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HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler?

3 ay
5,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Omen by HP'nin GIST 2019 kapsamında düzenlediği PUBG turnuvasında ne tür dizüstüler ve ekipmanlar kullanıldığına bakıyor, katılması ücretsiz turnuvayı donanım anlamında özetliyoruz.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hopeyoung 3 ay
diztü nedir ya? :D
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