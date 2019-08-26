Google Stadia’yı deneyen oyuncuların servise verdiği ilk tepkiler paylaşıldı

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Duyurulması ile birlikte ilgi odağı haline gelen Google’ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia çıkışını bu yılın sonlarına doğru yapacak. Platformu tanıtmak için sürekli etkinlik düzenleyen Google, bu sefer de Almanya’da düzenlenen Gamescom 2019 fuarındaydı.

Şirket fuarda kurduğu devasa stantta servisi deneyimlemek isteyen oyunculara çeşitli demoları deneme fırsatı sundu ve oyunculardan gelen tepkiler de şirket tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

@GoogleStadia Twitter hesabından yapılan paylaşım videolarında servisi deneyen oyuncuların genelde olumlu tepkiler verdiği görülüyor. Servisi deneyen kullanıcılardan biri, akıcı bir deneyim elde ettiğini ve demoyu bir akış servisi aracılığıyla tecrübe ettiğini asla anlamadığını ifade etmiş. Bir diğer kullanıcı ise PC’de yaşadığı tecrübenin benzerini deneyimlediğini belirtmiş.

Oyunculardan biri Mortal Kombat oynarken dahi bir gecikme hissetmediğini ancak servisin görsel kaliteden çok oyun karakterlerinin kontrol edilebilirliği üzerine odaklandığını ifade etmiş.

Farklı bir videoda ise Google’ın bazı oyunculara, Stadia servisini nerede kullanmak isteyebileceklerini sorduğu görülüyor. Bu soruya oyuncular, “okulda ve işte” gibi cevaplar verirken bir oyuncu ise “sinemada” gibi ilginç bir cevap veriyor.

https://9to5google.com/2019/08/25/google-stadia-early-impressions-gamescom/