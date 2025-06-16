n11'de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı: Hediye önerileri burada

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Tam Boyutta Gör Haziran ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte öğrencilerde karne heyecanı başladı. Veliler ise okul dönemi boyunca derslerine odaklanan ve başarıya odaklanan öğrencilere motivasyon için karne hediyesi bakmaya başladı. Karne hediyesini avantajlı hale getirmek isteyenler için n11’de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Haziran 6 sa. önce eklendi

n11’de Karne Hediyeleri İndirimleri, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanya sayfasında tabletten bilgisayara, oyuncaktan hobi ürünlerine, kitaptan oyun konsoluna kadar karne hediyesi olarak satın alınabilecek pek çok kategoride ürünler mevcut. Henüz ne alacağınıza karar veremediyseniz kampanya sayfasındaki ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kampanya sayfası: n11'de Karne Hediyeleri

İndirimli Karne Hediyesi Önerileri

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n11'de Karne Hediyeleri İndirimleri başladı:

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