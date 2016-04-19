HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video

HTC 10 ofisimize ulaştı. Bu videomuzda telefonu kısaca değerlendiriyor, kutu içeriğinde birlikte sunulan aksesuarlara göz atıyoruz. Snapdragon 820 işlemcili yeni tepe model bakalım neler sunuyor.

HTC 10, Snapdragon 820 işlemcisi, 4GB belleği, SD kart ile arttırılabilen 32GB depolama alanı, 24 bit ses işlemcisi, boomsound hoparlörleri ve yenilenen ultrapixel 2 kameralarıyla çok iddialı. Bu videomuzda ofisimiz gün içinde ulaşan telefonu sizler için değerlendiriyor ve aksesuarlarına göz atıyoruz.