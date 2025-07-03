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    Çin, 500 MW’lık dünyanın en güçlü hidro türbinini sergiledi

    Çin, Tibet'teki Zala Santrali'ne 500 MW kapasiteli dünyanın en güçlü hidro türbinini kuruyor. Türbin, yılda 4 milyar kWh üretimle karbon emisyonunu 3.7 milyon ton azaltacak.

    Çin, 500 MW’lık dünyanın en güçlü hidro türbinini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Çin, hidroelektrik alanında yeni bir rekora imza attı. Datang Zala Hidroelektrik Santrali için geliştirilen ve tamamen yerli teknolojiyle üretilen dünyanın en büyük tekil çıkış gücüne sahip türbini tanıtıldı. 500 MW kapasiteye sahip bu dev türbinin her biri 88 ton ağırlığında ve yapımı dört yıl sürdü.

    Harbin Electric Machinery Company tarafından Çin’in kuzeydoğusunda üretilen türbin, Çarşamba günü fabrikadan ayrılarak Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Yuqu Nehri kıyısındaki santrale gönderildi. Aynı bölgeye bir türbin daha kurulacak.

    Martensitik çelikten üretilen türbin, yüksek mukavemeti ve korozyona dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Yapısında 21 su kepçesi bulunan türbinin dış çapı 6.23 metreyi buluyor. türbinin kepçeli çarkı, suyun kinetik enerjisini mekanik enerjiye çeviren temel bileşen olarak görev yapıyor. Özellikle 671 metrelik düşü yüksekliği bulunan Zala santrali için tasarlanan bu türbin, suyun büyük bir kuvvetle çarptığı koşullarda maksimum verim sunacak şekilde optimize edildi.

    Verimde %1.6 artış = Günde fazladan 190 bin kWh

    Çin, 500 MW’lık dünyanın en güçlü hidro türbinini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Şirketin CTO’su Tao Xingming, yapılan teknolojik iyileştirmelerin türbin verimliliğini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Tao, “500 MW'lık bir türbinin 24 saat çalışması durumunda yüzde 1.6'lık bir verim artışı, günde 190 bin kWh fazla elektrik üretimi demek” ifadelerini kullandı. Bu iyileştirmeyle santralin genel verimliliği %91’den %92.6’ya yükselecek.

    China Datang Corporation tarafından geliştirilen Zala santrali tamamlandığında 1 milyon kW kurulu güce sahip olacak. Yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 4 milyar kWh olması bekleniyor. Bu da yılda 1.4 milyon ton standart kömür yakımına eşdeğer enerji üretimi anlamına geliyor. Ayrıca yaklaşık 3.7 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilecek. Santralin ana inşaatına 2023’te başlandı ve faaliyete 2028'de geçmesi planlanıyor.

    Çin, hidroelektrikte dünya lideri

    Zala projesi, Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Pekin yönetimi, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2020’den bu yana baraj ve enerji depolama projelerine büyük hız verdi.

    Uluslararası Hidroelektrik Derneği (IHA) verilerine göre, Çin 421 GW kurulu güçle hidroelektrikte dünya lideri konumunda bulunuyor. Geçen yıl yalnızca Doğu Asya ve Pasifik bölgesine 15 GW yeni hidroelektrik kapasitesi eklendi; bunun 8 GW’ı pompaj depolama sistemlerinden sağlandı. Çin, şu anda inşa hâlinde veya onaylanmış 200 GW’tan fazla pompaj depolama kapasitesine sahip ve 2030 hedefi olan 120 GW’ı aşarak 130 GW’a ulaşması bekleniyor. Bu sistemler güneş ve rüzgarı dengelemek için önemli.

    Küresel ölçekte, 2024 itibarıyla toplam hidroelektrik kurulu gücü 1.443 GW’a ulaştı. Geçen yıl hidroelektrikten dünya genelinde 4.578 TWh elektrik üretildi. En yüksek üretim 725 TWh ile Güney Amerika’da gerçekleşti. Avrupa’da bu rakam 680 TWh, Kuzey ve Orta Amerika’da ise 637 TWh oldu.

    Türkiye’den Avrupa liderliği

    Çin, 500 MW’lık dünyanın en güçlü hidro türbinini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2024 yılında 241 MW yeni hidroelektrik kapasitesi ekleyerek Avrupa’da en fazla kapasite artışı sağlayan ülke oldu. Türkiye’yi Portekiz (160 MW), Avusturya (118 MW) ve Almanya (63 MW) izledi. Toplam hidroelektrik kurulu gücü 33 GW’a ulaşan Türkiye, Avrupa’da Norveç’in ardından ikinci sırada yer alıyor.
    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-first-500-mw-single-unit-turbine https://www.hydropower.org/news/flagship-2025-world-hydropower-outlook-out-now
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