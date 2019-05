Hayat kurtaran bileklik mercek altında

Kolunuzda taşıdığınız bileklik aynı zamanda hayat kurtarıcınız olabilir. Yeni nesil akıllı bileklik, ölüm ya da felç sonucunu doğurabilen önemli bir sağlık sorunuyla mücadele için geliştirildi.

Las Vegas'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES başlamak üzere, biz de yerimizi aldık ve gelişmeleri sizleri aktarmak için çalışmalarımıza başladık.



Bu videoda fuar kapsamında deneme şansı yakaladığım ilginç, ama aslında çok önemli bir giyilebilir cihazdan bahsedeceğim. Omron markası belki çoğunuza yabancı gelebilir, kimileriniz içinse bir diğer büyük Japon teknoloji firması. Ancak pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Omron, özellikle bir alanda müthiş ürünlere sahip. Evet bahsettiğim alan medikal cihazlar, daha da özelinde tansiyon aletleri.



Ekranlarınıza gelmekte olan, akıllı saat tasarımına sahip giyilebilir cihazın adı HeartVue. Omron'un Going For Zero Goal yaklaşımı yani kalp krizi ve inme riskini bertaraf etme çabalarının bir ürünün olan HeartVue, yenilikçi bir cihaz. Öncelikle bir detayın altını çizmekte fayda var. Heart Vue, yeni nesil giyilebilir medikal cihaz, ancak bir akıllı saat değil, olsa olsa aktivite takip bilekliği diyebiliriz ama akıllı saat tanımını kullanmak bizi yanılgılya sevk eder.



Omron'un şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en küçük, kullanımı en kolay ve en muhtemelen en hızlı çalışan tansiyon aleti Heart Vue. Nabız ölçebilen veya bir takım sağlık verileri sunabilen son kullanıcı cihazlarından farklı olarak bu bir medikal cihaz, yani klinik olarak onaylanmış, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in prensiplerine uygun, küresel kategorideki isabetli ölçüm gereksinimlerini karşılayabilen giyilebilir bir tansiyon aleti.



Şimdi Heart Vue'nun teknik detaylarına geçmeden önce bazı sağlık terimlerini hatırlamakta fayda var. Tansiyon, kan akışı esnasında damarların göstermiş olduğu direnç ve kalbin kan pompalama kuvveti sonucu oluşan basınçtır. Ölçümlerde yaygın olarak iki değere bakıyoruz. Büyük yani sistolik yani kalbin kasıldığı andaki basın, ve küçük yani diyastolik yani kalbin gevşediği andaki basın değeri. Daha detaylı analizlerde ortalama basınç değeri de söz konusu olabilir ancak günlük yaşamda genelde iki kriter üzerinden tansiyon takibi yapılır.



Dışarıdan yani vücuda müdahele etmeden tansiyon ölçmenin farklı yöntemleri var. Dinleme, dokunma ve ultrasonik gibi. Ancak bunlar arasında küçük, ortalama ve büyük tansiyon verisi verebilen yegane yöntem osilometrik olanı. Yani uygun sensör, kontrolcü ve filtrelerden oluşan bir cihazla hava basıncına bağlı titreşimler takip edilip, doğru algoritmalarla yorumlanarak klinik kullanıma uygun tansiyon verileri elde edilebiliyor. Omron HeartVue da kendi özel sensörüne sahip. Zaten Omron'u farklı kılan unsurlardan biri de kullandığı sensörlerin yüksek başarımı.



Cihazın çalışma mantığı son derece basit, saat takar gibi takıyorsunuz, ardından ekran altındaki üç butondan ortadakine basıp başlatıyor daha sonra da kayış kısmındaki ikinci ekran üzerine basarak ölçümü başlatıyorsunuz. Burada önemli olan, tansiyon ölçümünde doğru pozisyon önem arz ettiğinden, Omron HeartVue, üzerindeki akselometre yardımıyla doğru pozisyonda ölçüm yapmanıza yardımcı oluyor. Sonrasında ise herhangi bir tansiyon aleti gibi bu küçük cihaz kayış kısmından şişmeye başlıyarak kan akımını durduruyor ve kademeli olarak serbest bırakarak kan akımındaki girdaba bağlı titreşimler üzerinden ölçüm gerçekleşiyor ve hemen ardından tansiyon değerleriniz ile nabzınız ekrana geliyor.



Az önce bahsettiğim akselometre aynı zamanda aktivite takibi için de kullanılıyor. Bu sayede uyku düzeninden, adım sayınıza ve yaktığınız kaloriye kadar aktivite bilgilerini görebiliyorsunuz. Üstelik Bluetooth desteği de olan cihaz, topladığı bilgiyi akıllı telefon uygulamasına yolluyor ve düzenli olarak değerlerinizin toplanması, grafiğe dökülmesi ve analizinin yapılmasını sağlıyor.



Tıp dünyası ideal tansiyon ölçümü için, doğru yerin üst kol olduğunu kabul eder. Bilekten ölçümde isabet tutarlılığı biraz daha zayıftır ancak Omron, tansiyon ölçümündeki altın standardı yakaladığını ve videomuza konuk olan yeni cihazın, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde, kullanıcısını yönlendirmesiyle isabetli ölçüm yapan bir cihaz olduğunu söylüyor. 300 dolar civarı bir fiyatla önümüzdeki aylarda piyasaya girecek olan Omron HeartVue önemli bir cihaz, çünkü isabetli tansiyon ölçümünü bu derece pratik yapan bir başka cihaz görmemiştim daha önce.



Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ, bu videomuzda medikal cihaz gibi kullanılabilecek giyilebilir tansiyon aletinine yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.