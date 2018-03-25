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Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus için kılıf arıyorsunuz ama kararsız mı kaldınız? Sizin için seçtiğimiz Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kılıflarına göz atabilirsiniz.
1 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri
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Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+modellerini Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttı. Galaxy S9 ve Galaxy S9+, geçtiğimiz hafta ülkemizde satışa sunuldu. 

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri, kısa süre önce satışa sunulmuş olsa da bu sürede çok sayıda kılıf modeli üretildi. Biz de Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için seçtiğimiz kılıfları listeledik.

https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=samsung+galaxy+s9+k%C4%B1l%C4%B1f 

Samsung Alcantara Kılıf

 

VRS Design Single Fit Kılıf

Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri
 

Spigen Neo Hybrid Urban

Spigen Neo Hybrid

Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri

Niss Silikon Deri Görünümlü


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Deli333 1 yıl en beğenilen
kılıfsız kullanın en güzel hali o. paranızla rezil olmayın
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1 Avatar
tgezer 1 yıl
Reklâm meklam gayet isabetli bir konu. Telefon konularının yarısı kılıf muhabbeti diğer yarısı root rom muhabbeti. Diğer konular arada kaynayıp gidiyor.
Her modelin kılıf ve rom konuları ayrı olmalı.
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yabanci_ch 1 yıl
Ben kilif alirken tek dikkat ettigim ön tarafidir.Ön tarafi ekrandan birkac milimetre disarda olmasi en önemli unsur benim icin.Düsünce ekranin yerle temas etmesini önlemesi gerekiyor.Suan kullandigim 6s'i apple'in kendi kilifiyla kullaniyorum en az 10-12 kere düsürdüm ama ekranda kilcal cizik bile yok.
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Deli333 1 yıl en beğenilen
kılıfsız kullanın en güzel hali o. paranızla rezil olmayın
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OverClocK1ng 1 yıl
Bana göre, en güzel kılıf Baseus Glitter Case ve Galaxy S8 için de en güzel kılıf.
S9 olanı henüz yapmamışlar sanırım ama yaparlarsa iyi olur. Tasarım yakıyor...
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khytr89 1 yıl
En iyi kılıf spigen inkiler. Samsung nedense yan tuşları da koruyan silikon kılıflara sıcak bakmıyor.
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emmare 1 yıl
bazen sırf haber yapmak için haber yapıyorsunuz..gereksiz diyecem hadi faydalananlar olabilir diyelim ama kardeşim bu içerikteki tembellik ney!!!
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10ff 1 yıl
şimdi reklamlar...
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Rachsuchtig 1 yıl 10ff
10ff
şimdi reklamlar...


Siteye gireyim, haberleri okuyayım videoları izleyeyim ama sakın site para kazanmasın
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