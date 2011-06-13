Google, Admeld'i 400 milyon dolara satın aldı

Haber Editörü
Google, faaliyet gösterdiği en önemli alanlardan biri olan reklamcılıkta 3.büyük alımını Admeld ile gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde 3,1 milyar dolara doubleclick'i, 750 milyon dolara da AdMob'u satın alan Google, son olarak Admeld'i 400 milyon dolara bünyesine kattı.
2007 yılında kurulan New York merkezli Admeld, reklam yayıncılarına verdiği optimizasyon hizmetiyle yayıncıların gelirlerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Google, bu yılın başında da Admeld'i satın almak için harekete geçmiş ancak yapmış olduğu 150-200 milyon dolarlık teklif yeterli görülmediği için alım gerçekleşmemişti.
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Ama 1-2 dolar v.s. olmasını bırakın, her tarayıcının açılış sayfası google. Her tarayıcıda google ile arama yapıyorsunuz. Bir çok sayfada zaten google reklamları var. Yani bu zaten yeterli illa tıklanıyor mutlaka tıklanıyor. Her tıklamada bize 0.05 cent veriyorsa(ortalama) kendisi 0.5 cent alsa bunu hesaplamamız şu anda imkansız ama ciddi rakamlar zaten dönüyor...
Ama arama başına bir gelir söz konusu değil...
Hocam o 1-2 dolar 0.50 dolar bile olsa adamlar zengin :D Bir sürü reklam gelirleri var neredeyse herkesin ana sayfası google,en kapsamlı aramalar,dil çeviricileri,reklam hizmetler ve daha bir sürü şeyleri var.Sahibi olmak isterdim doğrusu :)
günde milyarlarca arama her aramadan 1-2 dolar sen düşün