Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon

Huawei yeni nesil süper telefon modeli Mate 10 Pro'yu duyurdu. Bu videoda telefonu detaylıca ele alıyor, kutusundan çıkarıyor, testlerini yapıyor ve Note 8 ile ilk kıyaslamasını gerçekleştiriyoruz.

Huawei yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 10 Pro'yu tanıttı. Bu videoda Huawei Mate 10 Pro'yu kutudan çıkarıyor, ön incelemesini yapıyor, test sonuçlarını ekrana taşıyor, Galaxy Note 8 ile ilk kıyaslamasını yapıp aynı zamanda yapay zeka işlemcisi ve kameranın yenilikleri gibi detayları anlatıyorum.