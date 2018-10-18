Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG)

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei Mate 20 Pro'yu dünya lansmanından önce görmek, dolayısıyla ilk görenlerden biri olmak için Macaristan'a gittik. Bu videoda kamera arkasını ekranlara getiriyor, olan biteni anlatıyoruz.
Huawei Mate 20 Pro'yu ilk görenlerden olmak için dünya lansmanından günler önce bir geceliğine Macaristan'a gittik. Bu videoda perde arkasını ekranlara getiriyor ve seyahat esnasında olan biteni ekranlarınıza getiriyoruz.
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Amerika dönüşünden saatler sonra içerik üretmek için gittiğim, dönüşünde ise Mate 20 Pro'nun ön inceleme videosu ve diğer başka içerikle uğraştığım için şimdi yayınlayabildim.
Ama yine de kamera arkasını merak edenler için güzel bir içerik, telefonun kendisinden bağımsız ya da bir başka ifade ile zaman hassasiyeti olmayan bir içerik.
Emek harcadığım ve ülkeye ayak basana kadar çekimiyle uğraştığım zor bir çalışma oldu, umarım beğenirsiniz.
Teşekkürler.