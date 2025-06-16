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    n11'de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı: Hediye önerileri burada

    Okullarda karne dönemi başlıyor. Karneye sayılı günler kala velilerde hediye telaşı başladı. Karne hediyesini indirimli olarak almak isterseniz n11'in Karne Hediyeleri İndirimlerine bakabilirsiniz.

    n11'de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı: Tam Boyutta Gör
    Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte öğrencilerde karne heyecanı başladı. Veliler ise okul dönemi boyunca derslerine odaklanan ve başarıya odaklanan öğrencilere motivasyon için karne hediyesi bakmaya başladı. Karne hediyesini avantajlı hale getirmek isteyenler için n11’de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı.

    n11’de Karne Hediyeleri İndirimleri, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanya sayfasında tabletten bilgisayara, oyuncaktan hobi ürünlerine, kitaptan oyun konsoluna kadar karne hediyesi olarak satın alınabilecek pek çok kategoride ürünler mevcut. Henüz ne alacağınıza karar veremediyseniz kampanya sayfasındaki ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

    Kampanya sayfası: n11'de Karne Hediyeleri

    İndirimli Karne Hediyesi Önerileri 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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