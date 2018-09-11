General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler

General Mobile yeni amiral gemi telefonu GM 9 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 660 işlemci ve iddialı bir kamera paketine sahip olan telefonun ilk izlenim seviyesinde artı ve eksilerini bu videoda anlattık.

General Mobile'ın yeni telefon modeli GM 9 Pro'yu kullandık. Android One dünyasında Xiaomi Mi A2 ile rekabet edecek olan telefon Samsung üretimi 6-inç AMOLED ekrana, Snapdragon 660 işlemciye ve sınıfı için DxOmark'ta yüksek skor alan kamera paketiyle iddialı. Peki telefonun artıları ve eksileri neler, hepsini bu videoda anlattık.