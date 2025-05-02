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    Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunları: Tam 22 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Mayıs 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 22 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Mayıs ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunları: Tam 22 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mayıs ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 22 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mayıs 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Mafia 3: Definitive Edition, Minecraft Legends, DreadOut 2, Wild Country ve Troublemaker dahil 23 farklı oyun yer alıyordu.

    Mayıs 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, LEGO Star Wars – The Complete Saga, Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Saints Row: Gat out of Hell ve Thief 2: The Metal Agedahil olmak üzere 22 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Şimdi Ulaşılabilir (1 Mayıs)​

    • STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga [GOG Code]
    • LEGO Star Wars – The Complete Saga [GOG Code]
    • Styx: Master of Shadows [GOG Code]
    • The Invisible Hand [Amazon Games App]

    8 Mayıs​

    • Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition [Xbox and PC via Microsoft Store Code]
    • Amnesia: Rebirth [Epic Games Store]
    • Hypnospace Outlaw [GOG Code]
    • Doors – Paradox [Epic Games Store]

    15 Mayıs​

    • Saints Row: Gat out of Hell [GOG Code]
    • ENDLESS Legend Definitive Edition [Amazon Games App]
    • Golf with Your Friends [GOG Code]
    • Legacy of Kain: Blood Omen 2 [GOG Code]
    • Mail Time [GOG Code]

    22 Mayıs

    • FATE [GOG Code]
    • Thief 2: The Metal Age [GOG Code]
    • Everdream Valley [Amazon Games App]
    • Chessarama [Epic Games Store]
    • The Lost Ashford Ring [Legacy Games Code]

    29 Mayıs​

    • Samurai Bringer [Amazon Games App]
    • Trinity Fusion [Amazon Games App]
    • Masterplan Tycoon [Amazon Games App]
    • Liberté [Epic Games Store]
    • Jennifer Wilde Unlikely Revolutionaries [Epic Games Store]
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