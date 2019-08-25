Sierra Nevada’nın şişirilebilir uzay yaşam alanı görücüye çıktı

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Uzay görevleri kapsamında kullanılabilecek ekipmanlar üreten Sierra Nevada Corporation, Çarşamba günü yaptığı tanıtımda uzayda kullanılacak yaşam alanını (habitat) gösterdi. Geniş Şişirilebilir Bez Ortam ( Large Inflatable Fabric Environment – LIFE) adı verilen yaşam alanının en dikkat çeken yönlerinden bir tanesi oldukça geniş bir iç hacme sahip olması. 8 metre uzunluğa ve çapa sahip olan prototipin iç hacmi tam 300 metre küp. Söz konusu değerle LIFE, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) 3 te 1’i büyüklüğüne ulaşıyor.

NASA’nın Ay yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunda kullanılmak üzere belirli şirketlere verdiği yaşam alanı geliştirme ihaleleri neticesinde üretilen prototip, aynı zamanda ileriki yıllarda Mars’a gönderilmesi planlanan astronotlara da ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyor.

Sierra Nevada’nın yanında Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Bigelow Aerospace gibi şirketlerin de geliştirdiği prototipler olduğu biliniyor. Hatta Bigelow Aerospace’e ait şişirilebilir bir yaşam alanı 2016’dan beri UUİ’ye kenetlenmiş durumda. Ancak söz konusu habitat, Sierra Nevada’nın prototipine kıyasla oldukça küçük.

LIFE’ı diğerlerinden farklı kılan özelliğin büyüklük olduğu belirtilmiş. Çok katmanlı bir malzemeden oluşan ve fırlatma esnasında sıkıştırılabilen prototip, uzaya ulaştıktan sonra şişirilerek mevcut halini alıyor. LIFE’ı standart bir yükmüş gibi uzaya göndermek şirkete göre mümkün. NASA’yla birlikte beş kez uzaya çıkmış olan ve halen Sierra Nevada’da görev yapan eski astronot Steve Lindsey yaptığı açıklamada, “Küçük bir alanda oldukça büyük bir hacim sunuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

NASA’nın Johnson Uzay Merkezinde sergilenen LIFE üç katlı bir yapıya sahip. Dört kişilik bir ekibin barınmasına imkân sunan prototip, astronotların kendilerine vakit ayıracakları alanlar sunduğu gibi toplu olarak yapılacak faaliyetler için de yeterli alan sunuyor. Görünüşe göre habitatın tek eksiği bir pencereye sahip olmayışı.

https://arstechnica.com/science/2016/11/nasa-says-expandable-habitat-returning-extremely-valuable-data/