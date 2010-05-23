HP, Pavilion serisinin yeni üyesi dv6t Select Edition'ı duyurdu

Dizüstü bilgisayar pazarının en büyük üreticilerinden HP, Pavilion serisini genişletmeye devam ediyor. HP'nin Pavilion dv6t Select Edition olarak duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar, tasarımı ve donanım listesindeki alternatifleriyle dikkat çekiyor. HP Pavilion dv6t Select Edition, kullanıcılara 15.6 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekranı standart olarak sunarken, tercih listesine çoklu dokunmatik imkanı sunan HP TouchSmart teknolojili ekranları da eklemiş. HP'nin yeni dizüstü bilgisayarında işlemci tercihi her bütçeye ve ihityaca hitap edecek şekilde hazırlanmış zira kullanıcılara maliyet odaklı bir bilgisayar için Intel Core i3-350M işlemciyi tercih ederken, performansa öncelik verenler Intel Core i7-820QM işlemcileri tercih edebiliyor. İşlemci listesinde Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemciler yer alıyor. Sistem belleğinin 4 GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarların maksimum 8 GB DDR3 bellekleri desteklediği belirtildi. Depolama alanı konusunda da kullanıclara tercih imkanı sunan HP, tercih listesinde 7200 rpm (devir-dakika) 320 GB ve 500 GB kapasiteli disklere, 5400 rpm'lik 640 GB'lik sabit disklere ve 160 GB kapasiteli SSD'lere yer vermiş.

HP Pavilion dv6t Select Edition'da ekran kartları ATI Mobility Radeon HD 5470 veya ATI Mobility Radeon HD 5650 arasından seçilebiliyor. Parmak izi okuyucu, 5/1 kart okuyucu, dahili kamera, VGA ve HDMI çıkışları, 802.11n WiFi gibi bileşenlerin standart olarak yer aldığı bilgisayarlarda Windows 7 Home Premium 64-bit , Windows 7 Professional 64-bit, Windows 7 Ultimate 64-bit işletim sistemleri yer alıyor.

HP'nin tasarımı ve donanım seçenekleriyle dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarı Pavilion dv6t Select Edition'ın 749.99$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı belirtildi