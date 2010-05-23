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HP, Pavilion serisinin yeni üyesi dv6t Select Edition'ı duyurdu

HP, Pavilion serisine dokunmatik ekran opsiyonuyla girişi yapan dv6t'yi duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HP, Pavilion serisinin yeni üyesi dv6t Select Edition'ı duyurdu
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Dizüstü bilgisayar pazarının en büyük üreticilerinden HP, Pavilion serisini genişletmeye devam ediyor. HP'nin Pavilion dv6t Select Edition olarak duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar, tasarımı ve donanım listesindeki alternatifleriyle dikkat çekiyor. HP Pavilion dv6t Select Edition, kullanıcılara 15.6 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekranı standart olarak sunarken, tercih listesine çoklu dokunmatik imkanı sunan HP TouchSmart teknolojili ekranları da eklemiş. HP'nin yeni dizüstü bilgisayarında işlemci tercihi her bütçeye ve ihityaca hitap edecek şekilde hazırlanmış zira kullanıcılara maliyet odaklı bir bilgisayar için Intel Core i3-350M işlemciyi tercih ederken, performansa öncelik verenler Intel Core i7-820QM işlemcileri tercih edebiliyor. İşlemci listesinde Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemciler yer alıyor. Sistem belleğinin 4 GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarların maksimum 8 GB DDR3 bellekleri desteklediği belirtildi. Depolama alanı konusunda da kullanıclara tercih imkanı sunan HP, tercih listesinde 7200 rpm (devir-dakika) 320 GB ve 500 GB kapasiteli disklere, 5400 rpm'lik 640 GB'lik sabit disklere ve 160 GB kapasiteli SSD'lere yer vermiş.

HP Pavilion dv6t Select Edition'da ekran kartları ATI Mobility Radeon HD 5470 veya ATI Mobility Radeon HD 5650 arasından seçilebiliyor. Parmak izi okuyucu, 5/1 kart okuyucu, dahili kamera, VGA ve HDMI çıkışları, 802.11n WiFi gibi bileşenlerin standart olarak yer aldığı bilgisayarlarda Windows 7 Home Premium 64-bit , Windows 7 Professional 64-bit, Windows 7 Ultimate 64-bit işletim sistemleri yer alıyor.

HP'nin tasarımı ve donanım seçenekleriyle dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dv6t Select Edition'ın 749.99$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı belirtildi

HP, Pavilion serisinin yeni üyesi dv6t Select Edition'ı duyurdu
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HP, Pavilion serisinin yeni üyesi dv6t Select Edition'ı duyurdu
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Doppelgangbanger 9 yıl
Arkadaşlar, laptopta bir sorun mu var? Bu laptop neden bu kadar ucuz? DX11 destekli ekran kartından ve Core i3 gibi bir işlemciden bahsediyoruz. nVidia gt230m ekran kartı ve Centrino 2 veya TXXX serisi işlemciye sahip bir laptop çok daha pahalı. HP DV6 serisindeki bir laptop $1399. Bu ne saçmalıktır böyle? Bu laptoplardaki ekran kartlarının bazıları 1 GBlık ATi Radeon HD4650 model ekran kartına sahip. Bu ekran kartının aynısı benim şu anki masaüstümde var ve performansı ahım şahım değil. En fazla 2.000 ya da 2.500 TLlik bütçe ile hangi marka/model laptop almamı önerirsiniz?
Batuist

CaySigara
23.05.2010 Saat: 14:17
sistem özeliikleri cok iyi aslında. fiatta 750$ dolar olursa iyi satar.


o fiyat en düşük özellikli notebookun fiyatı.. o fiyatta başlıyor kimbilir kaça kadar çıkıyordur..

Core i3 işlemci ve ATi Radeon HD5430 ekran kartı neyine yetmiyor? 1.500 lira falan. Az bir birikimi olan birinin verebileceği bir miktar.

Mechatronik

@EmR_3153

i5 + 5650 yi 2000 TL ye yakın bi fiyattan satışa sunarlar heralde. Biraz iyimser olayım 1800 TL diyorum.


seçeneklerde şu dikkatimi çekti

Full-size island-style backlit keyboard with HP TrueVision Webcam + Fingerprint Reader
+$25.00


webcam olunca backlit te otomatik dahil oluyor. Tek paket yapmışlar.

@GeCCCe



Blacklit nedir?

BrightDaggers

i5 + 5650 + 500gb hdd ile 950 civarı bir fiyatı oluyor. aydınlatmalı klavye vs özellikler eklendiğinde 1000 dolar küsüratlı rakamlara çıkıyor. hp dizüstülerin yurtdışı fiyatları ülkemizdekilerle kısmen aynı o yüzden rahat bir şekilde 2000 tl (kdv dahil) altı olacağını söyleyebiliriz.

Özellikleri iyiymiş. Klavye aydınlatma falan. Şu an HP'nin en iyi model laptop'u en üst seviyede konfigürasyon edildiğinde ne kadara mâl oluyor? Yaklaşık 900TL nakit param var. Geri kalanını da taksitle hallederim.

HP ENVY 15 beats limited edition series



Starting from: $1,999.99*

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Mechatronik 9 yıl
@Doppelganger

Hocam ebay da envy 15 lerde ifiyat gayet uygun. İndirim geldi heralde

cgi.ebay.com/...

Backlit aydınlatmalı klavye. Envy 17 için ışığın yetersiz olduğunu okudum. İncelemeler artınca dahada netleşir.

Sırf envy nin fiyatını görmek için dünki 3820t siparişimi iptal etim.
. zaten sınavlar öncesi alınmazdı gaza gelip vermiştim siparişi

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Batuist 9 yıl
CaySigara
23.05.2010 Saat: 14:17
sistem özeliikleri cok iyi aslında. fiatta 750$ dolar olursa iyi satar.

o fiyat en düşük özellikli notebookun fiyatı.. o fiyatta başlıyor kimbilir kaça kadar çıkıyordur..
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Mechatronik 9 yıl

Batuist

CaySigara
23.05.2010 Saat: 14:17
sistem özeliikleri cok iyi aslında. fiatta 750$ dolar olursa iyi satar.


o fiyat en düşük özellikli notebookun fiyatı.. o fiyatta başlıyor kimbilir kaça kadar çıkıyordur..


shopping.hp.com/...

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:::Banner::: 9 yıl
Yeni gelecek modelleri inceleme fırsatım oldu gerçekten çok güzel hepsi de
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AsosyalBilgisayar 9 yıl
sistem özeliikleri cok iyi aslında. fiatta 750$ dolar olursa iyi satar.
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CoNneCtinG_04 9 yıl
o fiyatta %8 tax ekleyin bir de türkiye fiyatı bindirmesi.bence 2000 TL aşağısı olmucak.
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