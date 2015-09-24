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General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi"

4 yıl
17,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunu
Donanım Haber kullanıcılarının topluca ziyaret ettikleri Telpa Ofisinde hem servisi gezerek eğlenceli vakit geçirdik hem de özel sunuma katıldık. General Mobile'ın kendini ve sektörü anlattığı bu sunumda değerli bilgiler sizleri bekliyor.
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ShuHan 4 yıl en beğenilen
general mobile disco 2 mini kullaniyorum bu telefonlarda kalite yok aldigim gunden beri ufak tefe sorunlar cikariyor bir daha almam general mobil
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tns1 4 yıl
Ben de teknik gezideydim. Firma hakkında çok güzel izlenimler edindim. bu kadar profesyonel bir servisi olduğunu bilmiyordum. makina gibi çalışıyorlar. bazı arkadaşlar çok kalabalık ve sesli demiş. emin olun aşırı bir ses yoktu. stajerler de çalıştığı için kalabalıkmış. profilo endüstri meslek ve şişli endüstri meslek liselerine yardımlar yapıyorlarmış. lab. falan kurmuşlar. oralardan da başarılı öğrencileri işe alıyorlarmış. ülkece bayıldığımız apple-samsung vb. hangi firmanın Türkiye'ye bir faydası var?

teknik gezinin başında discovery 1 telefonumu ufak tefek birkaç sorun için servise verdim. gezi sonunda geri aldığımda. ekran + anakart + kulaklık soketi + şarj cihazı + data kablosu + kulaklık değiştirilmişti. telefon sıfırlanmış gibiydi. şok oldum. ve bunların hepsini 1 saatte yapmışlardı. 1 saatte telefonun neredeyse tüm parçalarını değiştirip teslimi yapan başka bir firma/servis söyleyin bana. adamlar işi çözmüşler. tüm servis elemanları arı gibi çalışıyor. kocaman bir alanı; tamir, call center, arge, idare bölümlerine ayırmışlar. Yöneticileri de egoist insanlar değil. sıcakkanlı olumlu yapıcı bir tutumları vardı. sonum sonrasında 1 saat boyunca bizlerin fikirlerini aldılar. beğenmediğimiz şeyleri söyledik not düştüler. sorularımıza sabırla cevap verdiler. Biz oradayken Muzaffer Bey'in masasında/sandalyesine oturmuş çalışan başka biri vardı :D Düşünün artık.

Şu anlık Discovery modellerinde Gionee firmasın üretimi cihazları alıp yazılım yükleyip satıyor olsalar bile. Bu işi yapan onlarca firmanın(Casper-Reeder-Teknosa-Escort-Sunny-Piranha-trident-Victor-Quatro-Dark-Excon-BB Mobile) içinde en istikrarlısı GeneralMobile. Bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri lazım.

Kendi gözlerimle gördüm artık. Gelecekte, gerekli şartler sağlandığında yerli üretim yaptıran ve satan bir firma haline geleceğinden umutluyum
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simulacrux 4 yıl
Dokunmatik ekranla ilgili problemleri çözüş şekilleri çok süper. Hatalı dokunma yapan yerlerin dokunma özelliklerini kaldırıyorlar.

ve alın size çözüm.

Bu mu kalite?

Forumda bu duurm ile ilgili bir konu da var ayrıca.
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simulacrux 4 yıl tns1
Umarım aldığımız arızalı telefonun sorunlarınıda dediğiniz hassiyetle çözerler, ama nedense şu ana kadar yapılanlar çözüm çıkmayacağı hissini verdi bana.

GM 4G dokunmatik sorunu sayfası

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Patren 4 yıl
iyi satmış telefon hiç beklemezdim
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kadirirdem 4 yıl
güzel sunum olmuş hiçbir üretici ile bu kadar samimi bir ortam olmaz bu türklüğün ve müslümanlığın göstergesi güzel şeyler ögrendim gayet güzel olmuş devamının gelmesini istiyorum diğer üreticilerle deolsun bu tarz buluşmalar...(bu arada çocukda kaptı gm4g yi 700 tl karda :).....
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Şaban Oğlu Şaban 4 yıl
Android One kapsamında yeni modeller çıkarırlarsa çok daha iyi olur. Özellikle 500 TL civarı düşük özellikli cihazlarda bu açık var. Bunun dışında röportaj sırası beklerken Muzaffer Bey'e forumun istediği specleri söyledik çoğunu değerlendireceklerini söyledi
Güzel bir ortamdı, hediye çıkan arkadaşa da hayırlı olsun güle güle kullansın telefonunu


