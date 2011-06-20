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HP'den TouchPad için 3 dakikalık video

7 yıl
7,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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webOS'li ilk tablet çözümünü Temmuz'dan itibaren birçok ülkede kullanıcılara sunmaya hazırlanan HP, YouTube üzerinden yayınladığı videoda HP Synergy, HTML 5 ve Adobe Flash desteği gibi tabletin çeşitli özelliklerine ışık tutuyor.

HP TouchPad, 1 Temmuz Amerika'da 500 ve 600 dolarlık fiyat etiketiyle; takip eden günlerde ise birçok Avrupa ülkesinde raflardaki yerini alacak.


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cartographer 7 yıl
Evet webOS cok basarili ve donanima gore tasarlandigi icin iOS gibi daha akici calisiyor ama cok az ulkede satiliyor nedense?
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İmea 7 yıl
cok kaliteli sistem ipad'a rakip olabilir
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deagle100 7 yıl
Telefonu koyunca web sitesine falan giriyor.Ben de koyu bir Apple hayranı ve iPad kullanıcısı olarak olmuş diyorum.Adamlar bu sefer gerçekten yapmış.iOS'in tek rakibi.

Ama iPad yerine alır mıyım?Hayır.
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myfranco 7 yıl
İlk defa IOS dışında kaliteli bir sistem gördüm diyebilirim. Webos gerçekten başarılı. Umarım HP kaliteli ve stabil bir ürün çıkartır, sadece webos yetmez tek başına.
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patrain 7 yıl
öle pek ahım şahım bişey değil
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heisenberg__ 7 yıl
şu güne kadar hp nin hangi ürününü kullandıysam tamamı problemli çıktı. notebook, printer, desktop pc... ısınma probleminden senkronizasyon problemine kadar ne ararsanız hp de mümkün. aynı zihniyetle ben tableti de becerebildiklerini sanmıyorum ya ısınma problemi vardır ya da uygulamalrla uyum problemi. stabil olma konusunda zaten ipad le karşılaştırmyorum bile. ürünü kullanmadan burda olmuş bu demek çok kolay, adamların defalarca çekip en hızlı kareleri seçtikleri reklam filmlerini izliyoruz çünkü. ama apple da adamlar ne gösteriyorsa o hızla çalışıyor herşey. hp nin herhangi bir ürünü benden uzak allaha yakın olsun
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Katmir 7 yıl
Güzel makine :) Beğendim...
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Tremonster 7 yıl
Pc'ye gecince izleyeyim
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dreampowder 7 yıl
zamanında HP IPAQ kullanmış birisi olarak, hp ismini duymak bile tüylerimi diken diken etmeye yetiyor. HP deki arkadaşlar server işini ve compaq serisini güzel becereiyorsunuz ama lütfen diğer alanlardan olabildiğince uzak durun!
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Guest-9D9369ED2 7 yıl
Uygulama destegi gelişirse, iOS un en güçlü rakibi olarak görüyorum. Özellikle videonun son kısmı çok hoşuma gitti :)
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NDS 7 yıl
Başarılı olursa gerçekten çok güzel olur ne de olsa rekabet son kullanıcıya yarar
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Sylargray 7 yıl
Çok başarılı gözüküyor.
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CTU 7 yıl
Cok koyubir apple kullanicisi olarak subu soylemeliyim . Gercekten olmus bu :)))
Ozellikle touch to share ozelligi cok basarili. Bu ozellik dr dre'nin son klibi olan i need a doctor sarkisinda da gosteriliyor izlemenizi tavsiye ederim.
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Shape Of My Heart 7 yıl
samsung lardan iyidir yinede...apple kalitesini geçebilecegini hiç sanmıyorum bir hp notebook kullanıcısı olarak
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Ezio Auditoré 7 yıl
Yapmışlar be :)
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ulwi 7 yıl
IOS un gercek rakibi
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