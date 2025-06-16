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    Türkiye'den dil modeli çağrısı: 50 Milyon TL'ye kadar destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesine yönelik yeni bir çağrı başlattı. Proje başına 50 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

    Türkiye'den dil modeli çağrısı! 50 Milyon TL'ye kadar destek Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojileri dünya genelinde yükselişini sürdürürken Türkiye'den de bu alanda yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X üzerinden yaptığı duyuruyla, ulusal yapay zekâ stratejisi doğrultusunda yeni bir destek programı başlattıklarını açıkladı.

    50 milyon TL’ye varan destek

    Kacır’ın açıklamasına göre, "Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi" adıyla yürütülecek çağrı kapsamında, büyük dil modeli (LLM) geliştirmek isteyen girişimcilere ve kuruluşlara proje başına 50 milyon TL'ye kadar hibe verilecek. Bu proje kapsamında ise, Türkçe'nin yapay zekâ ortamlarındaki temsil gücünü artırılması ve bu teknolojilerin sektörlere özel biçimde uygulanması amaçlanıyor.

    Öte yandan bu hedeflere; bağımsız büyük dil modeli ekosistemi inşa etmek, geliştirilecek modelleri alan bazlı sektör ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve üretken yapay zekânın etkin kullanımını sağlamak da dahil. Ayrıca, Türkçe büyük dil modeli kabiliyetinin ülke geneline yayılması da önemli başlıklardan biri konumunda.

    Çağrıya yapılacak başvurular 29 Ağustos 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru süreci ve teknik şartlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. 

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