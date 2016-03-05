General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
General Mobile GM5 Plus yeni fiyat/performans telefonu olma iddiasında. Tüm detaylarını konuştuğumuz bu videoda ayrıca Discovery Elite ve serinin diğer üyelerine yönelik güncellemeleri de sorduk!
General Mobile ile yeni akıllı telefon modelleri GM 5 Plus'un lansmanında konuştuk. Hem yeni modeli hem de Discovery ailesine yönelik yazılım güncelleme çalışmalarını sorduk.
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Dikkat edersen GEneral Mobile Amerika merkezlidir merkezi New York tadir. Inanmayan garanti belgesine bakar. Vergisini filan Amerika ya verir.
Turkiye ye de vergisini verir tipki Samsung LG Sony HTC gibi ...
Bu nasil yerli bir firmadir ki ! Suan kullandigim General Mobile 4G Android One icin Google FM Radyo cikartirken ilk ciddi guncelleme de General Mobile hemen yama ile artik her cikan guncellemede Radyo calismasini engellediler.
Yerli ise TRT bandrolunu de odeyecek .
Sahibi Turkiye den ama merkezi NEw York .
Belli ki vergi kaygilari olsa gerek .
Yoksa neden merkezi Turkiye de degil ?!
Zaten su roportajdaki sahista ULKE MUDURU sifati da herseyi ozetliyor .
Yerli demek icin merkezi de Turkiye de olmali .
Bilesenleri tabiki yabanci toplama bir telefon .
Samsung Sony LG gibi bilesen ureten bir firma da degildir GEneral Mobile .
Pratikte YERLI DEGILDIR .
Herkes yerli mali diye -ki gm, samsung kadar bile yerli sayilmaz, eminim samsung, gm den daha fazla istihdam yaratiyordur Türkiye'de- sorgusuz sualsiz istenen parayi versin ürünü satin alsin istiyorsun.
Ama o is öyle olmaz. Hak ediyorsa öveceksin, hak etmiyorsa elestireceksin. Elestiri dedigin sey zamanla hem firmaya fayda saglar, hemde müsterisine.
Hem kus beyinli ne demek, ne hakla hakaret edersin elestirenlere. insanlarin cani yanmis konusmasinlar mi.
Onlar elestiriyor, çünkü benimde kaziklanmami istemiyorlar, sag olsunlar, var olsunlar.
Niye rahatiyz oluyorsun. Bir firma yerli maliyim beni tercih edin diyorsa, o zaman vatandasina elinden gelen hizmetin en iyisini sunacak, daha azini degil.