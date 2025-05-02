Android 15 (One UI 7.0) güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Bu süreçte Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın dağıtımı sürerken, güncelleme almayacak Galaxy A serisi telefonlar da netleşmeye başladı. Yeni güncelleme, 16'dan fazla modele gelmiyor.

Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu

Kaçıranlar için Samsung, bir dizi sorun ve duraklatmanın ardından nihayet One UI 7.0 dağıtımına başladı. Güncelleme, genel Galaxy deneyimini yükselten bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Ancak ne yazık ki, her Galaxy A serisi kullanıcısı bundan yararlanamayacak. Güney Koreli şirketin güncelleme dalgasından nasiplenemeyecek birkaç Galaxy modeli var. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 15 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak.

Galaxy A serisi

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

2021 öncesi modeller

Diğer modeller

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Galaxy Tab S5 Lite

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Samsung'un güncelleme dışı bıraktığı telefonlar, bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu