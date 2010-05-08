HP'den profesyoneller için AMD işlemcili dizüstü bilgisayar: ProBook 6555b

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın ProBook serisi altında hazırladığı bilgisayar ProBook 6555b'nin LED aydınlatmalı 15.6 inç boyutunda ekrana sahip olduğu belirtildi. Doğal ekran çözünürlüğü konusunda kullanıcılara 1366x768 ve 1600x900 seçenekleri opsiyonel olarak sunuluyor. HP, ProBook 6555b adını verdiği bilgisayar da işlemci tercihini AMD'den yana yapmış. AMD'nin VISION Pro teknolojili Phenom II, Turion ve Athlon işlemcileri tercih edilebilir durumda. ATI Mobility Radeon HD 4250 ekran kartının kullanıldığı bilgisayarda sistem belleği maksimum 8 GB DDR3 olarak belirlenirken depolama alanı için 500GB kapasiteli sabit disk veya 128 GB kapasiteli SSD kullanılabiliyor. WiFi, Bluetooth, 2 mp kamera, kart okuyucu, parmak izi okuyucu, DVD yazıcı gibi bileşenler standart olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuş. İşletim sistemi tercihi ise Windows 7'den yana yapılmış.

HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ProBook 6555b'yi önüzmüdeki ay 780$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.