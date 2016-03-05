General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları

General Mobile GM5 Plus yeni fiyat/performans telefonu olma iddiasında. Tüm detaylarını konuştuğumuz bu videoda ayrıca Discovery Elite ve serinin diğer üyelerine yönelik güncellemeleri de sorduk!

General Mobile ile yeni akıllı telefon modelleri GM 5 Plus'un lansmanında konuştuk. Hem yeni modeli hem de Discovery ailesine yönelik yazılım güncelleme çalışmalarını sorduk.