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General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler

8 ay
12,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile yeni amiral gemi telefonu GM 9 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 660 işlemci ve iddialı bir kamera paketine sahip olan telefonun ilk izlenim seviyesinde artı ve eksilerini bu videoda anlattık.
General Mobile'ın yeni telefon modeli GM 9 Pro'yu kullandık. Android One dünyasında Xiaomi Mi A2 ile rekabet edecek olan telefon Samsung üretimi 6-inç AMOLED ekrana, Snapdragon 660 işlemciye ve sınıfı için DxOmark'ta yüksek skor alan kamera paketiyle iddialı. Peki telefonun artıları ve eksileri neler, hepsini bu videoda anlattık. 

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tekin-71 8 ay en beğenilen
Erdi bey yine tarafsız ve doğruları konuşmuş. Telefon hoş ama fiyatı 1999 lira olmaliydi
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JackWondo 8 ay
Aynı fiyata v30+ var ve her konuda tokatlarrrr.
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Bilgisayar Virüsü 8 ay
2000 TL'ye Mi A2 alır millet, fiyatı fahiş olmuş.
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Tüketici Yandaşı 8 ay
General Mobile tek başına tasarlamıyor ki telefonu. Bazı sorular vardır, cevapları da kendisidir. "General Mobile ne yaparsa Google Türkiye'ye hizmet götürür?" "General Mobile ne yaparsa Google'ın Android One platformu Türkiye'de rağbet görmeye devam eder?" "Türkiye'deki Gençler Google'dan nasıl bir Android One bir telefon bekliyor?" "Google'ın Türkiye pazarındaki 'resmi' Android One ortağı kim?" "Dolar, sterlin, avro kaç?" "%25 ÖTV, %10 TRT Bandrolü, Toplamın %18 KDV'si vs. devlet vergi alır, hakkıdır; ancak kur artınca alınan vergiler doğal olarak anamızı ağlatmamakta mıdır?"
General Mobile'dan memnun olan biri isterse gider alır, olmayan biri de zaten muadillerini alır, bir sürü seçenek var. İstersen 2 yıl önce çıkmış bir amiral gemisi al, istersen iPhone 6 Plus S 5x +2 xx bir şey al. İstediğinizi almakta özgürsünüz.
Telefon fena değil. Ama 3 milyar evlat acısı gibi. Üstüne 7 milyör daha koyarım Pixel 3 alırım param olsa(!) 😅
[Color#ff0000]ÖZET: Özellikleri güzel. Ama bugünlerde her şey pahalı. -Şu an- General Mobile'ın suçu ne?

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Bloodin 8 ay
Telefon gerçekten güzel, arka tarafı cam zannediyordum plastikmiş, ne kadar kırılmaya karşı dayanıklılık katsa da çizilmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklılığı düşürecektir. İşlemci paketi yeterli, işlemcisi çöpmüş gibi davranmayın (sözüm yorumculara, yoksa Erdi bey zaten işlemcinin iyi olduğunu belirtiyor), SD660 Orta-Üst seviyeye yerleştirilen bir işlemcidir ve uzun bir süre asla takılma, donma yapmayacaktır. Kamera paketi de oldukça iyi, gönül isterdi ki OIS olsun veya diyafram daha açık olsun ama bu da yeterli.
Sorun: Fiyat... Ama sitesine göre en ucuz iPhone'un (32 GB iPhone 7) 5000 TL olduğu şu devirde çok da görmemek gerek, burada Mi A2 seviyesinde fiyat bekliyoruz fakat Mi A2'ye göre oldukça fazla üstün yanı olduğunu ve Mi A2 gibi günlük 1 dolara çalışan işçiler tarafından üretilmediğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor...
1 Yanıt Yanıtla
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hgurbuz50 8 ay Bloodin
pardon da LG V30+ özellikleri ve fiyatından haberiniz yokmu?
gidip iphone ile karşılaştırma yapıyorsunuz.
LG V30+ 3000₺
özelliklerine de internetten bakın bakalım.
ozaman yorumunuzu yeniden düzenlersiniz belki.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ekrem71.5 8 ay
İphone 8 Plus katili :D:D:D:
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dancingman 8 ay
Büyük resime bakınca, Ölü doğmuş bir telefon.
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DH Misafiri 8 ay
Ondan sonra yerli ürün neden desteklenmiyor? cpu desen en basiti, kasa desen en ucuzu, ekran desen keza öyle. depolama türü vasat, fiyat; utanç verici. alelade şu sıkıntılı zamanlarda fırsattan istifade milleti soyma çabasından başka birşey değil. yazık bu ürüne bu parayı verene kadar gidip lg g6 al, 400 tl cebinde kalsın, en azından düzgün bir cihaz almış olursunuz.
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hgurbuz50 8 ay
2900 nedir ya.
millet yerli alalım diyor. bunlar kalkmış milleti ayaküstü s..k istiyor.
kardeşim yap 2000TL herkes alsın senden nedir bu hemen yapıştırayım yüksek kâr yapayım falan yaa ayıptır günahtır yaa.
Ayıp valla ayıp hep birbirimizi s...k peşinde koşalım.
Almayın beyler yaa valla nedir lan bu terbiyesizlik yani
yap 2000-2500 arası birşey herkes alsın kullansın yerli malı
sonra niye tercih edilmiyor. niye tercih ediimki 2900 nedir ya yuh.
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fenerbahce_34 8 ay
Ederi en fazla 1500
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JackWondo 8 ay
Aynı fiyata v30+ var ve her konuda tokatlarrrr.
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quxall 8 ay
Sanki snapragon 845li model çıkarttın arka tarafı plastik yapıp 2900 tl s660 a para istiyorsun bir de dahili hafızanın hızı vasat. GM gereksiz cimriliklere kalkışmış kar marjını yükseltmek için.
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dr20mouse 8 ay
Snapdragon 710 olsa en fazla 2500 lira eder derdim ama sd 660'la 2800 2900 lira etmez.
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