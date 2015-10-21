Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey"

3 yıl
32,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli One A9'u dünya ile aynı anda ülkemizde de lanse etti. Tasarım özellikleri, donanımı, kamera performansı ve fiyatı gibi merak edilen tüm detayları videomuzda.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Biggest Star 3 yıl en beğenilen
İzlemeyin. Telefon 2400 lira
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER 3 yıl
HTC bu telefonu tanıtarak çöküşüne hız kazandırdı. Yüzde 65 ekran kasa oranı nedir yoldan geçeni tasarımcı diye işe mi alıyorsunuz arkadaş.

2400 TL ile bu telefonu alanın aklından şüphe etmesi gerek. Bu özellik ve tasarımı bu paraya satmak insanları aptal yerine koymaktan başka bir şey degil.
HTC bu telefonu tanıtarak çöküşüne hız kazandırdı. Yüzde 65 ekran kasa oranı nedir yoldan geçeni tasarımcı diye işe mi alıyorsunuz arkadaş.2400 TL ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 3 yıl
YÜRÜ BE HTC KİM TUTAR SENİ (!)

ÇERÇEVELER O KADAR ÇOK İNCEKİ ANLATAMAM
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


TAM BİR ŞEKERLİK
çayınızı içerken şekeri nereye koyacam derdine son!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


BENİM GÖRDÜĞÜM
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


fiyatıda çok ucuz kesin çok satar kurtulursun böyle devam
YÜRÜ BE HTC KİM TUTAR SENİ (!)ÇERÇEVELER O KADAR ÇOK İNCEKİ ANLATAMAM
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BiggestNiko 3 yıl
Bugun itibari ile 320 Euro fransa da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
32gb olam modeli temin ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Gregory House 3 yıl
bunun kırmızısını bana amerikadan getirecek olan var mı fiyatı 400 dolara düşmüş ? ben beğendim kırmızısını yada tam adı neyse o rengi . var mı bir vatandaş getirecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cübbeli mehmet 3 yıl
Mukemmel bir telefon tam anlamiyla bayildim.Kesin alicam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 3 yıl
Fiyat konusunda bir türlü dogru hamle yapamadı htc'de. geekbencde de Tek çekirdek performansı Xperia e4g ile aynı. Ben 727 puan alıyorum tek çekirdekde. 8 çekirdek ile 3000 seviyelerine gelmiş A9. Günlük hayatta e4g den işlemci olarak farkı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 3 yıl
m7 tasarımını sattılar mı bunlar arkadaş bu nasıl tasarımdır!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Gider s6 alınır dusen fiyatıyla bunu ezer hemde....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interpol10 3 yıl
2013 de lg g2 almıştım hala bana mısın demiyor bu telefonu da gömer ayrıca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 3 yıl
ömrümde Htc kadar gerizekalı başka bir firma görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper-tgn 3 yıl
Bu fiyata kimse yüzüne bakmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 3 yıl
2400 yanlıştır.

Kimse o paraya gidip onu almaz asla ve kata inanmam. 1400 tl dir o.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,6b izlenme · 10 ay
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa. yeni video
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,3b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim