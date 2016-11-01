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Hayranlık uyandıran duvar boyama sanatının en güzel örnekleri

Her gün görmek zorunda kaldığımız estetik anlayışından yoksun beton yığınları, duvar boyama sanatıyla birlikte çok daha güzel ve ilgi çekici bir hal alıyorlar. İşte buna en güzel 30 örnek sizlerle.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hayranlık uyandıran duvar boyama sanatının en güzel örnekleri
 
Çevremiz artık kapalı kutular olarak nitelendirilen beton binalar tarafından kuşatılmış durumda. Buna ek olarak yapılarda tekdüze tasarım anlayışının benimsenmesi, genellikle yenilikçi detayların yeteri kadar yer almaması seyir zevkini de önemli oranda düşürmüş durumda.
Bahsettiğimiz bu sıradanlaşan binalar için en önemli çıkış kapısı ise şüphesiz duvar boyama sanatı. Farklı duygu ve düşüncelerin etkili bir dille anlatılmasını, istenilen mesajın doğru şekilde verilmesini sağlayan ve kimi çevrelerde sanat dalı olarak kabul edilen çalışmalar görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden en güzel duvar boyama sanatı örnekleri. 

http://www.boredpanda.com/before-after-street-art-boring-wall-transformation/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazywinner3 2 yıl en beğenilen
DH'ye yakışır bir haber olmuş tişikkirlir sipirmin
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ergenius 2 yıl
Bunları beğenmeyeni anlamıyorum ? Illa Kara makinalar , devreler,çarklar mı olmalı bir böyle bir sitede
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trollofdh 2 yıl
aklıma cihangirdeki merdivenlerin LGBT bireyleri tarafından gök kuşağı rengine boyanması daha sonra da belediyenin merdivenleri griye boyaması geldi daha sonra tekrar gök kuşağı rengine boyadılar ama şuan nasıl bilmiyorum
aklıma cihangirdeki merdivenlerin LGBT bireyleri tarafından gök kuşağı rengine boyanması daha sonra da belediyenin merdivenleri griye boyaması geldi daha sonra ...
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DH Misafiri 2 yıl
Hemen gelmiş "DH'ye yakışır haberciler" :D Laf atmaya yer arıyorsunuz. Bi' hataları vs. olsa da laf söylesek diye salyalarınızı akıta akıta bekliyorsunuz.
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kadirirdem 2 yıl
bu haberin dh ile ne alakası var şimdi...
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.mert 2 yıl
neredeyse tüm ergenliğimi gecirdiğim donanımhaber'e veda etme zamanı bugun gelmiş.
2009'dan beri bana kattıklarından ötürü donanımhaber'e ve tüm üyelerine teşekkürler
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ergenius 2 yıl
Bunları beğenmeyeni anlamıyorum ? Illa Kara makinalar , devreler,çarklar mı olmalı bir böyle bir sitede
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sniper23 2 yıl
Msn.com.tr anasayfasını değiştirdiğimi sanmıştım...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Yapacak haber bulamadılar galiba.
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trollofdh 2 yıl
aklıma cihangirdeki merdivenlerin LGBT bireyleri tarafından gök kuşağı rengine boyanması daha sonra da belediyenin merdivenleri griye boyaması geldi daha sonra tekrar gök kuşağı rengine boyadılar ama şuan nasıl bilmiyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Çok guzel olmuş. İstanbulda da enfes ornekleri var.
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
DH'ye yakışır bir haber olmuş tişikkirlir sipirmin
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