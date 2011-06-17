Hindistan'ın en ucuz tableti nihayet satışa sunuluyor





Az gelişmiş ülkelerdeki fakir çocukların da teknolojiyle buluşması için ilk ucuz bilgisayar projesi, OLPC (her çocuğa bir laptop) oluşumu tarafından başlatılmıştı. OLPC markasını taşıyan laptoplar çok büyük umutlar vaad etmesine karşın donanım sorunları nedeniyle başarılı olamamıştı.

Ancak işlemci ve soğutma teknolojisindeki gelişmeler sayesinde çok az enerji tüketen ve dinamo ile şarj olabilen, aynı oluşumun XO-3 adlı tableti CES 2011 fuarında görücüye çıkmış ve çok beğenilmişti. OLPC oluşumu çalışadursun dünyanın farklı bir ülkesinde en ucuz tablet piyasaya çıkıyor bile.

Hindistan'da ilk olarak 2009 yılında tanıtılan Sakshat (göz önünde anlamında) adlı tablet 35$ gibi inanılmaz bir fiyat vaadinde bulunmuştu. Ancak aynı donanım problemleri burada da ortaya çıktı ve tablet 2011 yılına kadar ertelendi. Şimdi ise üretici firma ilk parti tabletin satışını kutluyor.

Times of India gazetesinin haberine göre ilk parti Sakshat tableti ay sonunda Hindistan Teknoloji Enstitüsüne ulaşacak. Aradan geçen zaman tabletin fiyatını 50$'a yükseltmiş.

Bu sudan ucuz tabletin özellikleri ise ARM tabanlı bir işlemci, 256MB RAM, 2GB HDD, Android, WiFi, mini-USB, mini SD kart girişi ve 2W enerji tüketimi. Tableti bu kadar ucuz yapan ilk sebep donanım parçalarının 5-7$ arasında değişen fiyatlarda olması. İkincisi ise devletin, tablet fiyatının belirli bir kısmını sübvanse etmesi. Yani ürün yurtdışına satıldığında daha yüksek bir fiyatı olacak. Tabletin kullanım alanları şimdilik öğrenciler ve yoksul insanlar olarak belirlendi.