Etkinlik sonunda ekranında bulutlanma olan, kapak kenarlarında çatlamalar olan ve power tuşu basmayan Discovery'mi yaklaşık 35 dakika içinde tamamen onarılmış bir şekilde hiçbir ücret ödemeden teslim aldım. Özellikle İstanbul'da oturan arkadaşların kargoya vermesine gerek yok, Profilo AVM içindeki mağazada telefonu servise verip yeni cihazları test ederken cihazınız hazır hale geliyor


Bu arada KitKat v2 bayramdan sonraki Pazartesi geliyor, logo değişecek sözünü aldık, 30 dakika garantili 5-6 tane daha GM Store açılacak bunların biri Anadolu Yakası'nda, 4G'ye Nexus'lardan hemen sonra Marshmallow gelecek falan filan bunlar da önemlidir sanırım.
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kadirirdem 4 yıl
güzel sunum olmuş hiçbir üretici ile bu kadar samimi bir ortam olmaz bu türklüğün ve müslümanlığın göstergesi güzel şeyler ögrendim gayet güzel olmuş devamının gelmesini istiyorum diğer üreticilerle deolsun bu tarz buluşmalar...(bu arada çocukda kaptı gm4g yi 700 tl karda :).....
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Curb 4 yıl
Gm'nin telefonlarında aşama kaydettiğini düşünüyorum. Zamanla teknik açıdan oldukça stabil telefonlar yapacaklarına inanıyorum. 2007 yılında çift sim kartlı bir telefonunu almıştık. Şimdi baktığımda oldukça ilerleme kaydetmiş. Uygun fiyatlı telefonları müşterilerine sunmaya devam ederlerse sektörde uzun yıllar yerini koruyacaktır.
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fuujitsu 4 yıl
İnşallah daha başarılı olurlar. Kimse ilk zamanlarında kendisi üretim yapmıyor doğrudan. Zaman içerisinde para kazana kazana yavaş yavaş kendileri bir şey katmaya başlıyorlar telefona. Gm nin yaptıkları her şeye rağmen büyük bir başarı bence. Bakıyorum koskoca Vestel'de telefon işine girişmiş ancak Gm ninkilerin yanına bile yaklaşamamışlar.
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1BilimAdamı 4 yıl
Belki GM yetkilileri yorumları inceler birkaç düşüncemi belirtmek istiyorum
*Ürünün tasarımı çok önemli çünkü ürünü uzun vadede kaliteli veya adi konuma getirebilir çünkü misal arkadaşımn s4 mininisinin çerçevesi çok fena soyulmuş şuan yazılımı iyi olmasına rağmen sövüyor abimde 5s var telefonun tasarımı resmen kalite diye bağırıyor
*Markalaşma ve seriye bağlama olayı çok önemli zaten kalite ve memnuniyet olursa uzun vadede marka yaratılır ve orta seviyede giriş seviyede belirgin modeller çıkarmak daha faydalı olur diye düşünüyorum şuan discovery classic-elite-air ve one kategori Sayısını arttırmamanız daha iyi olur gibi
*ürünlerden uzun dönemde memnuniyet almak çok önemli bi arkadaşım discovery 2plus kullanıyor memnun değil 6-7 ayda bozulma olayı yüzünden başka bir arkadaş ilk ayında bozulmuş sonra direk satmış falan servis çok iyi olsada bozulmalar sinir bozucu
*ve son olarak isimlendirmelerde önemli kolay akılda kalıcı ve sinir etmeyen birşey olması lazım discovery 4g bence çok kötü basit ve düşünülmemiş gibi..
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kadirirdem 4 yıl
beğendiğim modelleri sadece gm4g oldu ilk çıkan model olan discovery de bir sürü soket sorunu oldu o yüzden o modeli sevemedim.gm4g de de ufak sorunlar var(piksek ölmesi gibi bendede 4 tane var) fakat genel olarak başarılı cihaz....
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mementopolis 4 yıl
Video'yu izlemeden önce youtube'den "Requem of a Dream" 'i acin :D arkasindan bu video'yu öyle izleyin.
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trkarapanda123asd 4 yıl
Gm4g güzel bir telefondu saf arayüz,sd cart desteği,çıkarılabilir batarya ve pil ömrü çok iyiydi 699 tl ye satılıyor böyle güzel ve makul fiyatlarla satmaya devam etsin
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No Way Out 4 yıl
Soru-cevap kısmını kesmişiniz tabi...
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