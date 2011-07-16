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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius'dan entegre DSP'li yeni yeni ses sistemi

7 yıl
17,1b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Genius'dan entegre DSP'li yeni yeni ses sistemi
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Çevre birimleri üreticisi Genius, SP-HF2020 2.0  ses sistemini Amerika ve Kanada pazarında kullanıma sundu. Toplam ses çıkış gücü 60 Watt olarak açıklanan 2 kanal ses sistemi, üretici firma Genius'un iddiasına  göre 2Audio yerleşik ses işlemcisi ve üç farklı ekolayzır efekti ile kendi segmentinde birinci sınıf ses kalitesi sunuyor.
Piyano siyahı dış kaplamaya sahip olan ses sisteminde, tiz sesler için bir 1-inç tweeter, orta aralıktaki ses için 3-inç yakın çerçeve ve bass sesler için iki adet 3-inç açık çerçeve hoparlörlere yer eriliyor. Kolonlardan biri üzerinde ses düğmesi ve ekolayzır ayarlarına yer verilirken, tüm sistem 6 butonlu kumanda ile yönetilebiliyor.
Genius SP-HF2020 2.0'ın yurt dışındaki tavsiye edilen satış fiyatı 129$.  
Genius'dan entegre DSP'li yeni yeni ses sistemi
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lyridder 6 yıl
Güzel ürünmüş.
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complete_ 6 yıl
pcmag.com/...


test sonuçları çok kötü sadece görüntü ile ses sistemi alınmaz ..
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Serciey 7 yıl
Hi-Fi kategorisinde olduğundan ve müziğin de stereo dinleneceğinden 2.0 olması yerinde. Türkiye'ye gelirse almayı düşünüyorum şahsen.
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HAAltuntas 7 yıl
Evet 2.1 olsa daha bi çekici olurdu bence.
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deniz_sea 7 yıl
keşke 2+1 olsaymış tam müzik için olurmuş şimdi sadece masaüstü kolonu olmuş
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