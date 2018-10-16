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Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu

7 ay
12,7b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 20 Pro'yu kutusundan çıkarıp kullanıyor ve performans testlerinden kamera örneklerine kadar merak edilen kimi detaylarına göz atıyoruz.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 20 Pro'yu kutusundan çıkarıp kullanıyor, performans testlerinden kamera örneklerine kadar merak edilen detaylarına yakından bakıyoruz.
Huawei Mate 20 Pro'nun öne çıkan özellikleri;
- Telefonun sandviç tasarım anlayışını baz alıyor, önü ve arkası cam araya metal çerçeve giriyor.
- Dayanım konusunda da iddialı, en önemli rakipleri gibi IP68 ile 2 metre derinlikte 30 dakika su mukavemeti
- Huawei'in piksel yoğunluğu en yüksek paketlerinden biri. 6.3-inç boyutundaki OLED ekran, 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunuyor. HDR desteğine sahip olan ekran, yüksek renk doğruluğunda iddialı.
- Ekranın inç başına düşen piksel yoğunluğu 539ppi
- Ekran boyutu ve yüksek çözünürlük, batarya üzerinde stres oluşturmaya müsait. Bu yüzden kullanıcı isterse, ayarlar bölümünden ekran çözünürlüğünü elle değiştirebiliyor ya da sistem bunu otomatik olarak kontrol edebiliyor. Kısa süre için kullanma şansı yakaladığım cihaz standart olarak FHD+ çözünürlükle geliyordu.
- Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980'den güç alıyor. 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan bu işlemcide 2.6GHz'de çalışan iki adet Cortex-A76, 1.92GHz'de çalışan iki adet Cortex-A76 ve 1.8GHz'de çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.
- 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Zamanla farklı opsiyonlar devreye girebilir, bellek teknolojisi LPDDR4X, depolama standardı ise UFS 2.1. Huawei sıralı okumada en hızlı Android telefona imza atıyor.
- İşlemciye entegre grafik birimi ARM Mali-G76'nın 10 çekirdekli versiyonu.
- En telefon dünyasının en karmaşık kamera sistemi olarak tanıtılan görüntüleme donanımında 40MP'lik kamera f/1.8 diyafram ile gelirken, 20MP'lik ultra geniş kamera f/2.2 diyaframla, 8MP'lik diğer kamera ise f/2.4 diyaframa sahip. Sadece 8MP'lik kamera OIS özelliğine sahip, diğerlerinde yapay zeka destekli öngörülebilir netleme sistemi var.
- 4K'da 30fps video kaydı yapabilen kamera donanımı, 720p'de 960fps video çekebiliyor. 5x optik yakınlaştırma ve Leica desteği ile 102.400 ISO seviyesine destek sunan kamera paketinin özçekim ayağını ise 24MP'lik kamera oluşturuyor. f/2.0 diyaframla desteklenen kamera bokeh çekimlerine de izin veriyor.
- Android 9.0 tabanlı EMUI 9 arayüzünü kullanan telefon, tek ellek kullanım ve çentik gizleme moduna da sahip. Arzu edenler sanal butonlar yerine elle kontrol seçeneğiyle telefonu yönetebiliyor.
- Huawei Mate 20 Pro çok seviyeli basınç sensörünün desteklediği ekrandan parmakizi okuma sistemine, ve Apple'ın FaceID teknolojisine rakip kendi çözümünü sunuyor.
- 4200mAh kapasiteli pil dikkat çekerkeni 40 watt'lık kablolu ve 15 watt'lık kablosuz şarj öne çıkıyor. Ters kablosuz şarj özelliği ile Mate 20 Pro uyumlu başka bir telefona dokunarak şarj edebiliyor.
- Kablosuz masaüstü modunu destekleyen telefonda stereo ses sistemi de bulunuyor.
- Kızılötesi sensör, çift band GPS ve 802.11ac waveband desteği gibi detaylar da telefonun diğer özellikleri arasında.
Huawei'in iddiasına göre laboratuvar ortamında yapılan testlerde, 1,5 yıllık kullanım sonucunda Galaxy Note 9 %28'lik performans kaybı yaşarken, Mate 20 Pro'da bu değer %5'in altında. Bunlar tabi ki simülasyona dayalı tahminler olsa da Huawei yeni dosya sistemine sahip EMUI ile bu konudaki iddiasını sürekli gündeme getiriyor.
