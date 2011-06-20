HP'den TouchPad için 3 dakikalık video

Haber Editörü
webOS'li ilk tablet çözümünü Temmuz'dan itibaren birçok ülkede kullanıcılara sunmaya hazırlanan HP, YouTube üzerinden yayınladığı videoda HP Synergy, HTML 5 ve Adobe Flash desteği gibi tabletin çeşitli özelliklerine ışık tutuyor.
HP TouchPad, 1 Temmuz Amerika'da 500 ve 600 dolarlık fiyat etiketiyle; takip eden günlerde ise birçok Avrupa ülkesinde raflardaki yerini alacak.
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Ama iPad yerine alır mıyım?Hayır.
Ozellikle touch to share ozelligi cok basarili. Bu ozellik dr dre'nin son klibi olan i need a doctor sarkisinda da gosteriliyor izlemenizi tavsiye ederim.