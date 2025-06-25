HP, Intel Core Ultra işlemcili Star Desk AI masaüstünü piyasaya sürdü

HP, yapay zekâ destekli yeni masaüstü bilgisayarı Star Desk AI ile kullanıcıların karşısına çıktı. Intel’in en güncel Core Ultra 200 serisi işlemcilerini temel alan model, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla hem ev hem de ofis kullanımı için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Ahşap dokulu ön paneli ve 16 litrelik kompakt kasasıyla sade ama modern bir görüntü sunan cihaz, kutudan kablosuz klavye ve fareyle birlikte çıkıyor. Core Ultra 5 225 veya Ultra 7 265 işlemci seçeneklerine sahip sistem, Intel’in masaüstünde ilk kez yer verdiği yapay zekâ motorunu da barındırıyor. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile gelen temel model, 32 GB belleğe kadar yükseltilebiliyor. Soğutma tarafında ise aktif SSD soğutmalı santrifüj tipi fan tercih edilmiş.
Bağlantı noktaları arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 10 Gbps hızında USB-C ve 8K çözünürlüğü destekleyen DisplayPort 1.4a yer alıyor. 280W ve 400W güç kaynağı seçenekleriyle gelen model, harici ekran kartı takviyesine de açık. Sistem, Windows 11 ve Microsoft Office Home ile ön yüklü olarak sunuluyor.
Fiyatlar ise donanıma göre değişiyor. Ultra 5 225 işlemcili versiyon 635 dolardan başlarken, 32 GB RAM’li model 745 dolara çıkıyor. En üst düzey konfigürasyon ise 910 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: