HyperIntelligence yenilikçi sıfır tıklama ile analitik deneyimini sunuyor

Dünya çapında lider kurumsal analitik ve mobilite yazılımları sağlayıcısı MicroStrategy® Incorporated, sektörün ilk ve tek kurumsal HyperIntelligence, dönüşümsel mobilite ve birleşik analitik platformu MicroStrategy 2019’a artık genel olarak erişilebileceğini duyurdu. Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO Michael J. Saylor ve MicroStrategy yönetim ekibinin diğer üyeleri, MicroStrategy 2019'un faaliyete geçişini kutlamak için açılış yaptı.

Michale J. Saylor, şirketlerin günün her anında ihtiyaç duyduğu istihbaratı sağlayan ilk kurumsal analitik ve mobilite platformu MicroStrategy 2019’un açılışını yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek “İstihbarat sağlamada zaman önemlidir ve saniyeler bile fark yaratır. Bu nedenle self servis analitik ile doğru veri kümelerini bulmayı bir kenara bırakın, tek tıklama ile istihbarat bile yetersiz kalmaktadır. HyperIntelligence ile bilgiler açık bir şekilde görünür olacak. Müşteriler, ürünler ve çalışanlarla ilgili bilgiler sıfır tıklama ile ses veya kamera lensi aracılığıyla tek bakışta ekranda görülecek” dedi.MicroStrategy 2019, günün her anında sayısız karar alan kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere erişme yollarını değiştiren yeni kurumsal istihbarat platformu HyperIntelligence’ı sunuyor. MicroStrategy 2019 sayesinde, şirketler HyperCardTM özelliğini kullanarak kullanıcıların internet tabanlı iş akışlarına doğrudan bilgi yerleştirebiliyor. Bu yeni MicroStrategy 2019 özelliğiyle müşteriler, ürünler, kişiler ve çok daha fazlasıyla ilgili önemli bilgi ve KPI (Anahtar Performans Göstergesi) verileri sağlanıyor. İşletme kullanıcıları, internet siteleri ile e-posta, Salesforce veya Office 365 gibi internet uygulamalarında içerik bakımından zengin HyperCard’ları ortaya çıkarmak için vurgulanmış anahtar kelimelerin üzerinde durabiliyor.Gilbane Building Company Bilişim Kurulu Başkanı (CIO) Jason Pelkey, “Yeni bir HyperIntelligence müşterisi olarak, HyperIntelligence’ın tüm çalışanlarımız arasında istihbaratın benimsenmesini sağlamakta oynayacağı rol nedeniyle çok heyecanlıyız.” yorumunda bulundu. “Hem yöneticilerimizin hem de sahadaki uzmanlarımızın her gün önemli anlarda onlarca karar alması gerekiyor. Sıfır tıklama yaklaşımı, oluşturacağımız uygulama türlerini ve bilgiye erişme yöntemlerimizi kökten değiştiriyor, karar alma sürecini her zaman hızlandırıyor.”MicroStrategy 2019 sayesinde şirketler 200’den fazla kurumun veri kaynaklarındaki bilgileri sorunsuzca bir araya getirip ortaya çıkarabiliyor. Örneğin, şirketler satış temsilcilerine bir “müşteri” HyperCard’ı verebiliyor. Bu kartta, Salesforce.com, Marketo veya diğer kurumsal veri varlıklarından alınan bilgiler sunulabiliyor. Satış görevlileri, müşterilerinin adlarını e-postalarında, hesap çizelgelerinde, müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinde, LinkedIn sayfalarında, Google aramasında veya başka internet sitelerinde her gördüğünde, MicroStrategy hemen müşterinin adını vurguluyor. Satış temsilcisi yalnızca vurgulanan kelimenin üzerine gelerek önemli Anahtar Performans Göstergeleri, ilgili bilgiler ve yapılabilecek en uygun eylemleri gösteren bir kartı görebiliyor.Constellation Research, Inc. Baş Analisti, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı R “Ray” Wang, “İşletmelerde hedef, istihbaratı doğru zamanda ve gerçek zamanlı olarak elde ederek çalışanların saniyeler, dakikalar, saatler ve günler içinde kesin kararlar almasını sağlamaktır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanında lider şirketler, ekiplerinin daha iyi ve hızlı kararlar alabilmeleri için ölçeklenebilir ve açık bir platform kuruyor. Bu da karar verme sürecini zamanla otomatikleştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımı benimsemek iyileştirilmiş gelir sağlanması, kısalan bekleme süreleri, daha yüksek verimlilik ve daha fazla müşteri memnuniyetiyle sonuçlanabilir.”