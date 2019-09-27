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    Herkes ders alsın | Xiaomi fiyatıyla yine şaşırttı

    3 sa.
    2,8b
    44
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Xiaomi özellikle fiyat/perflormans konusunda iddialı modeller sunmaya devam ediyor. Şirket son hamlesiyle, 5G telefonlar pahalı olmak zorunda değil diyor, herkesin ders alması gereken bir hamle.
    Akıllı telefon üreticileri için bir sonraki kırılma 5G ile olacak. Hatta zor zamanlar geçiren Sony ve HTC gibi firmalar, 5G'nin pek çok fırsat sunacağını ve yeniden yükselişe geçeceklerini düşünüyorlar. Şu an piyasadaki 5G uyumlu telefonlar, çok fiyatlı olan modeller. Ancak Xiaomi yeniden sahneye çıktı ve ezber bozarcasına hepsinden daha ucuza 5G destekli amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9 Pro 5G gösterdi.  


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    strathmorea 3 sa. en beğenilen
    Erdi bey, yüksek hızlı şarjın batarya ömrüne yönelik olumsuz etkilerinden bahseder misiniz.? Forumda hızlı şarj telefondan kapanıyorsa kapatın ve normal hızda şarj etsin pil ömrü için diyen çok kullanıcı var. Bu tam netlik kazanan bir durum değil fakat batarya ömür döngüsünü oldukça olumsuz yönde etkiliyor deniyor. Sizin fikirleriniz nedir bu konuda.? Teşekkür ederim.
    Erdi bey, yüksek hızlı şarjın batarya ömrüne yönelik olumsuz etkilerinden bahseder misiniz.? Forumda hızlı şarj telefondan kapanıyorsa kapatın ve normal hızda ş...
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    Patren 2 sa.
    Ülkemizde fiyat performansı değil malesef örneğin mi 9t pro
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    carloska 2 sa.
    acil durumlar hariç bence de normal hızda şarj etmek daha mantıklı hatta - yetiyorsa- %90 a kadar şarj etmek bataryayı daha uzun ömürlü yapıyor.. bu arada en iyi şarj aralığında %40 - %80 arası diye okudum bi yerde hatta tesla pil performansının azalmaması için araçlarını %90 a kadar şarj ediyor diye biliyorum...
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    strathmorea 3 sa. en beğenilen
    Erdi bey, yüksek hızlı şarjın batarya ömrüne yönelik olumsuz etkilerinden bahseder misiniz.? Forumda hızlı şarj telefondan kapanıyorsa kapatın ve normal hızda şarj etsin pil ömrü için diyen çok kullanıcı var. Bu tam netlik kazanan bir durum değil fakat batarya ömür döngüsünü oldukça olumsuz yönde etkiliyor deniyor. Sizin fikirleriniz nedir bu konuda.? Teşekkür ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    teknokaptan 41 dk. strathmorea
    Telefon isindikca deger kaybeder bu yuzden ben evet gerekmedikce kullanmiyorum ama gerekirse fanli olani kullaniyorum
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