General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi"

Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunu

Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunumda değerli bilgiler sizleri bekliyor.