“HyperIntelligence, satış temsilcilerimize daha iyi kararlar almaları gereken durumlarda hızlı, etkili ve düzenli bir şekilde analitik bilgi sunmamızı sağlayan bir yöntem” yorumunda bulunarak “HyperIntelligence’ı sunduğumuz için çok heyecanlıyız ve Salesforce’a ek olarak HyperCards özelliğinin de istihbaratın tüm satış elemanlarımız arasında benimsenmesine çok yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi., HyperCards özelliğinin oluşturulmasının ve kullanılmasının bu kadar kolay olmasından çok etkilendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yalnızca 30 dakika içinde birden fazla veri tabanı ve uygulamadan alınan önemli Anahtar Performans Göstergeleri içeren bir kart oluşturup bunu kullanıcılarımıza sunmayı başardık.”Şirketlerin temel veri sistemlerinden yararlanan HyperIntelligence uygulamalarıyla hızla çalışmasını sağlayan HyperCard’ı oluşturmak ve kullanmak çok kolaydır. HyperCard’lar yalnızca günlük kullanımda değerli değildir, ayrıca şirketlerin, makine öğrenimini insanların her gün kullandığı uygulamalara yerleştirmesinde de bir başlangıç noktasıdır., “Şirketler hala analitik ve işletme istihbaratını çalışanları için daha erişilebilir hale getirmenin yollarını arıyor. MicroStrategy’nin HyperIntelligence özelliği de tam olarak bunu yapıyor, kullanıcılar günlük eylemlerini gerçekleştirirken onlara bilgi sağlıyor. Bağlamda değişiklik olmadığı için devamlı ve bölünmeyen bir düşünce ve karar alma süreci sağlanmış oluyor” dedi.Dönüşümsel Mobilite, Tüm İşletmelerin Ana İşlevlerine Bilgi Sağlıyorİşlemsel veri yakalama ile bilgiye anında erişim, iş gününün her anında önemli kararlar alınmasını ve raporlanmasını gerektiren mobil iş akışının temel bir parçası haline geliyor. MicroStrategy 2019, işletmelere bu denli rekabetçi bir sektörde başarılı olmaları için gereken rekabet üstünlüğünü ve becerileri sağlıyor. Yeni platform, insanların işletmedeki tüm işlev ve rollerine uygun mobil üretkenlik uygulamalarını, iOS ve Android akıllı telefon ve tabletlerinde oluşturma ve kullanma yöntemlerini kökten değiştiriyor. Analistler, geliştiriciler ve mimarlar üç etkili stratejiden herhangi birini kullanarak uygulama oluşturabiliyorlar:?Mobil dosyalar — Akıllı telefon ve tabletlerde başarılı şekilde ifade edilebilen etkileşimli analitik kitapları;?Kodsuz taşıma ve bırakma — Sistem, süreç ve uygulamaları mobilize eden markaya özel uygulamalar için?Özel geliştirme — Geliştiricilerin iOS ve Android’te MicroStrategy içeriğini uygulamalarında genişletmesini ve işlemleri XCode veya JavaScript kullanarak kaydetmesini sağlayan Yazılım Geliştirme Kitleri ile.Bazı kararları almak diğerlerine göre daha zordur, kullanıcıların karar almadan önce saatler veya günler boyunca bilgi analitiği yapmaları gerekebilir. Daha fazla zaman gerektiren bu kararlar için, MicroStrategy 2019’un güçlü analitik motoru, kapsamlı araç setleri, çeşitli veri bağlantıları ile ölçeklenebilir ve açık mimarisi, şirketlerin analitik ölçeklendirirken ihtiyaç duyduğu güvenilir veriye ulaşmasını sağlar. Ayrıca şirketler artık, uç kullanıcılarını tek gerçek bilgiye ulaşabilmeleri için MicroStrategy 2019 platformuna bağlayarak Microsoft Power BI, Tableau ve Qlik gibi araçları kolaylıkla daha etkili hale getirebiliyor. Bu nokta verisi keşif araçları için önceden ayarlanan bağlantılar, kullanıcıların iş rutinlerini bölmeden ölçeklendirebileceği güvenilir veri dizilerini görselleştirmelerini ve bunlarla etkileşime geçmelerini sağlıyor. Yeni çıkan özellikler, şirketlerin veri