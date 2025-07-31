Nothing'in Türkiye'de üretilen ilk telefonu CMF Phone 1 satışa çıktı!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de telefon üreten markalar arasına Çinli Nothing firması da katıldı. Nothing’in Türkiye’de ürettiği ilk telefon modeli, firmanın CMF isimli alt markasının CMF Phone 1 modeli oldu. Nothing’in Türkiye’deki üretim tesisi, enerjisini tamamen çatısına kurulu güneş panellerinden alıyor.

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Yerli üretim CMF Phone 1’in 128 GB’lık versiyonu 18.999 TL, 256 GB’lık versiyonu ise 19.999 TL’ye satılıyor. Cihazla birlikte 45W Nothing şarj adaptörü hediye ediliyor. Ayrıca 2 yıllık standart garantisine ek olarak Evofone üzerinden yapılacak kayıtla 2 yıl daha uzatılan toplam 4 yıl garanti sunuyor.

Tam Boyutta Gör Nothing CMF Phone 1, gücünü MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden alıyor. 6,67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun arka kapağı çıkarılabilir yapıda. Kullanıcılar dilerse arka kapak rengini değiştirebilecek. 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkacak modelin renk seçenekleri arasındaysa siyah, turuncu ve su yeşili yer alacak. Telefonun Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Nothing CMF Phone 1 özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS

: 6.67 inç, 1080x2400, 2000 nit, 120Hz, Super AMOLED LTPS İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (2TB’a kadar artırılabilir) Arka Kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü

: 50MP f/1.8 (birincil) + portre sensörü Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok)

: 5000 mAh, 33W şarj, 5W ters kablolu şarj (kablosuz şarj yok) Yazılım : Nothing OS 2.6, Android 14

: Nothing OS 2.6, Android 14 Boyut ve ağırlık : 164 x 77 x 8mm, 197 g

: 164 x 77 x 8mm, 197 g Fiyat: 128 GB 18.999 TL, 256 GB 19.999 TL



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Türkiye'de üretilen Nothing CMF Phone 1 satışta! İşte fiyatı

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