n11'de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı: Hediye önerileri burada

n11’de Karne Hediyeleri İndirimleri, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanya sayfasında tabletten bilgisayara, oyuncaktan hobi ürünlerine, kitaptan oyun konsoluna kadar karne hediyesi olarak satın alınabilecek pek çok kategoride ürünler mevcut. Henüz ne alacağınıza karar veremediyseniz kampanya sayfasındaki ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kampanya sayfası: n11'de Karne Hediyeleri
İndirimli Karne Hediyesi Önerileri
- Apple MacBook Air MC7W4TU/A Apple M2 8C CPU 8C GPU 16 GB 256 GB SSD 13.6": 31.749 TL
- Asus Tuf Gaming A15 FA507NUR-LP034 R7-7435HS 16 GB 512 GB SSD 6 GB RTX4050 Notebook: 33.149 TL
- MSI CYBORG 15 A13VE-1478XTR i5-13420H 16 GB 1 TB SSD 6 GB RTX4050 Notebook: 38.109 TL
- Asus TUF A15 FA507NVR-LP097 R7-7435HS 16 GB 512 GB SSD RTX4060 Notebook: 41.399 TL
- MSI Katana 17 B12VFK-1031XTR i5-12450H 16 GB 512 GB SSD 16 GB RTX4060: 45.939 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus SM-X210 4 GB 64 GB 11" Tablet: 5.039 TL
- Honor Pad 9 8 GB 256 GB 12.1" Tablet + Klavyeli Kılıf: 10.199 TL
- Xiaomi Redmi Pad SE 8GB 256 GB 11" Tablet: 6.939 TL
- Segway Ninebot Kickscooter E2 Pro Elektrikli Scooter: 17.999 TL
- Stanley Quencher 1.18 lt Pipetli Termos Bardak: 1320 TL
- Xiaomi Redmi Buds 6 Lite ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 789 TL
- LEGO® City 4x4 Arazi Dağ Arabası 60447: 749 TL
- LEGO® Speed Champions 77244 Mercedes-AMG F1® W15 Yarış Arabası (267 Parça): 1.095 TL
- LEGO® Icons Çiçek Buketi 10280 - 756 Parça: 2.299 TL
- Rc Ekskavatör 1/20 2.4ghz 11ch Uzaktan Kumandalı: 1.344,79 TL
- Salange HY300 1080P 1+8 GB Android Akıllı Projeksiyon Cihazı: 1.699 TL
- SJRC F22 S2 Pro+ Combo 4K Kameralı Drone Seti - 2Batarya+6KM Menzil: 14.579 TL
- Microsoft Xbox 9.Nesil Controller Beyaz: 2.999 TL
- Çocuk Scooter2si 1 Arada Oturulabilir Müzikli Ve Işıklı: 2.300 TL
- Pure IQ Grafik Dijital Çocuk Yazı Çizim Tableti LCD 8.5": 84 TL
- Faber-Castell FC Okula Dönüş Boyama Seti: 499 TL
- Eğitici Öğretici Boyama Kitabı Seti 10 Kitap: 139 TL
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.