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    Android 15 (One UI 7.0) güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

    Android 16 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi almayacak Samsung Galaxy A telefonlar belli oldu. Android 15'te kalacak Galaxy cihazların tam listesi haberimizde.   

    Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Bu süreçte Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın dağıtımı sürerken, güncelleme almayacak Galaxy A serisi telefonlar da netleşmeye başladı. Yeni güncelleme, 16'dan fazla modele gelmiyor.

    Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu

    Kaçıranlar için Samsung, bir dizi sorun ve duraklatmanın ardından nihayet One UI 7.0 dağıtımına başladı. Güncelleme, genel Galaxy deneyimini yükselten bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Ancak ne yazık ki, her Galaxy A serisi kullanıcısı bundan yararlanamayacak. Güney Koreli şirketin güncelleme dalgasından nasiplenemeyecek birkaç Galaxy modeli var. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 15 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak. 

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A72
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy A32
    • Galaxy A32 5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy A13 5G
    • Galaxy A12
    • Galaxy A12 Nacho
    • Galaxy A03
    • Galaxy A03s
    • Galaxy A03 Core
    • Galaxy A02
    • Galaxy A01 Core
    • 2021 öncesi modeller

    Diğer modeller

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip 2
    • Galaxy Tab S5 Lite 

    Samsung'un güncelleme dışı bıraktığı telefonlar, bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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