varlıklarını daha kapsamlı hale getirmelerini ve tüm analistlerin tercih ettikleri araçlarla kullanabilecekleri, yönetilen ve onaylı veriler yayınlamalarını sağlar.MicroStrategy 2019’un temeli kurumsal anlam grafiğidir. Bu tescilli metaveri altyapısı, kapsamlı bir işletme sözlüğü ve çeşitli kurum bilgilerini içeren bir dizin sunuyor. Bu sayede altyapı, farklı veri kaynaklarını bir araya getirip gerçek bilginin tek şeklini sunmasına olanak sağlıyor. Gelişmiş kurumsal anlam grafiği sayesinde metaveri içeriği, gerçek zamanlı konum bilgisi ve hem içerik hem de kullanımın uzaktan ölçümü ile güçleniyor. Böylece kavramsal, kişiselleştirilmiş öneriler ve kullanıcıların güvenebileceği kişiselleştirilmiş görüşlerle yapay zekâ deneyimleri oluşması sağlanıyor.MicroStrategy 2019, dahili sistemlerden en çok tercih edilen bulut ortamlarına kadar kesintisiz mimari sunan yenilikçi bir analitik platformudur. Platform, AWS ve Microsoft Azure üzerinde çalışarak çok iyi güvenlik, performans, güvenilirlik ve destek sunuyor, analitik ve mobilite uygulamalarının ölçeklenmeye hazır olmasını sağlıyor. Yeni MicroStrategy CloudTM konsoluyla, bölümlerdeki ekipler veya büyük kurumlar, 30 dakikadan kısa sürede tamamen ayarlanmış ve kullanmaya hazır kurumsal analitik ve mobilite projeleri başlatabiliyor. Yöneticiler tek konsolla AWS veya Microsoft Azure üzerinden çevrelerini kontrol edebiliyor, böylece ihtiyaç duyduklarında işlemleri başlatabiliyor, durdurabiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor ve sonlandırabiliyor. Şirketler, sanal alan test gerekliliklerini kapsayan önceden paketlenmiş dağıtım seçeneklerinden birini, kuruluş için hazır ve yüksek erişimli gereksinimlerine göre şunlar için seçebiliyor: Ekip, Bölüm ve Kurum.Geliri en üst seviyeye çıkarmak için satış ekibinin ürün dağıtım ve ulaşılabilirlik verilerine daha hızlı erişmesi gerektiğini söyleyen Dr Pepper Snapple Group Bilişim Danışmanı Scott Redding, sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcılarımızın, gerekli durumlarda doğru ürünün rafa çıktığından emin olmalarını sağlayacak entegre bir mobil uygulama oluşturmak için tamamen ayarlanmış MicroStrategy Cloud Environment’ı, karışık altyapıyı ortadan kaldırarak güçlendirdik. MicroStrategy platformuna güveniyoruz ve AWS için MicroStrategy sayesinde şirketimizde analikten daha hızlı yararlanıyoruz, böylece daha veri ve istihbarat odaklı bir şirket olduk.”Müşteriler artık MicroStrategy’yi AWS’de farklı konumlardaki veri merkezlerinde kullanabiliyor: Kuzey Virginia, Ohio, Oregon, İrlanda, Frankfurt, Londra, Sidney, Tokyo, Singapur, Seul ve Kanada. MicroStrategy, Azure for Teams için Amerika Birleşmiş Devletleri’nin doğusunda ve Avrupa Birliği’nin batısındaki ülkelerde kullanılabilecek. MicroStrategy 2019 için AWS ve Microsoft Azure’da 30 günlük ücretsiz deneme fırsatı var.MicroStrategy 2019, şirket içindeki yöneticiler, analistler, tüketiciler, veribilimciler, geliştiriciler ve işletme kullanıcıları gibi kullanıcılar için binlerce yeni özellik ve iyileştirme sunuyor:?Yeni MicroStrategy LibraryTM, kullanıcıların internette ve mobil ortamda kolayca yanıt bulmasını sağlayan kişiselleştirilmiş bir portal sunar. İçerik ve görüşlerle ilgili akıllıca öneriler verirken, kolay işaretleme seçenekleriyle uç kullanıcıların sık kullandıkları kişiselleştirilmiş görüntüleri saklamalarını sağlar. Etkileşimli iş birliği becerisi sayesinde uç kullanıcılar, MicroStrategy uygulamasında benzer sohbet arayüzleri kullanarak ve gerçek zamanlı etiketleme ve bildirimlerle birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurar.?Yeni DossierTM özelliği, analistlerin etkileşimli analitik kitapları oluşturmasına olanak verir. Doğal Dilde Sorgulama (NLQ) özelliğiyle analistler MicroStrategy’ye