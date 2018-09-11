General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
General Mobile yeni amiral gemi telefonu GM 9 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 660 işlemci ve iddialı bir kamera paketine sahip olan telefonun ilk izlenim seviyesinde artı ve eksilerini bu videoda anlattık.
General Mobile'ın yeni telefon modeli GM 9 Pro'yu kullandık. Android One dünyasında Xiaomi Mi A2 ile rekabet edecek olan telefon Samsung üretimi 6-inç AMOLED ekrana, Snapdragon 660 işlemciye ve sınıfı için DxOmark'ta yüksek skor alan kamera paketiyle iddialı. Peki telefonun artıları ve eksileri neler, hepsini bu videoda anlattık.
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General Mobile'dan memnun olan biri isterse gider alır, olmayan biri de zaten muadillerini alır, bir sürü seçenek var. İstersen 2 yıl önce çıkmış bir amiral gemisi al, istersen iPhone 6 Plus S 5x +2 xx bir şey al. İstediğinizi almakta özgürsünüz.
Telefon fena değil. Ama 3 milyar evlat acısı gibi. Üstüne 7 milyör daha koyarım Pixel 3 alırım param olsa(!) 😅
[Color#ff0000]ÖZET: Özellikleri güzel. Ama bugünlerde her şey pahalı. -Şu an- General Mobile'ın suçu ne?
Sorun: Fiyat... Ama sitesine göre en ucuz iPhone'un (32 GB iPhone 7) 5000 TL olduğu şu devirde çok da görmemek gerek, burada Mi A2 seviyesinde fiyat bekliyoruz fakat Mi A2'ye göre oldukça fazla üstün yanı olduğunu ve Mi A2 gibi günlük 1 dolara çalışan işçiler tarafından üretilmediğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor...
gidip iphone ile karşılaştırma yapıyorsunuz.
LG V30+ 3000₺
özelliklerine de internetten bakın bakalım.
ozaman yorumunuzu yeniden düzenlersiniz belki.
millet yerli alalım diyor. bunlar kalkmış milleti ayaküstü s..k istiyor.
kardeşim yap 2000TL herkes alsın senden nedir bu hemen yapıştırayım yüksek kâr yapayım falan yaa ayıptır günahtır yaa.
Ayıp valla ayıp hep birbirimizi s...k peşinde koşalım.
Almayın beyler yaa valla nedir lan bu terbiyesizlik yani
yap 2000-2500 arası birşey herkes alsın kullansın yerli malı
sonra niye tercih edilmiyor. niye tercih ediimki 2900 nedir ya yuh.