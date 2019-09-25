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    Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi

    2 sa.
    140
    2
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Levon Turaç
    Video Editörü
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    PS4/XBOX/NINTENDO gibi platformlarla uyumlu Corsair HS35 STEREO Kulaklığını inceliyoruz. Müzik dinlerim film izlerim oyun oynarım sağlam şık kaliteli ve fiyatıda uygun olsun diyenlere tavsiye üründür.


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    login35 1 sa.
    Levon Bey öncelikle incelemeniz için teşekkür ederim. Bu forumu takip edenlerin sayısının hayli yüksek olduğunu düşünürsek yayın esnasında ekstra özen gösterilmesi gerektiğine de inanan bir DH takipçisiyim. Güzel Türkçemizde sessiz harfler "A" ile okunmaz yani "H" harfi okunurken "HA" diye değil "HE" diye telafuz edilir. (Türkçede hiç bir sessiz harf "A" ile değil "E" ile okunur).
    Saygılar iyi çalışmalar
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