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Huawei'den Apple'a bir meydan okuma daha: MacBook Pro'ya rakip geldi

1 yıl
22,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei yeni nesil dizüstü bilgisayarıyla bu defa Apple'ın MacBook Pro ailesine rakip oluyor. MateBook D adını taşıyan bilgisayarı kullandık ve ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
Akıllı telefon ve tablet yarışından sonra Huawei'in rakibi Apple'ı aldığı yeni alan bilgisayarlar oldu. Mobil arenada Apple'la her alanda mücadele eden ve aynı rakibi gibi kendi mobil işlemcisini geliştiren şirket, şimdi de MacBook Pro'yu hedef alan bir dizüstü bilgisayarla, Matebook D ile gündemde. Biz de bilgisayarı kullandık, deneyimlerimizi aktardık.

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oray 1 yıl en beğenilen
ben de açıkçası macbook'a rakip arıyorum. ama piyasada macbook'a rakip olabilecek bir tane laptop yok :(
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Xtrud 1 yıl
"ömö wöndöws yöklö"
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Guest-F8946C419 1 yıl
Macbook a rakip olamaz. İçinde mac os yüklü olmadıktan sonra ;)
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ogzhnakcy90 1 yıl
Telefonda her türlü meydan okuyabilir. Ki belki öne bile geçebilir. Ama pc'de windows'la olacak şey değil o. İmkansız diyorum.
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Mr. Jingles 1 yıl
İçindeki Windows ile mi meydan okuyor? Harbi epic fail.
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dunkela 1 yıl
Çözüm sunuluyor her konuda ama maalesef ve teessüf okuma özelliği olmayan bir nesil kitlesi olduğu için
geriye doğru kimse okumuyor.
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Umutcan 1 yıl
Donanım olarak yıllardır Macbooklardan çok daha iyi cihazlar var zaten. Rakibe ihtiyaç yok ki.
Olay tamamen Mac OS - Windows tercihi. O da biraz alışkanlık meselesi benim fikrimce.
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kırmızıbey 1 yıl
Tasarım olarak samsung'un ilk ultrabooklarına benziyor.
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KayaMk 1 yıl
taklitler aslını yaşatır :) adını benzetmiş tipini benzetmiş bu nedir abi.
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Fenomenon 1 yıl
Bu mac os için alıyorlar diyenler neyin kafasında?? Üni'de mac alanlar içine windows kuruyordu. Belki photoşop kullanmak için starbaks'ta takılmak için macbook'un rakibi olmayabilir ama windows windows'tur. Komik olmayın.
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Zeky 1 yıl
Tam bir çin malı
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madmax50 1 yıl
Macbook için halen macos için alıyorlar diyen arkadaşlar yanılıyor. Mac os son yıllardaki güncellemelerde eski stabilitesini koruyamadı. Mac os için en büyük tercih nedeni virüs ve spyware olmadan kullanım güvenliği. Windows gibi tehdit içeren bir platform değil. Güvenle bankacılık işlemlerini yapıyorsunuz kafanız rahat.
Gelelim aynı donanımlı bir windows bilgisayar yerine 2 kat fazla verip Macbook alma nedenlerinin en önemlilerine. Öncelikle macbook kasa kalitesinde piyasada başka model yok. Güncel Dell XPS, Toshiba Tecra kullanmış biri olarak monoblok alüminyum kasa çok kaliteli. Dışarıda sürekli Mid 2013 macbook air kullanıyorum. En az 3-4 defa masadan düştü. Onlarca defa şarj kablosuna çocuğum takıldı ama diğer bilgisayarlar gibi fiş soketi bozulmadı, mıknatıstan kurtuldu hiçbir sorun yaşamadım. 2 adet cep şarj cihazı büyüklüğünde adaptörünü taşımak çok kolay. Klavye tuş basma hissi ve kullanımı hiçbir notebook modelinde bu kadar iyi değil.
Hoparlör ses kalitesine alıştıktan sonra diğer notebook hoparlörleri cep telefonu hoparlörü gibi geliyor. Ekran menteşesi 4 yıldır ilk aldığım sıkılıkta. 4 yıllık bilgisayarımın pili %100 şarjda 9 saat kullanım sunuyor. Bilgisayarın donduğunu, ısındığını görmedim, fan sesini aşırı yük dışında hiç duymazsınız.
Özetle kağıt üzerinde özelliklere bakıp macbook çok pahalı demek doğru değil, macbook deneyimi yaşadıktan sonra diğer bilgisayarlar çağ dışı geliyor.
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435 1 yıl madmax50
90lardan beri apple notebookları kullandım ara ara. özellikle son dönemlerde high-end konusunda oldukça dell'in macbook için söylediği "so last year" çok doğru bir söylem.
hoparlör vs gibi şeyleri dell ile kafa kafaya gelir, ama asus ve msi harman kordon kullanıyor. yani JBL. Onun yanında macbook'un sesi telefon sesi gibi olur.
macos'ta spyware ve virüs yoksa anti virüsler niye var? ben şahsen macos'ta spyware yedim. sırf bankaya facebooka giriyorsan zaten hiç bir işletim sisteminde yemezsin. Bol Torrent kullanan, bir sürü uygulamayı pirate çalıştıran haliyle cracklerle haşır neşir biriysen o zaman macbook'un da babalar gibi virüs yer. Elbette Windows virüsleri daha fazla. Dünyanın %95'inin kullandığı işletim sisteminde virüslerin %95 daha fazla olması normaldir.
tuş falan adaptör yazmışsın. yarı fiyatı asus ultrabookta bile adaptör boyutu ağırlığı ve tuş kalitesi aynı. kasa da aynı şekilde alüminyum ve daha zarif.
macbook pro çok iyi bir bilgisayar ama fiyat performansta rezalet, fiyat ergonimide pahalı. hele mac pro tam bir fiyasko.
benim parasal sıkıntım yok çok şükür, şimdi yeni bir notebook alacağım asus 550ve 'yi bekliyorum. şık görünen, hafif bir bilgisayara ihtiyacım var. tek istediğim özelliği ise uzun batarya ve Adobe after effects'i (kendi sınıfına göre) hızlı çalıştırabilmesi.
ona rakip olabilecek tek makine dell xps. 1050ti yerine düz 1050 var. ama bataryası dehşet.
Ayrıca kullandığım program gereği monitörün 10bit ve p3+ renk gamutuna sahip olması lazım. Macbook pro'da bile bu yok. maksimum parlaklık yüksek ama siyah rezalet. 0.4lüx seviyelerinde.
neyse uzun sözün kısası, macbook fiyatına göre başarısız bir alet. param var, bilgisayardan anlamam diyorsan, zaten sadece facebook mail Word excel kullanacaksan alabileceğin en doğru bilgisayardır.
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esmerbuyucu 1 yıl
Bu muymuş Macbook Pro'nun rakibi
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