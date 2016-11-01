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PlayStation4 Pro'nun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Geride bıraktığımız eylül ayında tanıtılan, üstün grafik ve görsel keskinlik performansıyla gelen PlayStation4 Pro’nun Türkiye için resmi çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı.
2 yıl
6,7b
1
43
Oyun Konsolları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan PlayStation'ın yeni modelleri yakında piyasaya çıkıyor. Üstün donanım özelliklerine sahip PS4 Pro'da x86 tabanlı sekiz çekirdekli, 64-bit AMD Jaguar yongaseti, AMD Radeon grafik işlemcisi, 8 GB GDDR5 bellek ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Detaylı grafikler ve daha önce görülmemiş bir görsel keskinlik sunan cihaz ayrıca 4K çözünürlüğü de destekliyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation4 Pro (CUH-7000 serisi) oyun konsolunun Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı 1.699 TL olarak belirlendi. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de 10 Kasım’da satışa çıkacak konsol Sony Center, Overgame, D&R, Teknosa, Media Markt ve Vatan mağazalarında oyunseverlerle buluşacak.
Diğer taraftan eski PlayStation modellerinde 200 TL indirime giden Sony’nin belirlediği güncel fiyat politikası ise şu şekilde:
  • PS4 500GB : 1.299 TL (1.499 TL)
  • PS4 1TB ve oyun paketleri : 1.499 TL (1.699 TL)
  • PS4 1TB özel kasa paketleri : 1.649 TL (1.849 TL)

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agabeyts 2 yıl en beğenilen
Bana uygun gibi geldi fiyat. Acaba kazıklanmaya alıştık ondan mı?
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Spider_hip 2 yıl ozbey08
ozbey08

güzelmiş. eskiden pc mi ps mi deyince hiç düşünmeden pc diyorduk,ama şimdi durum değişmiş.
4k çözünürlükle sıkıntısız oyun oynamak için pc tarafında en az rx480,gtx1060 gibi bir ekran kartı ve bu ekran kartlarına uyumlu sistem toplamanın bedeli 2500tl den başlıyor.





Keşke dediğiniz gibi olsa, ama insanları 4K söylentileriyle başından beri kandırdılar. Sizin gibi çoğu insan Sony tarafından geçen gün yapılan, "4K değil, ama yakın olacak" açıklamasını duymamış bile. Sizce 1700TL lik cihazın zaten 4K verebilmesi mümkün mü? Hele bir de 2017-2018 oyunlarından bahsediyoruz burada. Bu cihazın yapacağı ancak, ps4 ile vaad edilen ama gerçekleşmeyen, 1080p 60fps dir. 4Tflops gücü var bu cihazın, nereye 4K verecek. Ha illaki 4K diye ileride bir oyun çıkarsa o da bilin ki muhakkak upscale dir. Yani 1K görüntünün, zoomlanmış hali. Yani fotoğraf makinalarındaki dijital zoom gibi. Yani hiç bir önemi yok. Bu arada r9 380 amazon fiyatı yaklaşık 870TL ile pc lerde gerçek 4K yı yaklaşık 30fps lerde açabiliyor. Benchmarkları aratabilirsiniz. Zaten ps4pro da hd 7870 ayarı grafik kartı bulunacak, yani ancak önümüzdeki 2 senenin oyunlarını 1K da 60fps de açabilir. Ps4 çıkmadan öncede fullhd 60fps pazarlamasını yaydılar, ama doğru düzgün bir oyunu bile vaad edilen ayarlarda çalıştıramadılar. Zira çok güçsüz bir cihaz çıkarttılar. Dinamik Fps numarasını bir anda moda haline getirdiler. Hele son oyunlarda iyice konsol dökülür hale geldi. Kalabalık sahnelerde battlefield 1 480p lere kadar düşüyor. Dinamik fps nin ne olduğunu bilmeyenler araştırsın. Sakin alanda, ana menüde 1080p, oyuna gir 960p, az işler kalabalıklaşsın 720p, iyice kaldıramıyorsa 480p. Fps ler zaten 30'un altına bile kaç kere düştü ps4'te. Özetle konsol almadan önce tekrar tekrar düşünün. Çok değil 1-2 sene içinde zaten ps5'i çıkarırlar. Zamanında ps4 çıkarken sahip olması gereken güçte cihazı, şimdi ps4pro adı altında çıkarıyorlar. Şimdi asıl ps5'in çıkması gerekiyor, ama onu da 2 seneye.


eric13
Ps4 Pro varken o fiyatlara artik normal Ps4 alinmaz, 200tl lik farka cok daha guclu bir makina almak varken kim ne diye klasik ps4e o kadar para versin ?


