Genius'dan entegre DSP'li yeni yeni ses sistemi

Çevre birimleri üreticisi Genius, SP-HF2020 2.0 ses sistemini Amerika ve Kanada pazarında kullanıma sundu. Toplam ses çıkış gücü 60 Watt olarak açıklanan 2 kanal ses sistemi, üretici firma Genius'un iddiasına göre 2Audio yerleşik ses işlemcisi ve üç farklı ekolayzır efekti ile kendi segmentinde birinci sınıf ses kalitesi sunuyor.

Piyano siyahı dış kaplamaya sahip olan ses sisteminde, tiz sesler için bir 1-inç tweeter, orta aralıktaki ses için 3-inç yakın çerçeve ve bass sesler için iki adet 3-inç açık çerçeve hoparlörlere yer eriliyor. Kolonlardan biri üzerinde ses düğmesi ve ekolayzır ayarlarına yer verilirken, tüm sistem 6 butonlu kumanda ile yönetilebiliyor.

Genius SP-HF2020 2.0'ın yurt dışındaki tavsiye edilen satış fiyatı 129$.