HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey"

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HTC merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli One A9'u dünya ile aynı anda ülkemizde de lanse etti. Tasarım özellikleri, donanımı, kamera performansı ve fiyatı gibi merak edilen tüm detayları videomuzda.