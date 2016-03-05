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General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları

3 yıl
259,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile GM5 Plus yeni fiyat/performans telefonu olma iddiasında. Tüm detaylarını konuştuğumuz bu videoda ayrıca Discovery Elite ve serinin diğer üyelerine yönelik güncellemeleri de sorduk!
General Mobile ile yeni akıllı telefon modelleri GM 5 Plus'un lansmanında konuştuk. Hem yeni modeli hem de Discovery ailesine yönelik yazılım güncelleme çalışmalarını sorduk.
 

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cinemaker 3 yıl en beğenilen
hiç kimse kem küm etmesin helal olsun gm ye adamlar en üst teknolojileri google qualcomm gorning gibi dünya devi firmalarla birleşip en uygun fiyata veriyorlar iddia ediyorum bu telefonlara laf edenler 2000-3000 arası bir telefona veren akıllılar amaç kendilerini tatmin etmek hiç kimse bu kalite ve bu fiyata laf söyleyemez o kaddar...
hiç kimse kem küm etmesin helal olsun gm ye adamlar en üst teknolojileri google qualcomm gorning gibi dünya devi firmalarla birleşip en uygun fiyata veriyorlar ...
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Yanıtla +20
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smart1978 3 yıl
Fire_67
Aslanhan.
Orijinalden alynty: benhuraxu Hayatymda kendi ülkesine bu kadar dü?man ba?ka ku? beyinli sürüsü görmedim
Herkes yerli mali diye -ki gm, samsung kadar bile yerli sayilmaz, eminim samsung, gm den daha fazla istihdam yaratiyordur Türkiyede- sorgusuz sualsiz istenen parayi versin ürünü satin alsin istiyorsun. Ama o is öyle olmaz. Hak ediyorsa öveceksin, hak etmiyorsa elestireceksin. Elestiri dedigin sey zamanla hem firmaya fayda saglar, hemde müsterisine. Hem kus beyinli ne demek, ne hakla hakaret edersin elestirenlere. insanlarin cani yanmis konusmasinlar mi. Onlar elestiriyor, çünkü benimde kaziklanmami istemiyorlar, sag olsunlar, var olsunlar. Niye rahatiyz oluyorsun. Bir firma yerli maliyim beni tercih edin diyorsa, o zaman vatandasina elinden gelen hizmetin en iyisini sunacak, daha azini degil.
gadgets.ndtv.com/... Altta yazan general mobile kısmını göremiyorsan eğer burayada yazıyım General Mobile is a Turkish mobile and tablet brand that was established in 2005. The company is also a partner of Googles Android One initiative. This makes General Mobile one of the several partners Google has in its bid to take the low-cost pure Android smartphone experience to various nations across the world. bu paragraf işin aslı gururlandırdı beni gmnin gelecek 4-5 yılı htcden sony mobilden daha parlak.En azından adamlar zarar etmiyor ve dengeli,satabilen telefon üretebiliyorlar.Müdürün dediğine bakarsak 15 ülkeye zaten satış yapılıyormuş ihracat bu sene 45 ülkeye çıkacakmış.İlerde senin yerli(!) dediğin samsunga globalde bile rakip olabilirler.

Dikkat edersen GEneral Mobile Amerika merkezlidir merkezi New York tadir. Inanmayan garanti belgesine bakar. Vergisini filan Amerika ya verir.
Turkiye ye de vergisini verir tipki Samsung LG Sony HTC gibi ...
Bu nasil yerli bir firmadir ki ! Suan kullandigim General Mobile 4G Android One icin Google FM Radyo cikartirken ilk ciddi guncelleme de General Mobile hemen yama ile artik her cikan guncellemede Radyo calismasini engellediler.
Yerli ise TRT bandrolunu de odeyecek .
Sahibi Turkiye den ama merkezi NEw York .
Belli ki vergi kaygilari olsa gerek .
Yoksa neden merkezi Turkiye de degil ?!
Zaten su roportajdaki sahista ULKE MUDURU sifati da herseyi ozetliyor .
Yerli demek icin merkezi de Turkiye de olmali .
Bilesenleri tabiki yabanci toplama bir telefon .
Samsung Sony LG gibi bilesen ureten bir firma da degildir GEneral Mobile .
Pratikte YERLI DEGILDIR .
Fire_67Aslanhan.Orijinalden alynty: benhuraxu Hayatymda kendi ülkesine bu kadar dü?man ba?ka ku? beyinli sürüsü görmedim
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Aslanhan. 3 yıl benhuraxu
Orijinalden alynty: benhuraxu

