Nothing'in Türkiye'de üretilen ilk telefonu CMF Phone 1 satışa çıktı!

Yerli üretim CMF Phone 1’in 128 GB’lık versiyonu 18.999 TL, 256 GB’lık versiyonu ise 19.999 TL’ye satılıyor. Cihazla birlikte 45W Nothing şarj adaptörü hediye ediliyor. Ayrıca 2 yıllık standart garantisine ek olarak Evofone üzerinden yapılacak kayıtla 2 yıl daha uzatılan toplam 4 yıl garanti sunuyor.
Nothing CMF Phone 1 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS
İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
Bellek: 8GB RAM
Depolama: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)
Arka Kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü