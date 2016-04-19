HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video

Genel Yayın Yönetmeni
HTC 10 ofisimize ulaştı. Bu videomuzda telefonu kısaca değerlendiriyor, kutu içeriğinde birlikte sunulan aksesuarlara göz atıyoruz. Snapdragon 820 işlemcili yeni tepe model bakalım neler sunuyor.
HTC 10, Snapdragon 820 işlemcisi, 4GB belleği, SD kart ile arttırılabilen 32GB depolama alanı, 24 bit ses işlemcisi, boomsound hoparlörleri ve yenilenen ultrapixel 2 kameralarıyla çok iddialı. Bu videomuzda ofisimiz gün içinde ulaşan telefonu sizler için değerlendiriyor ve aksesuarlarına göz atıyoruz.
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Her seferinde çamur atmaktan bıkmadın sanırım. Arka kasası S7 ve S7 edge'den çok daha kaliteli. Önü ise standart bi samsung amiral gemisinden çok daha güzel duruyor. Tutup da senin gibi 7/24 samsung fanlığı yapan birinin şu cihazın tasarımına laf söyleme hakkı yok zaten. Her beğendim diyenin mesajını alıntılayacaksan işimiz var seninle. Hayır bu yetmiyor geçen aynı tasarım konusunda htc 10 başlığına girip trollük yapmıştın. Alan alıyor, beğenen beğeniyor sana ne oluyor ne batıyor anlamıyorum ki?