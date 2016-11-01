Hayranlık uyandıran duvar boyama sanatının en güzel örnekleri

Çevremiz artık kapalı kutular olarak nitelendirilen beton binalar tarafından kuşatılmış durumda. Buna ek olarak yapılarda tekdüze tasarım anlayışının benimsenmesi, genellikle yenilikçi detayların yeteri kadar yer almaması seyir zevkini de önemli oranda düşürmüş durumda.

Bahsettiğimiz bu sıradanlaşan binalar için en önemli çıkış kapısı ise şüphesiz duvar boyama sanatı. Farklı duygu ve düşüncelerin etkili bir dille anlatılmasını, istenilen mesajın doğru şekilde verilmesini sağlayan ve kimi çevrelerde sanat dalı olarak kabul edilen çalışmalar görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden en güzel duvar boyama sanatı örnekleri.

http://www.boredpanda.com/before-after-street-art-boring-wall-transformation/