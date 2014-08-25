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Huawei ile firmanın genel vizyonu ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk

4 yıl
18,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Huawei firmasının Türkiye ayağını yürüten Satış Direktörü Ahmet Serin ile firmanın geçmişi ve ileriye dönük projeleri hakkında konuştuk
Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Huawei firmasının Türkiye ayağını yürüten Satış Direktörü Ahmet Serin ile firmanın geçmişi ve ileriye dönük projeleri hakkında konuştuk.
 

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uguroz76 4 yıl
Herkes p6 kit kat güncellemesinden ümidi kesmişken güncelleme gelmiş
Ayrıca p6 ilk çıktığında kamera modunda ve wifi de sıkıntı vardı güncelleme ile giderilmişti. Yani destek yok vb. bence çok doğru değil. İşi bir kere yapıp tam yapmak kötü değil. Durmadan güncelleme verip, herbirinde birşeyleri bozmaktan çok daha iyidir. Ben huawei nin hem malzeme hem arayüz kalitesinden son derece memnunum. Benzer donanım seviyesinde samsung ve lg ile aynı fiyatta bile olsa tercih ederim.
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Okisht 4 yıl
honorun fiyatını merak ettim açıkçası.

artık fiyat avantajlı sadece internet mağazacılığı ile satışların türkiyede de yaygınlaşması lazım.
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TearsForFears 4 yıl
Videoyu hiç beğenmedim ikiside çok sıkıcı ve gereksiz bilgiler veriyor.Ben çıkıp konuşsam daha etkileyici olur.P7 1300 tl etmez git g2 al daha iyi.Mate 7 getirin 1300 tl ye bak ne oluyor.
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depeche35 4 yıl
P7 1300 TL ise Mate 7 1700 olur herhalde.
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DH Misafiri 4 yıl
Cok azda bir yazili anlatimda olsa videonun altinda cok guzel olur.
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DH Misafiri 4 yıl
Şu Xiaomi bir gelsin. O zaman göreceğim Huawei'yi satabiliyor mu bu fiyatlara satamıyor mu...
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DH Misafiri 4 yıl
p6 Kullanıcısı olarak destek beklemeyin aylardır güncelleme verecekler. Bana kalırsa güncelleme hiç gelmeyecek. Tavsiye etmem Huawei.
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onur7 4 yıl
bende p7 için niyetliy(d)im ama bu güncelleme işi çok sıkıcı. Hele birde android l çıkacak falan...

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onur7 4 yıl
benim anlamadığım bir konu var - teknoloji cahilliğinden kaynaklı-
eldeki telefona (vodafonedan alınma misal- herhangi bir ülkenin firmware i yüklenip, gene oraların stock romuyla, o ülkelerde güncelleme çıktığında onları yükleyerek kullanılamazmı bu telefon. Zor bir işmidir, yoksa problemlimidir, yoksa yapılamazmı.
Yani benim anladıgım, türkiyeden alınan cihazlarda sıkıntı var. Ama yurtdışında millet güncelleme alıyor. Bu durumda dışarıdan bir P6 getitirip türkiyede kullanılsa sıkıntı kalmaz, yada eldeki cihazın firmwareini,romunu değiştirmek gerekli..
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endülüs_faruki 4 yıl
huawei ilk önce garanti hususunda türkiyede adam gibi bir firmayla anlaşşın.vizyonmuş ne vizyonu beee.olsa olsa ilgisizlikdir bunların vizyonu

huawei y320 telefonumu 2kere teleserviceye yolladım .telefon kitlenme yapıyor fabrikasyon olarak. hiçbir uygulama yüklenmediği ve hafıza kartı takılmadığı halde

iki defasındada telefonu yapmadan geri yolladılar belki 5 kere huawei türkiyeyi aradım.yardımcı olacaklarını söylediler .TIN çıktı.hep laf

bu olayı yaşadıktan sonra elimdeki 3 aylık huawei G610 telefonumu hemen sattım.teleservice garantiliği olduğu için.olurda bozulur bidaha teleservisle muhatap olmamak için

huawei ve teleservise kocaman BANNNN
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okan_cehapelioglu 4 yıl
P6 kullanıyorum birdaha huawei mi asla bu kadar yazilimsal sorunu olupta hala telefona güncelleme vermemek nasil bi rahatliktir anlamiyorum ocak ayinda 4.4 vercez dediler eylül oldu hala yok 1000 lira para bayildik bide kimse kusura bakmasin huawei turkiye musterilerine gram deger vermiyor umarim batarsiniz
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eskibirkurt 4 yıl
Şuanda türkiyede aktif satışı olan huawei 5 i geçmez bilemedin 10 u geçmez.

P6 P7 deki hisilicon işlemciler dünyada her telefonda kullanılan şeyler değil. Mutlaka yazılım güncelleme isteyecek. Yazılımın bir oturma olgunlaşma süreci var. Bu süreç türkiye huawei modellerinde tamamlanmıyor.

Diğer modellerde yazılım çıkma ihtimali bile yok. Çinde aynı telefon zangır zangır iyileştirilirken bize hiçbişi yok.

En azından güvenlik güncelleştirmeleri olur. Yok arkadaş yok yok yok...


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captaincato 4 yıl
evet güzel cihazlar yapıyorsunuz da arkadaşım ülkede iyi bir yer mi edinmek istiyorsunuz o zaman yazılım desteğini adam akıllı verin p6 ya fizanda bile güncelleme çıktı türkiyede yok yuh artık diyorum başka birşey demiyorum.
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