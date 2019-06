General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi"

Bu videoda General Mobile GM 6 D'nin tasarımını ele alıyor, yonga bazında değerlendirip performansını test ediyor, kamera, hoparlör, batarya, tüm detaylarını sınıyoruz.

GM 6, General Mobile’ın GM 5 Plus’tan sonra çıkardığı en iddialı telefon. GM 6 ve çift hatlı GM 6 D şeklinde iki versiyonu var, elimizdeki ise çift hatlı olanı.



Alışılageldik sade ama detaylı kutusundan telefonun kendisi, kırmızı beyaz tematik 5V 2 amper hızlı şarj adaptörü, yine kırmızı-beyaz ve hafif silikonlu 1 metrelik şarj kablosu çıkıyor. Kulakiçi kulaklıklaklar metal görünümlü plastik hazneleriyle cidden hoş duruyorlar, yalnız fazla hafif olduklarından elinize alınca heyecanınız biraz sönmüyor değil. Kulakta rahat duruyorlar, rahatsız edici değiller, kutudan farklı boylarda uçlar çıkıyor.

Ses profili aşırı basstan yana, mid’ler, tizler, detaylar, hepsi basların ardında kalıyor, gerçi basslar da pek keyifli basslar değiller, yaptığım ekolayzır ayarlarına da pek tepki vermedi kulaklık, müzikseverler halihazırdaki kulaklıklarını kullanırlar diye düşünüyorum. Üzerindeki kontrolcüsü ve mikrofonu ise günlük kullanımda işinizi görür.



Space Gray ve Gold, belki de siyah ve beyaz seçeneği demek daha doğru zira belirleyici renkler bunlar, renk seçeneğiyle gelen GM 6, 14.4cm boyunda, 7.1cm eninde ve 8.6mm kalınlığında. 150 gram ağırlığındaki telefon plastik kasasına rağmen benzer boyutlardaki metal-cam kasalı telefonlar kadar ağır, haliyle ağırlığı elde biraz sırıtıyor.



Üst barda bildirim LED’i, flaş, yakınlık sensörü, ahize ve özçekim kamerası, 5 inç 2.5D ekranın altında ise parmakizi okuyucusu var, tercih sanal butonlardan yana. Ekran kapalıyken parmakizi okuyucusuna parmağınızı sadece değdirerek tek seferde telefonu uyandırabiliyorsunuz, ortalama bir hızı var ama stabil çalışıyor.



Gorilla Glass ile güçlendirilen ön yüzeyden kenarlara çok hafif bir kavis, kenarlarda da bombeli, elmas kesimli gri, sağlam olduğu hissini veren plastik bir çerçeve var. Sağdaki açma kapama butonunun geri dönütü hoş, belki biraz daha aşağıda olabilirdi. Ses ayarı butonları solda, işaret parmağıyla erişiliyor ama bi’ başparmakla ulaşmak kadar kolay değil tabii.

Üstte 3.5 inç jack, altta sağda mono hoparlör, ortada USB 2.0 standardında Micro USB girişi, sağda ise mikrofon var.

Arkası elmas dokulu, hayli tutucu, bir yandan da gayet hoş görünen bir desenle bezenmiş. Çok hafif çıkıntılı kamera ve çift ton LED flaş, parlak General Mobile logosu ki bence sırıtmamış ve Android One logosu gibi detaylar var burada. Çıkarılabilir kapağın altında yine çıkarılabilir batarya, GM 6 D versiyonu olması vesilesiyle çift sim kartı yuvası ve standart olarak Micro-SD kartı yuvasını görüyoruz.



Çerçeveleri normal kalınlıkta olsa da alt ve üst barı pek öyle değil ama sonuçta 5 inç ekranlı bir telefon, hakim olması pek de zor değil. Arka kapağın dokusu, yuvarlağımsı çizgiler, biraz da ağır yapısı derken elde fena bir his vermiyor.



