Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+modellerini Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttı. Galaxy S9 ve Galaxy S9+, geçtiğimiz hafta ülkemizde satışa sunuldu.
Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri, kısa süre önce satışa sunulmuş olsa da bu sürede çok sayıda kılıf modeli üretildi. Biz de Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için seçtiğimiz kılıfları listeledik.
https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=samsung+galaxy+s9+k%C4%B1l%C4%B1f
Samsung Alcantara Kılıf
VRS Design Single Fit Kılıf
Spigen Neo Hybrid Urban
Spigen Neo Hybrid
Niss Silikon Deri Görünümlü
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Her modelin kılıf ve rom konuları ayrı olmalı.
S9 olanı henüz yapmamışlar sanırım ama yaparlarsa iyi olur. Tasarım yakıyor...
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