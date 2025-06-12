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    Sam Altman, bir ChatGPT sorgusunun ne kadar su ve enerji harcadığını açıkladı

    OpenAI CEO'su Sam Altman, Salı günü yayınlanan bir blog yazısında, ortalama bir ChatGPT sorgusunun ne kadar enerji ve su tükettiğini açıkladı.                  

    Bir ChatGPT sorgusunun ne kadar su ve enerji harcadığı açıklandı Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO'su Sam Altman, Salı günü yayınlanan bir blog yazısında, ortalama bir ChatGPT sorgusunun yaklaşık 0,000085 galon (0,32 ml) veya yaklaşık bir çay kaşığının on beşte biri kadar su kullandığını söyledi. Alman ayrıca, bir sorgunun 0,34 Wh enerji harcadığını da ekledi. Bu da ortalama bir LED ampulün birkaç dakika çalıştığında harcadığı enerjiye eşdeğer. Bu rakamlar, ChatGPT'nin daha önce iddia edilen değerlerin çok altında tüketim gerçekleştirdiğini gösteriyor.

    Altman, bu tür sayısal bilgilerin kamuoyunda sıkça ilgi gördüğünü ancak çoğu zaman yeterli teknik bilgiye dayanmadan tartışıldığını ifade etti. Ancak, bu verilerin hangi donanım ortamlarında ya da sistem yapılandırmalarında elde edildiğine dair teknik detayları açıklamadı. Altman ayrıca, zeka üretmenin maliyetinin sonunda elektrik maliyetine yakın bir seviyeye gelmesi gerektiğini savunuyor. 

    Yapay zeka, yıl sonuna kadar Bitcoin'den fazla enerji tüketebilir

    Yapay zeka sistemlerinin enerji tüketimi son dönemde küresel ölçekte tartışılan bir konu haline geldi. Yakın zamanda yapılan bir analizde, araştırmacılar yapay zekanın yıl sonuna kadar Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebileceğini öngördü.

    Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir makalede, The Washington Post araştırmacılarla birlikte çalışarak GPT-4 kullanan bir yapay zeka sohbet botu tarafından üretilen 100 kelimelik bir e-postanın bir şişeden biraz fazla su tükettiğini tespit etmişti. Haberde ayrıca, su kullanımının veri merkezinin konumuna bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

    Yapay zeka sistemleri, gün geçtikçe daha verimli hale gelse de, kullanım alanlarının giderek artması nedeniyle enerji tüketimleri hızla artmaya devam ediyor. Ayrıca, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan güçlü GPU altyapıları ve sistemlerin üretim süreçleri, eski sistemlerin hurdaya ayrılmasının yarattığı çevresel etkiler de hesaba katılması gerekiyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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