Ps4 pro varken ps4 alınmaz buna katılıyorum. Lakin çok güçlü bir makina diye düşünüp, 4K diye düşünüp yanılgıya uğramayın, üstteki yazımı okuyun.
ozbey08güzelmiş. eskiden pc mi ps mi deyince hiç düşünmeden pc diyorduk,ama şimdi durum değişmiş.4k çözünürlükle sıkıntısız oyun ...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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ceo-tr 2 yıl
1699 tl ye pro modeli satılıyor. 1 tb.
düz p4 1 tb indirimle 1499 olmuş. 200 tl fark var arada. şöyle 500 tl falan indirinde aradaki fark p4 almaya değsin. yoksa o kadar para verdikten sonra 200 daha verilir. pro alınır. bence. 1000 tl ye falan satın herkes alsın düz p4 ü. 1 tb özel kasa paketini söylemiyorum bile. saçma. arada 50 tl var.
1699 tl ye pro modeli satılıyor. 1 tb.düz p4 1 tb indirimle 1499 olmuş. 200 tl fark var arada. şöyle 500 tl falan indirinde aradaki fark p4 almaya değsin. y...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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AC_Hawker 2 yıl
PS4 PRO'da Destiny yok

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aycibin 2 yıl
geçenlerde hesap yaptım.son model pc toplamak 2500TL.ps4 almaksa 1300TL.bu pc'nin 2 yıl sonra performansı düşmeye başlicak.ps4'te ise 5-6 sene son çıkan oyunları oynama imkanı var.hem de sessiz sedasız çalışan, virüssüz, 100% stabil bir sistemin oluyor.
oyun fiyatları da artık pc'yle 30-40TL farkla satılıyor.hem ps4'te eskiyen oyunu satışa koy ertesi gün satıyorsun.ps'lerin 2inci el oyun pisasası çok kuvvetli.böylece maliyeti iyice düşürüyor.
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DigitalWorld 2 yıl aycibin
aycibin

geçenlerde hesap yaptım.son model pc toplamak 2500TL.ps4 almaksa 1300TL.bu pc'nin 2 yıl sonra performansı düşmeye başlicak.ps4'te ise 5-6 sene son çıkan oyunları oynama imkanı var.hem de sessiz sedasız çalışan, virüssüz, 100% stabil bir sistemin oluyor.

oyun fiyatları da artık pc'yle 30-40TL farkla satılıyor.hem ps4'te eskiyen oyunu satışa koy ertesi gün satıyorsun.ps'lerin 2inci el oyun pisasası çok kuvvetli.böylece maliyeti iyice düşürüyor.


Son model toplamana gerek yok. PS4 sadece bir kasa.

Sadece kasa toplaman gerekiyor. 1500TL lik bir PC ile gayet te rahat PS4 ten daha iyi grafikler alabilirsin. Ayrıca 1-2 yıl sonra PC nin performansı düşmeyecek. Yeni oyunların grafikleri artacak. Ayarları kısarak oynayabilirsin. Zira PS4 te de bir şey değişmeyecek 5 senelik cihaz hala takır takır oynatıyor diye düşünüyorsun ama aslında oyunların grafikleri kısılıyor.

En güzel örneğini Crysis in konsola gelmesi ile gördük. PC de grafik sınırlaması olmayan bir oyun ile PS4 ün arasındaki kalite farkını gördük.

Kimse de gelip burada PS4 şöyle performanslı demesin. İşi bilen herkes aksini söyeleyecektir. Amacın performans ve kalite ise PC toplayacaksın. Konsol ilk çıktığında PC ye göre hafif bir avantajı vardır. Ama 1 yıl sonra PC bunu egale eder. Kaldı ki PS4 ilk çıktığında bile PC ye göre F/P olarak geride çıkmıştı.

PS4 keyif adamı içindir. Param bol kalite o kadar önemli değil. Ben keyif alsam yeter diyen adamın yeri konsollar. Oyun fiyatlarının PC ye oranla ciddi miktarda pahallı olduğunu saymama bile gerke yok. Yani PC konsola göre çok daha ekonomiktir.

Bu bakımdan yaptığın hesap hatalı. Bazılar yok oradan kardeşlik vb onu alıp trade ediyorum vs vs bir sürü alengirli şey sayabilir ama o da konsolun doğasına aykırı. O kadar uğraşmayı seviyorsan PC al. Steam indirimleri. Gittigidiyor daki Steam cüzdan kodları vb ile oyunları nerede ise bedavaya bile alabiliyorsun.
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DH Misafiri 2 yıl
Sony ye sinir oldum . Benim eski kasa ps4 var. Ama adamlar gitmis pro cikarmis. Simdi biz nasil uzulmeyelim.eski kasa ps4 olan kisiler de sanirim sinir olmustur
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dede17 2 yıl
Arkadaşlar benim bir fikrim var neden ps4 de 2 ps4 bir araya getirilip kullanılmıyor
SLI gibi bence yazılımla diğer ps4 işlem gücü kullanılabilir isteyen 42 için 2 ps4 alır
En azından 3000 tl lik ekran kartından daha uygun olur pratikte
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Guest-C302EA147 2 yıl
Bu sistem ozelligi ile ayni bir pc dizmeye calissan 2.500 tutar. Belki de daha fazla. Bu fiyata Turkiye'ye gore iyi. Hemde cok iyi.
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B J K 2 yıl
Az daha beklemekte fayda görüyorum. PS3 e devam
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BekirTemel 2 yıl
Yılbaşında 1400 e alınır bu fena değil fiyat
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minivipers 2 yıl
Bu üreticilerin Pro adı altında tüketiciye giydirmesi çok ilginç...PLUS ve PRO yeni satış taktikleri...
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sorceress 2 yıl
8 gb ram ve 4k??? Vay be!!!
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kadirirdem 2 yıl
bu vesileyle düz ps4 alınır.
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