Video içerisinde yer verdiğim GeekBench sonuçlarına göre Kirin 980, platform olarak Samsung Galaxy Note 9'un Exynos 9810'unu meydan okurken, AnTuTu'da ise geçmeyi başarıyor. Androbench depolama testinde ise bir Android telefon ilk defa sıralı okumada 900MB/sn sınırını aşarak heyecan verici bir seviyeye çıkıyor.

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turkay23 7 ay en beğenilen
Güzel cihaz olmuş.baya baya iyi
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McLaren64 7 ay
iPhone vs Samsung tasarımını harmanlamışlar. Özellikle tasarım genel hatlar itibariyle neredeyse Samsung ile birebir. Özgün hiç bir şey yok. Bu fiyatlara Huawei alınmaz.
iPhone vs Samsung tasarımını harmanlamışlar. Özellikle tasarım genel hatlar itibariyle neredeyse Samsung ile birebir. Özgün hiç bir şey yok. Bu fiyatlara Huawei...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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cabriyo 7 ay
beklediğim kadar etkilemedi beni. yüksek fiyat vereceğim bir telefon olmamış vestel z30 u bekliyorum bakalım.
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HSeldon 7 ay
Sonuçta fiyata bakıyor tabii. Güzel telefon ama Note 9 ile karşılaştırılırsa Samsung 'un marka imajı daha yüksek. Aynı fiyata satılmaları zor. %20 altına satılırsa şansı var. Ekran için parmakizi okuma , yüz tanıma artıları tabii Note 9 'a göre ama kullanıcılar Huawei 'e Samsung ile aynı parayı vermezler. HB 'nin satıcı olduğu Note 9 şu anda 5700₺. Ben 5000₺ 'nin altında şans veririm.
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teknokaptan 7 ay
Bu mate serisi hiç Alınası değil. şirket duraklama zamanına girecek galiba
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Jehat_40 7 ay
Huawei evet güzel marka güzel ürün güzel servis ama artık iphone ve samsungun tasarımlarından vazgecmelısın kendi hatlarını belırlemelısın önden x arkadan note 9 :)
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montaj34 7 ay
fiyatı 10000 bandında olan bir telefona 4k 60 fps niye çekmiyor diye sorgulamak saçma bir şey mi? krin 980 neden diğer işlemcilerin hızına yetişemiyor diye sorgulamak kötü mü ? a markası b markası farketmez sadece tartışıyoruz.
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Orodruin 7 ay
Yok çentik ayfondan köşeler samsungtanmış. Yok samsungun geçen seneki bilmemnesinden kötüymüş 4k 60fps çekemiyormuş blabla. Çünkü herkes telefonda Autocad çizimi yapıp render aldığı için mutlaka bunlar olmalı. Çünkü bütün kullanıcılar telefonla hayati işler yapıp süper paralar kazanıyor.
Adamlar yılın telefonunu yaptı Mate 10 Pro gibi. Birileri de sanki sanırsın 40 yıllık endüstri mühendisi ya da otorite. Hiç bişeyi beğenmiyor.
Sen devam et huawei. Güzel işler yapıyorsun son iki yıldır.
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Afyonteam 7 ay
Herşey 10 numara olacakmış celtik olmasa
Ekrana parmak izi koyarsınız çeliştiği niye koyarsanız bea
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Bloodin 7 ay
GSMArena detaylı lavoratuar testli incelemesi çıkmadan yorum yapmayacağım fakat 1050 euro olan telefonun fiyatı mantıken 999 dolarlık iPhone XS'den yüksek olacaktır. Tabi Huawei, LG'nin yaptığı gibi Türkiye'ye özel fiyatlama yaparsa orası ayrı. Yine de P20 Pro'nun çıkış fiyatını ve o zamanki kuru düşünürsek böyle bir şey olmayacak gibi duruyor.
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CheckVizoR 7 ay
Fiyatı 1000 TL olursa iyi bir cihaz.Aksi taktirde beş fazlası etmez kesinlikle.
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montaj34 7 ay
4K 60fps çekemediği doğru mu ?
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