Hayatymda kendi ülkesine bu kadar dü?man ba?ka ku? beyinli sürüsü görmedim



Herkes yerli mali diye -ki gm, samsung kadar bile yerli sayilmaz, eminim samsung, gm den daha fazla istihdam yaratiyordur Türkiye'de- sorgusuz sualsiz istenen parayi versin ürünü satin alsin istiyorsun.

Ama o is öyle olmaz. Hak ediyorsa öveceksin, hak etmiyorsa elestireceksin. Elestiri dedigin sey zamanla hem firmaya fayda saglar, hemde müsterisine.

Hem kus beyinli ne demek, ne hakla hakaret edersin elestirenlere. insanlarin cani yanmis konusmasinlar mi.

Onlar elestiriyor, çünkü benimde kaziklanmami istemiyorlar, sag olsunlar, var olsunlar.

Niye rahatiyz oluyorsun. Bir firma yerli maliyim beni tercih edin diyorsa, o zaman vatandasina elinden gelen hizmetin en iyisini sunacak, daha azini degil.
Orijinalden alynty: benhuraxuHayatymda kendi ülkesine bu kadar dü?man ba?ka ku? beyinli sürüsü görmedimHerkes ye...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 11 ay
Ben gm 5plus almayı düşünüyorum ama 2. Parti çünkü 1. Partilerde çok sorun var. 2. Parti olduğunu nasıl anlaya bilirim
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DH Misafiri 1 yıl
Müzik uygulaması sorunu çeken arkadaşlar Google Play'de gm5 plus a özel müzik uygulaması var amblemi pembe :)
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secotks 2 yıl
bağlı cihaza güc sağlanıyor uyarısı alan arkadaşlar şarj soketiniz arizali
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar merhaba bende gm5 plus aldim memnunun telefon fiyatina gore isimi goruyor ama sık sık sol üst kosede android sistemi adı altında usb , bağlı cihaza güc sağlanıyor uyarısı cıkıyor uzerine tikliyor seceneklerden herhangi birini seciyorum gidiyor ama sonra yine geliyor kablo falan takili degil durup dururken oluyor bilgisi olan varmi
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba benim sorunum gelen aramalari ekranda cvp yamiyrum telefonu acip mesgul etme menusu gelmiyo
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DH Misafiri 2 yıl
USB,bağlı cihaza güç sağlıyor diye bir şey çıktı ne yapmam lazım
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar merhaba öncelikle ben gm 5 plus almayı düşünüyorum ama birçok kişi şikayetçi ben 2.partisini alsam sizce yine bu sorunlar olur mu ?
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba telefonu alalı 2 hafta oldu
ve şimdiden pişmanım öncelikle hiç de seri bir telefon değil .
müzik uyg ve galerisi olmayan telefon mu olur ?
uyg indirdim store den ama turkcel müzik den cihazıma indir dediğimde indirilen şarkılar bambaşka yerlere kaydoluyor .
kaç çeşit telefon kullandım bunun kadar uyuz olduğum olmadı .
ben mi bişeyleri hatalı yapıyorum. yoksa telefon mu acayip anlamadım
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DH Misafiri 2 yıl
Benim derdim wi-fi olmadan ne güncelleme yapıyor ne bir uygulama indiriyor telefonu sifirladim şimdide geçerli sertifika yok diyor buna bir çare bulun
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba BEn telefonumu çift sim kartlı kullanmak mistiyorum ama taktığımda tek sim kart çalışıyor ikisini aynı anda kullanmam mümkün değilmi yardımcı olursanız sevinirim.
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