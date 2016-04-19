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HTC 10 kutusundan çıkıyor / ilk izlenimler özel video

3 yıl
67,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC 10 ofisimize ulaştı. Bu videomuzda telefonu kısaca değerlendiriyor, kutu içeriğinde birlikte sunulan aksesuarlara göz atıyoruz. Snapdragon 820 işlemcili yeni tepe model bakalım neler sunuyor.
HTC 10, Snapdragon 820 işlemcisi, 4GB belleği, SD kart ile arttırılabilen 32GB depolama alanı, 24 bit ses işlemcisi, boomsound hoparlörleri ve yenilenen ultrapixel 2 kameralarıyla çok iddialı. Bu videomuzda ofisimiz gün içinde ulaşan telefonu sizler için değerlendiriyor ve aksesuarlarına göz atıyoruz.

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dark.king 3 yıl en beğenilen
Millet telefonun önünü samsunga benzetir beğenmez, ama samsungun tasarımını beğenirler. Ben anlamıyorum bu milleti, ne çelişkidir bu. :)
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srknkkc 3 yıl
delta garantili s7 2100e kadar bulunabiliyorken kimse o fiyattan bu telefonu almaz.htc yapmış tamam telefon kral lafımız yok hatta note 6 ya kadar su an en iyisi bu gibi.ayrıca g5 gibi bir telefonun ederi 2800 ise bunun 3000 olması çok normal.buna da tamam. fakat bu fiyatlar daha nereye kadar böyle gidecek orası muamma.okuyoruz haberleri htc mali kriz yaşıyormuş vs vs. bence beter olsunlar. böyle düşünmemin tek sebebi de her firma en az %100 den fazla kar ile satıyor cihazları.az kar etsinler nolacak sürümden kazansınlar. 250 dolar maliyetli cihazı 550-600 dolardan satıyorsun (galaxy s7)..dolar kuru uçmuş üstüne de yaklaşık 600tl (vergi-trt payı cart curt) fiyat oluyor 3000..elin ecnebisi maaşının 1/3 ü ile bunu alabiliyorken bizim 2 ay bu telefona çalışmamız lazım..koca koca firmaların satış pazarlama direktörleri,fiyatlandırma politikaları tamamen fiyasko..1sene sonra 1600-1800ü görecek telefonu 2800den piyasa sürüyorsun (G5)..ondan sonra ağlamaya başlıyorsun telefon başına 1cent kar ettik diye..direkt o fiyattan sür o zaman piyasaya..millet note 5, s6 edge bakınırken aklını çeliver sd820 ayağına :))
delta garantili s7 2100e kadar bulunabiliyorken kimse o fiyattan bu telefonu almaz.htc yapmış tamam telefon kral lafımız yok hatta note 6 ya kadar su an en iyis...
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Myxo 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
MinPayne
Tasarım olarak en beğendiğim telefon.. Videoyu izlerken Mesut Çevik yine s7 edge aşkına tutulup videonun seyrini başka yere çevirmemiştir umarım.


Tasarım olarak neyini beğendiniz çok merak ettim. özellikleri iyi dersiniz anlarım da dışında neyini en çok beğendiniz? Hangi alanda bir yenilik sunuyor tasarım? 3000 tl lik bir telefon olduğunu tekrar hatırlatalım bu arada.



Her seferinde çamur atmaktan bıkmadın sanırım. Arka kasası S7 ve S7 edge'den çok daha kaliteli. Önü ise standart bi samsung amiral gemisinden çok daha güzel duruyor. Tutup da senin gibi 7/24 samsung fanlığı yapan birinin şu cihazın tasarımına laf söyleme hakkı yok zaten. Her beğendim diyenin mesajını alıntılayacaksan işimiz var seninle. Hayır bu yetmiyor geçen aynı tasarım konusunda htc 10 başlığına girip trollük yapmıştın. Alan alıyor, beğenen beğeniyor sana ne oluyor ne batıyor anlamıyorum ki?
mu5tafaMinPayneTasarım olarak en beğendiğim telefon.. Videoyu izlerken Mesut Çevik yine s7 edge aşkına tutulup videonun ...
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ibrahimyallı 3 yıl
Mesela z 5 mi z 5 premium mu s7 mi s7 edge
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rabbitweed 3 yıl
Katheryn
Şu tasarımı ciddi ciddi beğendiniz mi? Bildiğin çöp.

zevksiz şey
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DH Misafiri 3 yıl
Öncelikle merhaba,
Piyasaya sürüldüğünden beri "M8" kullanıyorum.
Evet, açıkçası HTC 10'un tasarımı büyük bir HTC hayranı olmama rağmen beni de pek heyecanlandırmadı.
Tamam, farklı kesim yapılan daha rahat tutuş sağlayan bir gövdesi var, aynı kasayı sunmadılar bize. Bir yandan "M8" çıktığı dönem neredeyse her dalda en iyi telefon seçilmemişmiydi? Firmanın ürüne koyabilecekleri de azalıyor bu sayede.
Neyse;
HTC 10'un gri modelinde, ön panelin gövdeyle uyumundan rahatsız olsamda. Bütün özellikleriyle harika bir cihaz olmuş.
Ses kalitesine değinmeyen ve fiyatını fazla bulan arkadaşlara sesleniyorum. 24 bit/96 khz ses verebilen ve kaydedebilen telefon sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
Sadece bu sesi almak ve kaydedebilmek için üretilen ses kartlarının piyasası, zaten 500 lira civarında seyrederken; sınıfındaki diğer modellere kafa tutan bir telefona, fiyatı fazla vs. demeyin.
He eyvallah, 3000 lira az para değil ama bu kalitede bu özelliklere sahip diğer cihazların fiyatları çok mu farklı?
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kilicli 3 yıl
Süper telefon yapmış sonunda htc direk alınır. Gerçekten iyi bir telefon almak isteyen direk alır. Samsung s7 ve s7 edge ya da lg g5 falan yarışamaz bu cihazla.
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salih deniz 3 yıl
telefonun tek eleştirilecek noktası, kullandıkları duvar kağıdı :)
adam gibi resim koysalar, telefonun görüntüsü daha hoş gelecek göze...
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Redunay 3 yıl
Yine olmamış
tasarım kötü özellikle ön taraf
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Fakirdepocu 3 yıl Redunay
On tarafin tasarimi disinda baska neyi olmamis merak ettim? Kamera paketi? Ram? Islemci ? Gpu? Ses kalitesi? Neyi olmamis cidden merak ettim
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..ScReaM 3 yıl
Zevkler görecelidir. Bence gayet güzel olmuş. Renk olarak ise siyah favorim.
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Veins 3 yıl
Şu tasarımı ciddi ciddi beğendiniz mi?
Bildiğin çöp.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Telefona 3000 vereceksem iphone alırım diyenleri gördükçe kahkaha atıyorum.Neyi eksikmiş htc 10 un iphone dan.Ses,işlemci,kamera,malzeme kalitesi herşeyi iphone u ezer herif hala gelmiş iphone diyor.Eee tabi 3000 lira verince arkada elma olması lazım neme lazım prestiji sarsılır...
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remo7 3 yıl
M7 kullanıcısıyım
Htc yine süper iş çıkarmış fakat ön tasarımı daha güzel olabilirdi,
siyahını almayı düşünüyorum, m7 gibi uzun süre performanslı kullanabileceğim diye düşünüyorum bir yandan da S7 edge nin tasarımı da çok hoşuma gitti fakat eğer cam tasarımda aşırı parmak izi oluyor ise almayabilirim henüz yakından detaylı inceleyemedim, vidyolarda çok kirli görünüyor. ayrıca camı metal kasaya tercih etmek de düşündürüyor.
htc eğer seneye 10 (+) plus çıkaracaksa s7 edge kasasının içine şuanki 10 donanımını koyup çıkarsın. ayrıca bluetooth sporcu kulaklığı ve sense sport koçu programı eklentisi koyarsa yok satar.
duyarmı ki beni buradan :)
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