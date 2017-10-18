Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon

1 yıl
25,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei yeni nesil süper telefon modeli Mate 10 Pro'yu duyurdu. Bu videoda telefonu detaylıca ele alıyor, kutusundan çıkarıyor, testlerini yapıyor ve Note 8 ile ilk kıyaslamasını gerçekleştiriyoruz.
Huawei yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 10 Pro'yu tanıttı. Bu videoda Huawei Mate 10 Pro'yu kutudan çıkarıyor, ön incelemesini yapıyor, test sonuçlarını ekrana taşıyor, Galaxy Note 8 ile ilk kıyaslamasını yapıp aynı zamanda yapay zeka işlemcisi ve kameranın yenilikleri gibi detayları anlatıyorum. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
djvietnam 1 yıl en beğenilen
bunca yıllık yayıncısınız hala amatörce videolar çekiyorsunuz eko gürültü önleyici mikrofonunuz yoksa adres verin gönderelim
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 1 yıl djvietnam
djvietnam
bunca yıllık yayıncısınız hala amatörce videolar çekiyorsunuz eko gürültü önleyici mikrofonunuz yoksa adres verin gönderelim

Merhaba,
Bahsettiğiniz bütün ekipmanlar Donanım Haber'de mevcut, bir gün ofisimizi buyrun birlikte bakar, sohbetini yaparız.

Teşekkürler.
djvietnambunca yıllık yayıncısınız hala amatörce videolar çekiyorsunuz eko gürültü önleyici mikrofonunuz yoksa adres verin gönderelim
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl
bu adam telefon ve donanım incelemesinde türkiyede çok ayrı bi yerde bi sdn incelemesine baktım bi de buna arada çok büyük kalite farkı var hele webteknodan bahsetmiyorum bilee adamlar işi iyice şebekliğe vurdu nasıl 1 2 milyon izlenme alıyorlar anlamıyorum.
bu adam telefon ve donanım incelemesinde türkiyede çok ayrı bi yerde bi sdn incelemesine baktım bi de buna arada çok büyük kalite farkı var hele webteknodan ba...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alimelle 1 yıl
Amma boş yorumlar yapılmış yahu, mate 10 pro canavar gibi alet, boşa o kötü bu kötü masallarını anlatmayın, kamersıda hafızasıda ekranında seside süper, en üst modellerden geri kalan yönü yok, haa bu arada ekranıda Full HD den daha yüksek çözünürlükte....
insan biraz mantıklı olur be, 6 aya demode olacak cihaz için bu tartışma niye, boş boş... ben bunu alırım 5 senede kullnırım, sonra bakarız başkasına, note 8 demiş biri, ekranında yanın oluyor note un, pili yine bozuk çıktı, samsung yazılımı her zamanki gibi yine antika, mükkemmel diye birşey yok millet uyanın artık, alın birini geçin, hepsi aynı, biri demiş aypon X, yahu onu kessen içinden Samsung çıkar, ayponmuş, aypo ve ios nedir biliyormusunuz, KONSOL, playstation 4 gibi düşünün, Android ise Windows dur, kullanan telefonlarda PC, türlü türlü donanıma sahip pc var, hepsinde ise Win yüklü, şimdi bu Win i3 işlemcide nasıl çalışır i7 de de nasıl çalışır, demek istediğimi bir düşünün, Andro İos tartışmasına girmek komik, ayrı şeyler, en üst donanım bir oyun bilgisayarı ile PS4 ü karşılaştırmakla aynı şey, tercih ederken böyle düşünün, boş boş ios-andro kıyasına girmeyin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayalttantire 1 yıl
Guzel cihaz ama gece cekimlerinde note 8 kadar iyi degil gibi. Bir de icine mirror diye bir uygulama koymuslar. Insan koyarken utanir, o ne ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 yıl
Mate 10 kamerası Mate 10 pro dan iyi görünüyor gsmarena karşılaştırmalarına göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliss 1 yıl
bokeh için ois bu kadar önemlimi 2.kamerada ois yok diyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
must1288 1 yıl
Tr'de ne zaman piyasaya çıkacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahadirgurcan 1 yıl
4 sene önceye kadar scart girişsiz televizyona televizyon demezdim şimdi scart varsa geri kalmış teknoloji diye almam hdmi ararım. Teknoloji sabit durmaz. Bugün jack girişi kalkar yarın hoparlör delikleri kalkar siz burada jack jack diye diye millete fanboy derken kalırsınız. Ips ekranların sararma sorunları ve siyah yüzeyselliği nedeniyle ben de mate 10pro alırdım ama ortalama 2.5 , 3 yılda bir telefon değiştiren biri olarak yakında güncelliğini yitirecek bir cihaza 2500 liradan fazla vermek gereksiz geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andakan 1 yıl
Masanın üstündeyken bi zahmet şifre giriyosun kullanıyosun sanki dünyanın en zor işi. Kişisel tercihlerden bahsedilirken bence diye belirtilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
noktanınsâbiti 1 yıl Andakan
Andakan
Masanın üstündeyken bi zahmet şifre giriyosun kullanıyosun sanki dünyanın en zor işi. Kişisel tercihlerden bahsedilirken bence diye belirtilir.