Google’da arama yapar gibi soru girerek hızla görsel oluşturarak görüş alır. Yapay zekâ teknolojisi ile güçlendirilmiş MicroStrategy, tüm arama terimleri ve sorular için akıllı öneriler sunarak kullanmaya başlamanıza yardımcı olur. Ayrıca bulut tabanlı uygulamalar, en son ilişkisel yönetim sistemleri ve büyük veri kaynakları için yeni onlarca bağlantı vardır.?Yeni ve gelişmiş REST API’leri, geliştiricilerin özel uygulamalar yaratmasını ve MicroStrategy platformunun standart cihazlar ile üçüncü taraf uygulamalardaki işlevselliğini geliştirmesini sağlar. Geliştiriciler gömülü API’leri kullanarak Dossier ve MicroStrategy Library işlevlerini daha esnek şekilde özelleştirebilir, yeniden markalandırabilir ve yerleştirebilir. Geliştiriciler ayrıca özel veri bağlantıları ve işlem aracısı uygulamalar geliştirebilir ve REST API’leri, Veri Bağlayıcı API, iOS ve Android Mobil API’si, Görselleştirme SDK’si ve daha fazlasına kolay erişim ile özel araçlar ve görseller oluşturabilir. Geliştiriciler ayrıca MicroStrategy API’lerini kullanarak Amazon Alexa ve diğer ses komutuyla çalışan uygulamalardan yararlanabilir, böylece hareket halindeyken sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.?Veribilimcilerin akıllı küp kullanmalarını, R ve Python algoritmaları oluşturmalarını ve sonuçları MicroStrategy’ye veribilim araçlarından çıkmadan yüklemelerini sağlayan iki açık kaynaklı paket aracılığıyla R ve Python için yeni entegrasyonlar kullanıma sunulmuştur.?Yeni MicroStrategy Workstation, idari ve rutin yönetim görevlerini yerine getirmenizi sağlayan modern bir arayüz sunuyor. Platform Analitiği sayesinde şirketin MicroStrategy düzenlerini kullanımını anlamak, gerçek zamanlı uzaktan ölçümle eskisine göre çok daha kolay. Ayrıca MicroStrategy 2019’da tedarik konsolunun da güncellenmesiyle yöneticiler ve mimarlar, MicroStrategy’yi AWS veya Azure’da 30 dakikadan kısa sürede etkin şekilde kullanabiliyor.MicroStrategy Incorporated Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CTO’su Tim Lang, “MicroStrategy 2019’un son on yılda analitik alanında en büyük yeniliğimiz olduğunu düşünüyoruz” diyerek şöyle devam etti: “İlk kez işletmeler yanıt aramak zorunda kalmıyor, yanıtlar onları buluyor. Devrim niteliğindeki HyperIntelligence'a ek olarak MicroStrategy 2019, 5.000’den fazla müşteri talebini ve yeni becerileri bir araya getiriyor, bu da onu şu ana kadar piyasaya sürdüğümüz en etkili ve yüksek kaliteli ürünümüz haline getiriyor.”MicroStrategy 2019 hakkında https://www.microstrategy.com/us/product/whats-new adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. MicroStrategy müşterileri MicroStrategy HyperIntelligence eklentisini Chrome Web Store üzerinden indirerek kullanmaya başlayabilir. Müşteriler ayrıca MicroStrategy 2019’u bulut tabanlı olarak AWS için MicroStrategy ve Azure için MicroStrategy tedarik konsolları üzerinden alabilir.MicroStrategy 22. yıllık kullanıcı konferansı MicroStrategy WorldTM 2019 etkinliğini 4-6 Şubat tarihlerinde Phoenix Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. MicroStrategy World 2019, tüm katılımcılara bilgi sağlamak ve ilham vermek için tasarlanmış büyük bir öğrenme deneyimidir. MicroStrategy World, tüm roller, sektörler ve beceri seviyeleri için özel olarak hazırlanan seanslar ile çeşitli ilgi alanlarına ve ihtiyaçlara yönelik kişiselleştirilmiş içerikler sağlar. Katılımcılar ayrıca AWS, Deloitte Danışmanlık, Hilton Hotels and Resorts ve KFC Birleşik Krallık’ın da dahil olduğu 100 küresel lideri dinleme fırsatı elde edecek. Bunun yanı sıra, analitik, büyük veri, mobilite, Nesnelerin İnterneti ve yapay zekâ uygulamaları kullanarak işletme liderlerinin nasıl yenilikçi çözümler buldukları ile ilgili ilham verici hikayeler dinleyebilecekler.