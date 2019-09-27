Herkes ders alsın | Xiaomi fiyatıyla yine şaşırttı

Xiaomi özellikle fiyat/perflormans konusunda iddialı modeller sunmaya devam ediyor. Şirket son hamlesiyle, 5G telefonlar pahalı olmak zorunda değil diyor, herkesin ders alması gereken bir hamle.

Akıllı telefon üreticileri için bir sonraki kırılma 5G ile olacak. Hatta zor zamanlar geçiren Sony ve HTC gibi firmalar, 5G'nin pek çok fırsat sunacağını ve yeniden yükselişe geçeceklerini düşünüyorlar. Şu an piyasadaki 5G uyumlu telefonlar, çok fiyatlı olan modeller. Ancak Xiaomi yeniden sahneye çıktı ve ezber bozarcasına hepsinden daha ucuza 5G destekli amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9 Pro 5G gösterdi.