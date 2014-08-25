Huawei ile firmanın genel vizyonu ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Huawei firmasının Türkiye ayağını yürüten Satış Direktörü Ahmet Serin ile firmanın geçmişi ve ileriye dönük projeleri hakkında konuştuk
Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Huawei firmasının Türkiye ayağını yürüten Satış Direktörü Ahmet Serin ile firmanın geçmişi ve ileriye dönük projeleri hakkında konuştuk.
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artık fiyat avantajlı sadece internet mağazacılığı ile satışların türkiyede de yaygınlaşması lazım.
eldeki telefona (vodafonedan alınma misal- herhangi bir ülkenin firmware i yüklenip, gene oraların stock romuyla, o ülkelerde güncelleme çıktığında onları yükleyerek kullanılamazmı bu telefon. Zor bir işmidir, yoksa problemlimidir, yoksa yapılamazmı.
Yani benim anladıgım, türkiyeden alınan cihazlarda sıkıntı var. Ama yurtdışında millet güncelleme alıyor. Bu durumda dışarıdan bir P6 getitirip türkiyede kullanılsa sıkıntı kalmaz, yada eldeki cihazın firmwareini,romunu değiştirmek gerekli..
huawei y320 telefonumu 2kere teleserviceye yolladım .telefon kitlenme yapıyor fabrikasyon olarak. hiçbir uygulama yüklenmediği ve hafıza kartı takılmadığı halde
iki defasındada telefonu yapmadan geri yolladılar belki 5 kere huawei türkiyeyi aradım.yardımcı olacaklarını söylediler .TIN çıktı.hep laf
bu olayı yaşadıktan sonra elimdeki 3 aylık huawei G610 telefonumu hemen sattım.teleservice garantiliği olduğu için.olurda bozulur bidaha teleservisle muhatap olmamak için
huawei ve teleservise kocaman BANNNN
P6 P7 deki hisilicon işlemciler dünyada her telefonda kullanılan şeyler değil. Mutlaka yazılım güncelleme isteyecek. Yazılımın bir oturma olgunlaşma süreci var. Bu süreç türkiye huawei modellerinde tamamlanmıyor.
Diğer modellerde yazılım çıkma ihtimali bile yok. Çinde aynı telefon zangır zangır iyileştirilirken bize hiçbişi yok.
En azından güvenlik güncelleştirmeleri olur. Yok arkadaş yok yok yok...