Huawei'den Apple'a bir meydan okuma daha: MacBook Pro'ya rakip geldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei yeni nesil dizüstü bilgisayarıyla bu defa Apple'ın MacBook Pro ailesine rakip oluyor. MateBook D adını taşıyan bilgisayarı kullandık ve ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
Akıllı telefon ve tablet yarışından sonra Huawei'in rakibi Apple'ı aldığı yeni alan bilgisayarlar oldu. Mobil arenada Apple'la her alanda mücadele eden ve aynı rakibi gibi kendi mobil işlemcisini geliştiren şirket, şimdi de MacBook Pro'yu hedef alan bir dizüstü bilgisayarla, Matebook D ile gündemde. Biz de bilgisayarı kullandık, deneyimlerimizi aktardık.
Paylaş Tweetle
geriye doğru kimse okumuyor.
Olay tamamen Mac OS - Windows tercihi. O da biraz alışkanlık meselesi benim fikrimce.
Gelelim aynı donanımlı bir windows bilgisayar yerine 2 kat fazla verip Macbook alma nedenlerinin en önemlilerine. Öncelikle macbook kasa kalitesinde piyasada başka model yok. Güncel Dell XPS, Toshiba Tecra kullanmış biri olarak monoblok alüminyum kasa çok kaliteli. Dışarıda sürekli Mid 2013 macbook air kullanıyorum. En az 3-4 defa masadan düştü. Onlarca defa şarj kablosuna çocuğum takıldı ama diğer bilgisayarlar gibi fiş soketi bozulmadı, mıknatıstan kurtuldu hiçbir sorun yaşamadım. 2 adet cep şarj cihazı büyüklüğünde adaptörünü taşımak çok kolay. Klavye tuş basma hissi ve kullanımı hiçbir notebook modelinde bu kadar iyi değil.
Hoparlör ses kalitesine alıştıktan sonra diğer notebook hoparlörleri cep telefonu hoparlörü gibi geliyor. Ekran menteşesi 4 yıldır ilk aldığım sıkılıkta. 4 yıllık bilgisayarımın pili %100 şarjda 9 saat kullanım sunuyor. Bilgisayarın donduğunu, ısındığını görmedim, fan sesini aşırı yük dışında hiç duymazsınız.
Özetle kağıt üzerinde özelliklere bakıp macbook çok pahalı demek doğru değil, macbook deneyimi yaşadıktan sonra diğer bilgisayarlar çağ dışı geliyor.
hoparlör vs gibi şeyleri dell ile kafa kafaya gelir, ama asus ve msi harman kordon kullanıyor. yani JBL. Onun yanında macbook'un sesi telefon sesi gibi olur.
macos'ta spyware ve virüs yoksa anti virüsler niye var? ben şahsen macos'ta spyware yedim. sırf bankaya facebooka giriyorsan zaten hiç bir işletim sisteminde yemezsin. Bol Torrent kullanan, bir sürü uygulamayı pirate çalıştıran haliyle cracklerle haşır neşir biriysen o zaman macbook'un da babalar gibi virüs yer. Elbette Windows virüsleri daha fazla. Dünyanın %95'inin kullandığı işletim sisteminde virüslerin %95 daha fazla olması normaldir.
tuş falan adaptör yazmışsın. yarı fiyatı asus ultrabookta bile adaptör boyutu ağırlığı ve tuş kalitesi aynı. kasa da aynı şekilde alüminyum ve daha zarif.
macbook pro çok iyi bir bilgisayar ama fiyat performansta rezalet, fiyat ergonimide pahalı. hele mac pro tam bir fiyasko.
benim parasal sıkıntım yok çok şükür, şimdi yeni bir notebook alacağım asus 550ve 'yi bekliyorum. şık görünen, hafif bir bilgisayara ihtiyacım var. tek istediğim özelliği ise uzun batarya ve Adobe after effects'i (kendi sınıfına göre) hızlı çalıştırabilmesi.
ona rakip olabilecek tek makine dell xps. 1050ti yerine düz 1050 var. ama bataryası dehşet.
Ayrıca kullandığım program gereği monitörün 10bit ve p3+ renk gamutuna sahip olması lazım. Macbook pro'da bile bu yok. maksimum parlaklık yüksek ama siyah rezalet. 0.4lüx seviyelerinde.
neyse uzun sözün kısası, macbook fiyatına göre başarısız bir alet. param var, bilgisayardan anlamam diyorsan, zaten sadece facebook mail Word excel kullanacaksan alabileceğin en doğru bilgisayardır.