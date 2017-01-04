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Hayat kurtaran bileklik mercek altında

2 yıl
44,2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kolunuzda taşıdığınız bileklik aynı zamanda hayat kurtarıcınız olabilir. Yeni nesil akıllı bileklik, ölüm ya da felç sonucunu doğurabilen önemli bir sağlık sorunuyla mücadele için geliştirildi.
Las Vegas'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES başlamak üzere, biz de yerimizi aldık ve gelişmeleri sizleri aktarmak için çalışmalarımıza başladık.
 

Bu videoda fuar kapsamında deneme şansı yakaladığım ilginç, ama aslında çok önemli bir giyilebilir cihazdan bahsedeceğim. Omron markası belki çoğunuza yabancı gelebilir, kimileriniz içinse bir diğer  büyük Japon teknoloji firması. Ancak pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Omron, özellikle bir alanda müthiş ürünlere sahip. Evet bahsettiğim alan medikal cihazlar, daha da özelinde tansiyon aletleri.

Ekranlarınıza gelmekte olan, akıllı saat tasarımına sahip giyilebilir cihazın adı HeartVue. Omron'un Going For Zero Goal yaklaşımı yani kalp krizi ve inme riskini bertaraf etme çabalarının bir ürünün olan HeartVue, yenilikçi bir cihaz. Öncelikle bir detayın altını çizmekte fayda var. Heart Vue, yeni nesil giyilebilir medikal cihaz, ancak bir akıllı saat değil, olsa olsa aktivite takip bilekliği diyebiliriz ama akıllı saat tanımını kullanmak bizi yanılgılya sevk eder.

Omron'un şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en küçük, kullanımı en kolay ve en muhtemelen en hızlı çalışan tansiyon aleti Heart Vue. Nabız ölçebilen veya bir takım sağlık verileri sunabilen son kullanıcı cihazlarından farklı olarak bu bir medikal cihaz, yani klinik olarak onaylanmış, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in prensiplerine uygun, küresel kategorideki isabetli ölçüm gereksinimlerini karşılayabilen giyilebilir bir tansiyon aleti.

Şimdi Heart Vue'nun teknik detaylarına geçmeden önce bazı sağlık terimlerini hatırlamakta fayda var. Tansiyon, kan akışı esnasında damarların göstermiş olduğu direnç ve kalbin kan pompalama kuvveti sonucu oluşan basınçtır. Ölçümlerde yaygın olarak iki değere bakıyoruz. Büyük yani sistolik yani kalbin kasıldığı andaki basın, ve küçük yani diyastolik yani kalbin gevşediği andaki basın değeri. Daha detaylı analizlerde ortalama basınç değeri de söz konusu olabilir ancak günlük yaşamda genelde iki kriter üzerinden tansiyon takibi yapılır.

Dışarıdan yani vücuda müdahele etmeden tansiyon ölçmenin farklı yöntemleri var. Dinleme, dokunma ve ultrasonik gibi. Ancak bunlar arasında küçük, ortalama ve büyük tansiyon verisi verebilen yegane yöntem osilometrik olanı.  Yani uygun sensör, kontrolcü ve filtrelerden oluşan bir cihazla hava basıncına bağlı titreşimler takip edilip, doğru algoritmalarla yorumlanarak klinik kullanıma uygun tansiyon verileri elde edilebiliyor. Omron HeartVue da kendi özel sensörüne sahip. Zaten Omron'u farklı kılan unsurlardan biri de kullandığı sensörlerin yüksek başarımı.

Cihazın çalışma mantığı son derece basit, saat takar gibi takıyorsunuz, ardından ekran altındaki üç butondan ortadakine basıp başlatıyor daha sonra da kayış kısmındaki ikinci ekran üzerine basarak ölçümü başlatıyorsunuz. Burada önemli olan, tansiyon ölçümünde doğru pozisyon önem arz ettiğinden, Omron HeartVue, üzerindeki akselometre yardımıyla doğru pozisyonda ölçüm yapmanıza yardımcı oluyor. Sonrasında ise herhangi bir tansiyon aleti gibi bu küçük cihaz kayış kısmından şişmeye başlıyarak kan akımını durduruyor ve kademeli olarak serbest bırakarak kan akımındaki girdaba bağlı titreşimler üzerinden ölçüm gerçekleşiyor ve hemen ardından tansiyon değerleriniz ile nabzınız ekrana geliyor.

Az önce bahsettiğim akselometre aynı zamanda aktivite takibi için de kullanılıyor. Bu sayede uyku düzeninden, adım sayınıza ve yaktığınız kaloriye kadar aktivite bilgilerini görebiliyorsunuz. Üstelik Bluetooth desteği de olan cihaz, topladığı bilgiyi akıllı telefon uygulamasına yolluyor ve düzenli olarak değerlerinizin toplanması, grafiğe dökülmesi ve analizinin yapılmasını sağlıyor.

