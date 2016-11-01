PlayStation4 Pro'nun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Haber Editörü
Oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan PlayStation'ın yeni modelleri yakında piyasaya çıkıyor. Üstün donanım özelliklerine sahip PS4 Pro'da x86 tabanlı sekiz çekirdekli, 64-bit AMD Jaguar yongaseti, AMD Radeon grafik işlemcisi, 8 GB GDDR5 bellek ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Detaylı grafikler ve daha önce görülmemiş bir görsel keskinlik sunan cihaz ayrıca 4K çözünürlüğü de destekliyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation4 Pro (CUH-7000 serisi) oyun konsolunun Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı 1.699 TL olarak belirlendi. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de 10 Kasım’da satışa çıkacak konsol Sony Center, Overgame, D&R, Teknosa, Media Markt ve Vatan mağazalarında oyunseverlerle buluşacak.
Diğer taraftan eski PlayStation modellerinde 200 TL indirime giden Sony’nin belirlediği güncel fiyat politikası ise şu şekilde:
- PS4 500GB : 1.299 TL (
1.499 TL)
- PS4 1TB ve oyun paketleri : 1.499 TL (
1.699 TL)
- PS4 1TB özel kasa paketleri : 1.649 TL (
1.849 TL)
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Keşke dediğiniz gibi olsa, ama insanları 4K söylentileriyle başından beri kandırdılar. Sizin gibi çoğu insan Sony tarafından geçen gün yapılan, "4K değil, ama yakın olacak" açıklamasını duymamış bile. Sizce 1700TL lik cihazın zaten 4K verebilmesi mümkün mü? Hele bir de 2017-2018 oyunlarından bahsediyoruz burada. Bu cihazın yapacağı ancak, ps4 ile vaad edilen ama gerçekleşmeyen, 1080p 60fps dir. 4Tflops gücü var bu cihazın, nereye 4K verecek. Ha illaki 4K diye ileride bir oyun çıkarsa o da bilin ki muhakkak upscale dir. Yani 1K görüntünün, zoomlanmış hali. Yani fotoğraf makinalarındaki dijital zoom gibi. Yani hiç bir önemi yok. Bu arada r9 380 amazon fiyatı yaklaşık 870TL ile pc lerde gerçek 4K yı yaklaşık 30fps lerde açabiliyor. Benchmarkları aratabilirsiniz. Zaten ps4pro da hd 7870 ayarı grafik kartı bulunacak, yani ancak önümüzdeki 2 senenin oyunlarını 1K da 60fps de açabilir. Ps4 çıkmadan öncede fullhd 60fps pazarlamasını yaydılar, ama doğru düzgün bir oyunu bile vaad edilen ayarlarda çalıştıramadılar. Zira çok güçsüz bir cihaz çıkarttılar. Dinamik Fps numarasını bir anda moda haline getirdiler. Hele son oyunlarda iyice konsol dökülür hale geldi. Kalabalık sahnelerde battlefield 1 480p lere kadar düşüyor. Dinamik fps nin ne olduğunu bilmeyenler araştırsın. Sakin alanda, ana menüde 1080p, oyuna gir 960p, az işler kalabalıklaşsın 720p, iyice kaldıramıyorsa 480p. Fps ler zaten 30'un altına bile kaç kere düştü ps4'te. Özetle konsol almadan önce tekrar tekrar düşünün. Çok değil 1-2 sene içinde zaten ps5'i çıkarırlar. Zamanında ps4 çıkarken sahip olması gereken güçte cihazı, şimdi ps4pro adı altında çıkarıyorlar. Şimdi asıl ps5'in çıkması gerekiyor, ama onu da 2 seneye.
Ps4 pro varken ps4 alınmaz buna katılıyorum. Lakin çok güçlü bir makina diye düşünüp, 4K diye düşünüp yanılgıya uğramayın, üstteki yazımı okuyun.
düz p4 1 tb indirimle 1499 olmuş. 200 tl fark var arada. şöyle 500 tl falan indirinde aradaki fark p4 almaya değsin. yoksa o kadar para verdikten sonra 200 daha verilir. pro alınır. bence. 1000 tl ye falan satın herkes alsın düz p4 ü. 1 tb özel kasa paketini söylemiyorum bile. saçma. arada 50 tl var.