5 inç IPS LCD ekran 1280x720, yani 720P çözünürlüğünde, 294PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, bir şeyler okumak, içerik tüketmek için yeterince net. Renkler doğruluktan yana, beyazlar beyaz, siyahlar ise pek derin değil ama izleme deneyimini zedelemiyor. Bakış açılarında ufak tefek sapmalar var lakin günlük kullanımda pek fark etmezsiniz. Maksimum ışığı ise orta seviyede, güneş altında görülebilir kalacak kadar yüksek.



Ekrana MediaTek’in 28nm 64-bit MT6735’i güç veriyor, 4 tasarruf odaklı Cortex-A53 çekirdeği 1.45GHz’e kadar çıkabiliyor, yük altında 4 çekirdeğin üçü aynı hızda çalışıp biri kapatılıyor. Grafik tarafında ise Mali T-720 var. 4.5G destekli telefon Cat 4 modemle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızına sahip. Baştan söylemek gerek, fiyat segmentinde daha iyi işlemcili birçok rakibi var.



CPU ve GPU ikilisinin Real Racing 3’teki performansı gayet oynanabilir düzeyde, kare/saniye çok yüksek değil ama keyifle oynayabiliyorsunuz. Modern Combat 5’te akıcı diyebileceğim kadar iyi, yoğun sahnelerde biraz yavaşlıyor ama genelinde hızlı nişan alabiliyor, keyifle oynayabiliyorsunuz. Telefonun sağ üst köşesi ciddi değil ama ısınıyor, ısıya bağlı hız düşüşü ise hissedilecek kadar değil.



Telefon 3GB RAM ve 32GB dahili depolama ile desteklenmiş, 128GB’a kadar Micro-SD kart takabiliyorsunuz. Dahili eMMC depolama hızı ise segmenti için ortalamanın biraz altında.



Kamera paketi. Arkada çift ton LED flaşla desteklenmiş 13MP, f2.0 diyaframlı, 1080P 30 kare/saniye video çekebilen ana kamera, önde 8MP f2.2 diyaframlı, yine flaşla desteklenmiş, yeterince geniş açılı ve 720P 30 kare/saniye video çekebilen özçekim kamerası var.

Güç butonuna çift basarak da açabileceğiniz kamera uygulaması iOS vari bir arayüze sahip, panorama ve PIP modu haricinde bazı filtreler var. Çekim ve odaklanma hızı ortalama düzeyde, hareketli sahnelere ortalama başarıma sahip, objeler arasında geçerken odaklama konusunda inat etmiyor. Detay gücü yine ortalama bir yerde, ışık dengesi iyi, renk dengesi sahneye göre biraz sıcak renklere kaçıyor ama genel olarak istikrarlı. Dinamik aralığına gelince segmentinin üstünde diyebilirim, HDR ile biraz zaman ayırırsanız eğer güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Video tarafında detay gücü Full HD için yeterli seviyesinde, ışık dengesi, renk dengesi de öyle, dinamik aralığı yine segmenti için iyi. Dijital stabilizasyonu cidden başarılı çalışıyor, odaklama içinse hatırlatmanız gerek, kendisi odaklamıyor.

Ön kamerasının 8MP olması beklentimi arttırmadı değil, detay gücü anlamında 8 değil ama iyi bir 5MP kamerayım diyor, bunu söylemem gerek. Işık ve renk dengesi ise şiddetli güneş altında biraz kaçıyor, dinamik aralığı ise iyi. Az ışıklı sahnelerde durumu kurtarıyor, nihayetinde sosyal medyaya paylaşılabilecek sonuçlar alabiliyorsunuz. Video başarımı için de benzer yorumları yapabilirim.



Android 7.0 Nougat üzerine kurulu arayüz Android One programı dolayısıyla görünüm anlamında bulabileceğiniz en sade arayüz ama en hızlısı değil, durup bekletmiyor ama birden fazla uygulama açık olduğu vakit yavaşlayabiliyor, yeterli RAM olsa da yonganın gücü belli.

Ses tarafında Dolby Audio ve ses yükseltici ile hoparlör ve kulaklık çıkışı yazılımsal olarak desteklenmiş, lakin ikisi de hangi mod olursa olsun sesi yapaylaştırıyor, kapalı haliyle hoparlör de kulaklık çıkışı da daha iyi. Kısacası, elimizde güncelleme garantili, en hızlısı değil ama saf ve akıcı bir Android arayüzü var.



