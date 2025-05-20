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    HP Star Book Pro 13 performans ve taşınabilirliği tek bir gövdede buluşturuyor

    HP’nin yeni dizüstü modeli Star Book Pro 13, hafif yapısı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Sadece 1.02 kilogram ağırlığında olan bu cihaz, AMD’nin yapay zekâ destekli Ryzen AI işlemcisiyle geliyor

    HP Star Book Pro 13 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    HP, yeni nesil dizüstü bilgisayarı Star Book Pro 13 ile hem hafifliği hem de güçlü donanımı bir araya getiriyor. 1.02 kilogram ağırlığındaki bu model, incecik tasarımı ve dayanıklı metal gövdesiyle mobil kullanımda konforu ön planda tutuyor. Yaklaşık 970 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz, özellikle öğrenciler ve yoğun çalışan profesyonelleri hedefliyor.

    Bilgisayarın en dikkat çeken yanı, AMD’nin üçüncü nesil yapay zekâ destekli Ryzen AI 7 H 350 işlemcisine sahip olması. 8 çekirdekli bu işlemci, 5.0GHz’e kadar çıkabilen yüksek frekans değeriyle performans sınırlarını zorlarken, RDNA 3.5 mimarisine sahip entegre Radeon 860M grafik birimiyle de görsel işleri akıcı şekilde hallediyor. Ayrıca, yapay zekâ görevlerinde kullanılan XDNA 2 NPU sayesinde saniyede 50 trilyon işlem kapasitesine ulaşabiliyor.

    Donanım tarafında 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Bu sayede hem hızlı veri aktarımı sağlanıyor hem de aynı anda birden fazla işlem rahatça yürütülebiliyor. Ekran tarafında ise 13.3 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğe sahip bir IPS panel bulunuyor. Yüzde 100 sRGB renk doğruluğu, 400 nit parlaklık ve yansıma önleyici kaplama gibi özelliklerle donatılan bu ekran, uzun süreli kullanımlarda gözleri yormuyor.

    Cihazda 5 megapiksellik bir IR kamera yer alıyor ve Windows Hello desteğiyle hızlı yüz tanıma sunuluyor. Görüntülü görüşmelerde arka plan bulanıklaştırma ve otomatik beyaz dengesi gibi yapay zekâ destekli özellikler de unutulmamış. Ses sisteminde ise DTS destekli stereo hoparlörler ve Poly Studio ayarları dikkat çekiyor. Klavyesi iki seviyeli aydınlatma sunarken, geniş dokunmatik yüzey günlük kullanımda rahatlık sağlıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında tam işlevli iki USB-C portu, iki farklı hızda USB-A girişi, HDMI 2.1, 3.5 mm kulaklık jakı, Wi-Fi 6E ve Bluetooth bulunuyor. 100W hızlı şarj desteğine sahip batarya ise yaklaşık 11.75 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Windows 11 ve Microsoft Office Home yüklü olarak gelen cihaz, Seramik Beyazı ve Ay Işığı Gümüşü renk seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor.

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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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