider ile başlayalım. Gördüğünüz ayarlarda ki her oyunda hemen hemen en yüksek ayarları seçiyoruz, burada 52 kare/saniye elde ettik, gayet oynanabilir, akıcılığa gayet yakın.

Shadow of Tomb Raider nispeten daha güncel bir oyun, grafikleri daha iyi, burada da 42 kare/saniye aldı, oynanabilir bir kare/saniye değeri.



Shadow of Mordor. 67 kare/saniye akıcı deneyim için istediğim, hepimizin istediği 60 kare/saniyenin üzerinde, bunlar ortalama değerler, daha altına da inebiliyor, daha üstüne de çıkabiliyor.



Shadow of War. Burada 49 kare/saniye elde ettim, gayet oynanabilir bir düzey, akıcılığa yakın, belki 60 kare/saniye için 1-2 ayar kısılabilir.



Far Cry 5’te 52 kare/saniye, bir FPS oyununda 60 kare/saniye civarı, tercihen 60 kare/saniye üstü alabilmek önemli, en azından 60Hz ekranı mümkün olduğunca doyurmak lazım.



Division 2. Atmosferi gerçekten yoğun ve karmaşık bir oyun, ağır bir oyun, 36 kare/saniye için oynanabilir düzeyinde diyebilirim ama birkaç ayar düşürmekte fayda var.



Assassins Creed Oddysey. Yine ağır bir oyun, güneş ışığının, ışık hüzmelerinin etkin kullanıldığı bir oyun, grafiklerini oldukça beğeniyorum. 29 kare/saniye yeterli gelmeyecektir, ayarları düşürmek lazım.



Metro Exodus, güncel “Triple A” dediğimiz oyunlardan biri. 26 kare/saniye yine bu GPU’nun Ultra ayarlarda yorulduğunu gösteriyor, ayarları düşürmek icap ediyor ki bu segmentteki bir GPU’dan, bu oyunda, bu ayarda 60 kare/saniye vermesini beklememek lazım zaten.



Popülerliğinden hiçbir şey eksilmeyen GTA 5. 63 kare/saniye gayet iyi, akıcı bir deneyim genel olarak. Benim tavsiyem şu, birkaç ayarı biraz düşürün, bunlar sonuçta ortalama değerler, her sahnede 60 kare/saniyenin üzerinde kalsın.



CS:GO. 193 kare/saniye aldı, 60Hz paneli, yani saniyede 60 kare/gösterebilen paneli aşıp geçen bir değer, bu segmentte çoğu dizüstünün yorulmadığı rekabetçi oyunlardan biri.



Benim favorim Overwatch. 103 kare/saniye Overwatch’ta başarım gösterebilmek için gayet iyi bir değer ama dediğim gibi panel rekabetçi oyunlara engel değil ama yeterince de hızlı değil.



PUBG. Son zamanlarda bana adı artık o kadar anılan bir oyun gibi gelmiyor ama kemik bir kitle var tabii. 54 kare/saniye doyurucu, 60 kare/saniye akıcı deneyime yakın, yine birkaç ayar düşürülebilir.



Apex Legends hırsla oynadığım oyunlardan, 69 kare/saniye gayet güzel, birkaç ayar kısarak 80 kare/saniyeleri yakalayabiliyorsunuz.



Genel olarak 14 oyunun 5’inde 60 kare/saniyenin üzerine çıktı, 3’ünde de 50 kare/saniyenin üzerindeydi ve vurgulamak istiyorum, ayarları mümkün olduğunca en yüksekte tutuyoruz, GTX1650 sonuçta bir RTX2060, 2070 değil, öyle pahalı bir GPU da değil, dolayısıyla ayarları birkaç tık düşürün, çoğu oyunda hem yine gayet iyi bir görüntü hem de gayet iyi bir akıcılık yakalarsınız.



