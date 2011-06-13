Google, Admeld'i 400 milyon dolara satın aldı

Google, faaliyet gösterdiği en önemli alanlardan biri olan reklamcılıkta 3.büyük alımını Admeld ile gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde 3,1 milyar dolara doubleclick'i, 750 milyon dolara da AdMob'u satın alan Google, son olarak Admeld'i 400 milyon dolara bünyesine kattı.

2007 yılında kurulan New York merkezli Admeld, reklam yayıncılarına verdiği optimizasyon hizmetiyle yayıncıların gelirlerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Google, bu yılın başında da Admeld'i satın almak için harekete geçmiş ancak yapmış olduğu 150-200 milyon dolarlık teklif yeterli görülmediği için alım gerçekleşmemişti.