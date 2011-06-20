HP'den TouchPad için 3 dakikalık video

webOS'li ilk tablet çözümünü Temmuz'dan itibaren birçok ülkede kullanıcılara sunmaya hazırlanan HP, YouTube üzerinden yayınladığı videoda HP Synergy, HTML 5 ve Adobe Flash desteği gibi tabletin çeşitli özelliklerine ışık tutuyor.

HP TouchPad, 1 Temmuz Amerika'da 500 ve 600 dolarlık fiyat etiketiyle; takip eden günlerde ise birçok Avrupa ülkesinde raflardaki yerini alacak.