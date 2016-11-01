PlayStation4 Pro'nun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan PlayStation'ın yeni modelleri yakında piyasaya çıkıyor. Üstün donanım özelliklerine sahip PS4 Pro'da x86 tabanlı sekiz çekirdekli, 64-bit AMD Jaguar yongaseti, AMD Radeon grafik işlemcisi, 8 GB GDDR5 bellek ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Detaylı grafikler ve daha önce görülmemiş bir görsel keskinlik sunan cihaz ayrıca 4K çözünürlüğü de destekliyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation4 Pro (CUH-7000 serisi) oyun konsolunun Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı 1.699 TL olarak belirlendi. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de 10 Kasım’da satışa çıkacak konsol Sony Center, Overgame, D&R, Teknosa, Media Markt ve Vatan mağazalarında oyunseverlerle buluşacak.

Diğer taraftan eski PlayStation modellerinde 200 TL indirime giden Sony’nin belirlediği güncel fiyat politikası ise şu şekilde:

PS4 500GB : 1.299 TL ( 1.499 TL )

) PS4 1TB ve oyun paketleri : 1.499 TL ( 1.699 TL )

) PS4 1TB özel kasa paketleri : 1.649 TL ( 1.849 TL )