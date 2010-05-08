Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

HP'den profesyoneller için AMD işlemcili dizüstü bilgisayar: ProBook 6555b

HP, profesyoneller için hazırladığı AMD işlemcili dizüstü bilgisayarı ProBook 6555b'yi satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın ProBook serisi altında hazırladığı bilgisayar ProBook 6555b'nin LED aydınlatmalı 15.6 inç boyutunda ekrana sahip olduğu belirtildi. Doğal ekran çözünürlüğü konusunda kullanıcılara 1366x768 ve 1600x900 seçenekleri opsiyonel olarak sunuluyor. HP, ProBook 6555b adını verdiği bilgisayar da işlemci tercihini AMD'den yana yapmış. AMD'nin VISION Pro teknolojili Phenom II, Turion ve Athlon işlemcileri tercih edilebilir durumda. ATI Mobility Radeon HD 4250 ekran kartının kullanıldığı bilgisayarda sistem belleği maksimum 8 GB DDR3 olarak belirlenirken depolama alanı için 500GB kapasiteli sabit disk veya 128 GB kapasiteli SSD kullanılabiliyor. WiFi, Bluetooth, 2 mp kamera, kart okuyucu, parmak izi okuyucu, DVD yazıcı gibi bileşenler standart olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuş. İşletim sistemi tercihi ise Windows 7'den yana yapılmış.

HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ProBook 6555b'yi önüzmüdeki ay 780$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Fujitsu'dan kendini temizleyen klima 9 yıl Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor 9 yıl Hitachi, Yutaki ile doğalgaz'dan ucuza ısıtıyor 9 yıl Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj 9 yıl Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim