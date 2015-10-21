HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Bugun itibari ile 320 Euro fransa da.
|32gb olam modeli temin ediyorum
|bunun kırmızısını bana amerikadan getirecek olan var mı fiyatı 400 dolara düşmüş ? ben beğendim kırmızısını yada tam adı neyse o rengi . var mı bir vatandaş getirecek?
|Mukemmel bir telefon tam anlamiyla bayildim.Kesin alicam.
|Fiyat konusunda bir türlü dogru hamle yapamadı htc'de. geekbencde de Tek çekirdek performansı Xperia e4g ile aynı. Ben 727 puan alıyorum tek çekirdekde. 8 çekirdek ile 3000 seviyelerine gelmiş A9. Günlük hayatta e4g den işlemci olarak farkı yok
|m7 tasarımını sattılar mı bunlar arkadaş bu nasıl tasarımdır!
|Gider s6 alınır dusen fiyatıyla bunu ezer hemde....
|2013 de lg g2 almıştım hala bana mısın demiyor bu telefonu da gömer ayrıca.
|ömrümde Htc kadar gerizekalı başka bir firma görmedim
|Bu fiyata kimse yüzüne bakmaz.
| 2400 yanlıştır.
Kimse o paraya gidip onu almaz asla ve kata inanmam. 1400 tl dir o.
2400 TL ile bu telefonu alanın aklından şüphe etmesi gerek. Bu özellik ve tasarımı bu paraya satmak insanları aptal yerine koymaktan başka bir şey degil.
ÇERÇEVELER O KADAR ÇOK İNCEKİ ANLATAMAM
TAM BİR ŞEKERLİK
çayınızı içerken şekeri nereye koyacam derdine son!
BENİM GÖRDÜĞÜM
fiyatıda çok ucuz kesin çok satar kurtulursun böyle devam