General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi"

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunu
Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunumda değerli bilgiler sizleri bekliyor.Etkinliğin Soru Cevap kısmı
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teknik gezinin başında discovery 1 telefonumu ufak tefek birkaç sorun için servise verdim. gezi sonunda geri aldığımda. ekran + anakart + kulaklık soketi + şarj cihazı + data kablosu + kulaklık değiştirilmişti. telefon sıfırlanmış gibiydi. şok oldum. ve bunların hepsini 1 saatte yapmışlardı. 1 saatte telefonun neredeyse tüm parçalarını değiştirip teslimi yapan başka bir firma/servis söyleyin bana. adamlar işi çözmüşler. tüm servis elemanları arı gibi çalışıyor. kocaman bir alanı; tamir, call center, arge, idare bölümlerine ayırmışlar. Yöneticileri de egoist insanlar değil. sıcakkanlı olumlu yapıcı bir tutumları vardı. sonum sonrasında 1 saat boyunca bizlerin fikirlerini aldılar. beğenmediğimiz şeyleri söyledik not düştüler. sorularımıza sabırla cevap verdiler. Biz oradayken Muzaffer Bey'in masasında/sandalyesine oturmuş çalışan başka biri vardı :D Düşünün artık.
Şu anlık Discovery modellerinde Gionee firmasın üretimi cihazları alıp yazılım yükleyip satıyor olsalar bile. Bu işi yapan onlarca firmanın(Casper-Reeder-Teknosa-Escort-Sunny-Piranha-trident-Victor-Quatro-Dark-Excon-BB Mobile) içinde en istikrarlısı GeneralMobile. Bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri lazım.
Kendi gözlerimle gördüm artık. Gelecekte, gerekli şartler sağlandığında yerli üretim yaptıran ve satan bir firma haline geleceğinden umutluyum
ve alın size çözüm.
Bu mu kalite?
Forumda bu duurm ile ilgili bir konu da var ayrıca.
GM 4G dokunmatik sorunu sayfası
Etkinlik sonunda ekranında bulutlanma olan, kapak kenarlarında çatlamalar olan ve power tuşu basmayan Discovery'mi yaklaşık 35 dakika içinde tamamen onarılmış bir şekilde hiçbir ücret ödemeden teslim aldım. Özellikle İstanbul'da oturan arkadaşların kargoya vermesine gerek yok, Profilo AVM içindeki mağazada telefonu servise verip yeni cihazları test ederken cihazınız hazır hale geliyor
Bu arada KitKat v2 bayramdan sonraki Pazartesi geliyor, logo değişecek sözünü aldık, 30 dakika garantili 5-6 tane daha GM Store açılacak bunların biri Anadolu Yakası'nda, 4G'ye Nexus'lardan hemen sonra Marshmallow gelecek falan filan bunlar da önemlidir sanırım.
*Ürünün tasarımı çok önemli çünkü ürünü uzun vadede kaliteli veya adi konuma getirebilir çünkü misal arkadaşımn s4 mininisinin çerçevesi çok fena soyulmuş şuan yazılımı iyi olmasına rağmen sövüyor abimde 5s var telefonun tasarımı resmen kalite diye bağırıyor
*Markalaşma ve seriye bağlama olayı çok önemli zaten kalite ve memnuniyet olursa uzun vadede marka yaratılır ve orta seviyede giriş seviyede belirgin modeller çıkarmak daha faydalı olur diye düşünüyorum şuan discovery classic-elite-air ve one kategori Sayısını arttırmamanız daha iyi olur gibi
*ürünlerden uzun dönemde memnuniyet almak çok önemli bi arkadaşım discovery 2plus kullanıyor memnun değil 6-7 ayda bozulma olayı yüzünden başka bir arkadaş ilk ayında bozulmuş sonra direk satmış falan servis çok iyi olsada bozulmalar sinir bozucu
*ve son olarak isimlendirmelerde önemli kolay akılda kalıcı ve sinir etmeyen birşey olması lazım discovery 4g bence çok kötü basit ve düşünülmemiş gibi..