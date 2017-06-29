Huawei'den Apple'a bir meydan okuma daha: MacBook Pro'ya rakip geldi

Huawei yeni nesil dizüstü bilgisayarıyla bu defa Apple'ın MacBook Pro ailesine rakip oluyor. MateBook D adını taşıyan bilgisayarı kullandık ve ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık.

Akıllı telefon ve tablet yarışından sonra Huawei'in rakibi Apple'ı aldığı yeni alan bilgisayarlar oldu. Mobil arenada Apple'la her alanda mücadele eden ve aynı rakibi gibi kendi mobil işlemcisini geliştiren şirket, şimdi de MacBook Pro'yu hedef alan bir dizüstü bilgisayarla, Matebook D ile gündemde. Biz de bilgisayarı kullandık, deneyimlerimizi aktardık.