Tüm bu maratonun sonucunda termal başarım nasıl? Öncelikle 3D Mark’ın stress testinden geçer bir not aldı, ısıya bağlı bir performans düşüşü yaşamadı lakin işlemci paketi 98 dereceye kadar çıktı. Hep 98 derece değil, ani zıplamalarla görülen değer bu. GPU ise bir dizüstüye göre tabii serin diyebileceğim düzeyde seyretti, 74 derece gayet kabul edilebilir bir değer.

Çift fanlı soğutma kurulumu boşta gayet sessiz, fanlar kapatılmış kadar sessiz hatta. Günlük bir şeyler yaparken kolay kolay devreye girmiyor da. Yük altında normal bir oyuncu dizüstüsü gibi sesli, gürültülü ama önemli olan şu, rahatsız edici düzeyde değil, rakiplerine göre aksi bir durum yok.



Bizdeki G770, 32GB DDR4 2667MHz hızında bir RAM kitiyle geliyor ama dediğim gibi özelleştirebiliyorsunuz, bir oyuncu için 16GB RAM gayet yeterli.

SSD ise Intel’in maliyet odaklı, QLC NAND’li NVMe SSD’si 660P. 512GB’lığı 100TBW ömürlü. Kağıt üstü verileri yakalayabiliyor, sistemi seri tutuyor, hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor sistem, hiç teklemedi. Sistemde 120GB da olsa kendi iyiliğiniz için mutlaka bir SSD bulundurun arkadaşlar.



Kullanıcıya bakan bir hoparlör kurulumu var. Maksimum sesi orta düzeyde, distorsiyon yok. Detay gücü ve ayrımı idare eder, tok seslere çok çok az değiniyor. Çevreselliği ve yön tayini pek başarılı değil. Oyuncu dizüstülerinin çoğunda, ucuzunda da pahalısında da hoparlörlerin üzerinden geçilebiliyor, dolayısıyla bir oyuncu olarak ben dizüstülerde kulakiçi kulaklık kullanmayı tercih ediyorum, G770 özelinde de tavsiye edebilirim. Denediğim 3.5mm jacklı kulak içi ve kafa üstü kulaklıkları maksimum ses anlamında da yeterince besleyebildi, detay anlamında beğendim.



51W/h 3 hücreli batarya. Casper’ın kendi kontrol merkezinden oyun oynarken Gaming, bataryayla kullanırken Text modunu kullandım. %50 ekran parlaklığıyla Spotify arka planda açık, YouTube’da bir şeyler izledim, internette sörf yaptım, mail takibi yaptım, bol bol yazı yazdım, birkaç bölüm çevrimdışı olarak 1080P video izledim, genel olarak hafif kullanım yaptım yani, bu şekilde 4 saat civarı bir kullanım süresi elde edebildim. Bir oyuncu dizüstüsü için bence yeterli bir süre. Elbette dışarı çıkarken adaptörünüzü yanınıza almayı unutmayın.



Wi-Fi adaptörü Intel’in AC-9560’ı, güncel çözümlerden birisi, kaynak ile aynı odada yaptığım testlerde hız anlamında işinizi görecektir, oyunlarda gecikme süresinde aksi bir şey gözlemlemedim, menzilinde de bir problem yok.



Casper G770. Özelleştirilebilir bir dizüstü olduğu için donanımı ve fiyatı siz belirliyorsunuz, elimizdeki de bir test ürünüydü ama ben olsam 16GB çift kanal bellekli ve 1TB HDD / 240GB M2 SSD’li olanını alırdım, işlemci ekran kartı ikilisini de incelemenin başında dediğim gibi i5 9300H ve GTX1650 şeklinde ayarlayabilmek isterdim. i7 9750H ve GTX1650’li kurulum 6500TL civarında, rakipleriyle karşılaştırdığımda, siz de araştırın arkadaşlar, benzer düzeyde görünüyor ama tabii nedir, güncel fiyatları takip edin, Dolar-TL ne olacakları belli olmuyor. Nedir ne değildir artık konuya hakimsiniz diye düşünüyorum. Malzeme kalitesi, bileşenleri, ekranı, CPU’su GPU’su, genel oyun performansı, termal başarımı, her konuyu detaylı bir şekilde ele aldık, tercih listesine alıp almama kararı sizin.