Altta, sağdaki mono hoparlörün maksimum sesi ortalama seviyede, çaldığında duymak kolay, ses ayrımı ve detay gücü yeterli, tok enstrümental seslerin hafif titreşimlerini hissedebiliyorsunuz, basların üzerinden geçiliyor, nihayetinde segmentinden beklenebilecek bir başarımı var. Kulaklık çıkış gücü giriş-orta segment kulakiçi ve kulaküstü kulaklıklarınızı doyurabilecek kadar güçlü, detay gücü yeterli yalnız Dolby’yi kapatınca tok seslerin vurgusu kaçıyor adeta, ekolayzırı kurcalamak gerekiyor.



8.6mm’de 3000mAh batarya, 9.3mm kalınlığındaki GM 5’ten hem daha ince hem de 500mAh daha yüksek bataryaya sahip GM 6, General Mobile kendi içerisinde gelişti yalnız zaten olması gereken buydu. Günün büyük çoğunluğunda hücresel veri kullanmak üzere sosyal medya ve mail takibi, 1-1.30 saat civarı çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 20-30 fotoğraf ve birkaç dakika video çekimiyle beraber 5 saat 20 dakika civarı bir ekran süresi elde ettim, günü tamamlamaktan fazlası demek oluyor bu lakin MT6735 gibi mütevazı bir yonga ve 3000mAh bataryayla beklediğim bir sonuçtu.

Telefonun tam şarjı 5V 2 amper şarj adaptörüyle beraber 1 saat 45 dakika civarı sürüyor, hızlı şarjın hakkını veriyor.

802.11a standardındaki Wi-Fi modülüyle 2.4 ve 5GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth 4.1 ile geliyor ve GPS normal bir hızda uyduya bağlanıyor.



General Mobile GM 6 D, General Mobile’ın kendi akıllı telefonları arasında özellikle batarya kapasitesi ve başarımıyla fark oluşturuyor. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla General Mobile’ın kendi çevrimiçi mağazasındaki fiyatı 1099 lira, piyasada da 1000-1100 lira arasında değişiyor 6 ve 6 D modeli. GM 6’nın en büyük rakibi yine kendi içerisinde, uzun zamandır piyasada olan GM 5 Plus modeli. Metal çerçeveli kasada Corning Gorilla Glass 4’lü 5.5 inç Full HD ekran, çok daha güçlü Snapdragon 617 yongası, CAT 7 sınıfı modemi, 3GB RAM, 32GB depolama, arkada ve önde 13MP kamera, 802.11ac Wi-Fi modülü, neredeyse her alanda önde ve işin ilginci piyasada GM 6 ile benzer fiyatla satılıyor.



GM 6’ın öne çıkan yanı parmakizi okuyucusu ve batarya başarımı diyebilirim, rakiplerine karşı en büyük avantajı Android One kapsamında güncelleme garantili olması, en büyük zaafı ise segmenti için zayıf yongası. GM 5 Plus diye bir telefon olmasaydı eğer yine fiyat segmentinde pek tasvip etmesem de paralel ithalat garantili Xiaomi Mi 5, Kirin 655 yongalı, 3GB RAM ve 16GB dahili depolamalı, kasası hoş Huawei P9 Lite, güncelleme alır mı bilinmez ama önceki nesilden Asus Zenfone 2, her anlamda daha başarılı bulduğum Lenovo K6 Note, yine donanımsal açıdan daha başarılı, Quick Charge 3.0’lı Casper VIA P1 ve daha birçok rakibi var ama dediğim gibi, General Mobile’ın kendi içerisinde GM 5 Plus diye bir telefon olmasaydı eğer bu telefonlarla karşılaştırırdım. Uzun lafın kısası, parmakizi okuyucusu ve günü kurtarmanın ötesinde batarya başarımıyla GM 6 ve GM 6 D, General Mobile’ın yeni ama benzer fiyatta GM 5 Plus’ın ardında kalan bir telefon olmuş.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.