arkadaşın üslubunda sorun olduğunu belirttim zaten. ancak huaweinin beğenmediğimiz tercihlerini de bir zahmet eleştirebilelim.
öncelikle iş yerinde toplantıdayken mail gelmiş mi ve gelmiş ise ne gelmiş amacıyla bakmak için, eğer parmak izi okuyucu öndeyse tek bir hareketle bunu görebiliyorsunuz. eğer parmak izi okuyucu arkadaysa ya telefonu kavrayıp güç tuşuna basmanız gerekiyor ya da elinize alıp parmak izini okutmanız gerekiyor. toplantıda aktif rol oynuyorsanız sizin için iki hareket arasında ciddi bir fark oluyor.
o nedenle parmak izi okuyunun arkada olması benim için işlevselliği öldüren bir şey. ikisini de kullandım oradan biliyorum. her yeni yapılanı savunmak zorunda değiliz. zaten huawei ilk önce arkada konumlandırdığı okuyucuyu mate 9 pro da ve p10 serisinde önde konumlandırarak bu durumun farkına varmıştı. mate 10da da bunu sürdürüyordu ki ekran/kasa oranı sidik yarışında söz sahibi olmak için mate 10 proda arkaya koydu. huawei bile sizin kadar savunmuyor yani bu durumu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenya64 1 yıl
Mate 10 sensör büyüklüğü ile ilgili hiç bir bilgi bulamadım. Hem arka hem ön kamerada kullanlan sensörlerin büyüklüğü ve piksel boyutlarını bilen var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 1 yıl kenya64
kenya64
Mate 10 sensör büyüklüğü ile ilgili hiç bir bilgi bulamadım. Hem arka hem ön kamerada kullanlan sensörlerin büyüklüğü ve piksel boyutlarını bilen var mı ?

Arka kameralardan 12 mp olan sensör boyutu 1/2.9 ve ois destekli.20 mp olan monochrome olan ise 1/2.8 boyutunda ve ois desteklemiyor.Ön kameranın sensör boyutu ile ilgili teknik bilgi bulamadım...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drgray 1 yıl
adamlar hala jack girişinde abi ya yemin ederim akıllı telefon size fazla basıcan bunlara 3310'u birbirilerine atıp dursunlar.
Sir Will ne demiş,
3.dünya savaşını bilmem ama 4.dünya savaşı 3310 lar ve kulaklıklarla yapılacak demiş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin_92 1 yıl
telefon gayet iyi ama bu ne ya 3 model çıkarmış mate 10, mate 10 pro, mate 10 porsche design bi huawei kullanıcısı ve etrafımdakilere huawei aldıran ve gelecek telefonu huawei olacak biri olarak hiç hoş olmamış bu bide ülkemize sadece pro versiyon diye kırpılmış sürüm gelecek olması beni kızdırdı. mate 10 serisi benim için şuanda yok. inşallah bu hatayı p11 de yapmazlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andakan 1 yıl yasin_92
Mate 10 pro kırpılmış modeli mi😂
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
07:08
Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık
17,5b izlenme · 1 yıl
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
921 izlenme · 21 sa. yeni video
13:06
Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"
61b izlenme · 1 yıl
04:59
Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor
8,4b izlenme · 1 yıl
14:43
Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android
22,9b izlenme · 1 yıl
06:34
Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
12,4b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
799 izlenme · 4 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,6b izlenme · 20 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
07:42
Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon
10,3b izlenme · 1 yıl
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
06:00
Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var
12,7b izlenme · 1 yıl
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim