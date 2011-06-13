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Google, Admeld'i 400 milyon dolara satın aldı

7 yıl
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12
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google, faaliyet gösterdiği en önemli alanlardan biri olan reklamcılıkta 3.büyük alımını Admeld ile gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemlerde 3,1 milyar dolara doubleclick'i, 750 milyon dolara da AdMob'u satın alan Google, son olarak Admeld'i 400 milyon dolara bünyesine kattı.

2007 yılında kurulan New York merkezli Admeld, reklam yayıncılarına verdiği optimizasyon hizmetiyle yayıncıların gelirlerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Google, bu yılın başında da Admeld'i satın almak için harekete geçmiş ancak yapmış olduğu 150-200 milyon dolarlık teklif yeterli görülmediği için alım gerçekleşmemişti.




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acbold 7 yıl
google başka birşey.sözlerle anlatılmaz.bi gün hizmetini kessin google halimiz ortaya çıkar.
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met@lrock 7 yıl
Goole bole giderse Kendi cumhuriyetini kurar. Ne varsa satin aldi adamlar :)
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Menow 7 yıl
1-2 dolar die abartmayın. Her aramada o para çıkmıyor beyler. Reklamlara tıklandığı anda gelir elde ediliyor google tarafından da. Buda her arama ile alakasız bir olaydan bahsettiğiniz anlamına geliyor.
Ama 1-2 dolar v.s. olmasını bırakın, her tarayıcının açılış sayfası google. Her tarayıcıda google ile arama yapıyorsunuz. Bir çok sayfada zaten google reklamları var. Yani bu zaten yeterli illa tıklanıyor mutlaka tıklanıyor. Her tıklamada bize 0.05 cent veriyorsa(ortalama) kendisi 0.5 cent alsa bunu hesaplamamız şu anda imkansız ama ciddi rakamlar zaten dönüyor...
Ama arama başına bir gelir söz konusu değil...
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cmake 7 yıl
4 yılda 400 milyon $ olabilmeyi başarmış bir şirket. Çok karlı bir iş.
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Antrim 7 yıl
Googleın bır tek eksıgı cevırısı
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devrimdoga 7 yıl
rainblackk
alpa07nerden gelıyor bu para
günde milyarlarca arama her aramadan 1-2 dolar sen düşün

Hocam o 1-2 dolar 0.50 dolar bile olsa adamlar zengin :D Bir sürü reklam gelirleri var neredeyse herkesin ana sayfası google,en kapsamlı aramalar,dil çeviricileri,reklam hizmetler ve daha bir sürü şeyleri var.Sahibi olmak isterdim doğrusu :)
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innformatics 7 yıl
Bir gün herkes gogıllı olacak!
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rainblackk 7 yıl
alpa07
nerden gelıyor bu para

günde milyarlarca arama her aramadan 1-2 dolar sen düşün
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alpa07 7 yıl
nerden gelıyor bu para
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