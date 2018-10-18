Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG)

Huawei Mate 20 Pro'yu dünya lansmanından önce görmek, dolayısıyla ilk görenlerden biri olmak için Macaristan'a gittik. Bu videoda kamera arkasını ekranlara getiriyor, olan biteni anlatıyoruz.

Huawei Mate 20 Pro'yu ilk görenlerden olmak için dünya lansmanından günler önce bir geceliğine Macaristan'a gittik. Bu videoda perde arkasını ekranlara getiriyor ve seyahat esnasında olan biteni ekranlarınıza getiriyoruz.