Tıp dünyası ideal tansiyon ölçümü için, doğru yerin üst kol olduğunu kabul eder. Bilekten ölçümde isabet tutarlılığı biraz daha zayıftır ancak Omron, tansiyon ölçümündeki altın standardı yakaladığını ve videomuza konuk olan yeni cihazın, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde, kullanıcısını yönlendirmesiyle isabetli ölçüm yapan bir cihaz olduğunu söylüyor. 300 dolar civarı bir fiyatla önümüzdeki aylarda piyasaya girecek olan Omron HeartVue önemli bir cihaz, çünkü isabetli tansiyon ölçümünü bu derece pratik yapan bir başka cihaz görmemiştim daha önce.

Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ, bu videomuzda medikal cihaz gibi kullanılabilecek giyilebilir tansiyon aletinine yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sarı Mucit 2 yıl en beğenilen
300 dolara tansiyon aleti
Yazının özeti bu
Klasik yöntemle kolu sarip ölçme varken bunlara gerek yok.
Ben de acil bir durumda biryerlere haber verecek sandım. Hani derler ya ölsek kimse duymayacak.
Ölsek saat kolumuzdan cikardik sanar kendini
300 dolara tansiyon aletiYazının özeti buKlasik yöntemle kolu sarip ölçme varken bunlara gerek yok.Ben de acil bir durumda biryerlere haber verec...
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TorukMactoo 2 yıl
1 video için 30 tane reklam çıkaran DH yemin ediyorum son 1 ayda bıktırdınız... Alternatif bir yer arıyorum ve ben yalnız değilim bunu da bilin... Bu pop-up reklamlarından bıktık... Hele kapatılmayan ve aniden çok yüksek sesde çıkan şu video başlangıcı reklamlarından usandırdınız be abii. Tamam adblock kullanıp ekmeğinizi ziyan etmeyelim diyoruz ama siz de biraz abarttınız be DH...!
1 video için 30 tane reklam çıkaran DH yemin ediyorum son 1 ayda bıktırdınız... Alternatif bir yer arıyorum ve ben yalnız değilim bunu da bilin... Bu pop-up rek...
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eAkman 2 yıl
Bu hareket yakışıyor mu sana Erdi
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1 Avatar
A.B.D(azimBora) 2 yıl
kol gibi fiyat.
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exterminant 2 yıl
bileklik dediğin biraz kibar olur bu ne böyle
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likeablex 2 yıl
300$ Pahalı gibi.
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DH Misafiri 2 yıl
Erdi bey elinize ağzınıza sağlık. Gerçekten çok doyurucu ve bilgilendirici bir video olmuş. Şimdiye kadar izlediğim en iyi tanıtım videosu diyebilirim.
İşini hakkını vererek yapanlara selam olsun
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cerka753 2 yıl
Güzel bir cihaz olmuş ama çoğu kesimlerde pek yaygınlaşmaz heralde.
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DH Misafiri 2 yıl
Her bahane ile tansiyon ölçmeye bayılan vatandaşlarımızı manyak yapabilir bu cihaz. Fiyatı ile kurtardık :)
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S_O_S 2 yıl
hayat kurtarması için tansiyonu sürekli takip altında tutması, anormal bir durum olduğunda sesle ya da titreyerek uyarı vermesi falan lazım değil mi? iki tuşa bas tansiyonu ölç, yapan tansiyon aletleri var. tamam bilekten yapmıyor belki ama bilekten yapmak hayat mı kurtarıyor
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infom@n 2 yıl S_O_S
S_O_S

hayat kurtarması için tansiyonu sürekli takip altında tutması, anormal bir durum olduğunda sesle ya da titreyerek uyarı vermesi falan lazım değil mi? iki tuşa bas tansiyonu ölç, yapan tansiyon aletleri var. tamam bilekten yapmıyor belki ama bilekten yapmak hayat mı kurtarıyor

Tıbbi cihazlar verdiği bilgilerin doğrulu bakımından sağlık bakanlığı tarafından onay alması gerekir. Bir çok akıllı saat ve basit cihazlar Tıbbi cihaz onayını alamaz.
Tansiyon hastaları tansiyonlarını sık sık kontrol etmek zorundadırlar çünkü sonuç ölümcül olur.
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bilek 2 yıl
Türkiyeyi kurtaracak bir bileklik varmı çok acil lütfen
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yusuforhan 2 yıl
Güzel bir cihaz, sürekli takip altında olan hastalar için rahat taşınır ve şık. Doğruluğu da belirli kurumlarca onaylanmış ama sizin de belirttiğiniz gibi elbette bizim hastanelerde kullandığımız dijitaller kadar doğru sonuç veremeyecek bilekten olduğu için. Bir sağlıkçı olarak dikkatimi çekti de 148 / 80 sizin tansiyon ise eğer bu yaşta yüksek :) (ölçümden evvel efor sarfettiyseniz normal)
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DH Misafiri 2 yıl
Erdi hocam telefonla kullanilabilecek philips lumufy gibi portabl usg cihazi olursa incelersen sevinirim.
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