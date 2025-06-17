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    Amazon Prime Day indirim tarihleri açıklandı: İndirimler ne zaman?

    Amazon Prime üyelerinin merakla beklediği açıklama geldi. Bu sene Prime Day 2025 indirimleri 8 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek. Prime Day 2025'te müşterileri neler bekliyor?

    Amazon Prime Day 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? Tam Boyutta Gör
    Amazon’un en büyük indirim dönemlerinden biri olan Prime Day indirimlerinin bu sene hangi tarihlerde yapılacağı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Prime Day indirimleri bu sene 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

    Amazon Prime Day 2025 indirimleri ne zaman?

    Amazon Prime Day indirimleri bu sene Türkiye’de 8 Temmuz’da başlayacak. 4 gün sürecek indirimler 14 Temmuz’da sona erecek.

    Prime üyelerine özel alışveriş festivali Prime Day’de müşterilerin indirim beklediği pek çok üründe indirimler yapılacak. Ayrıca çok satan ürünlerde de Prime Day’e özel indirimler olacak. Teknolojiden giyime, gıdadan ev aletlerine, oyuncaktan otomotive Amazon’daki tüm kategorilerde indirimler göreceğiz.

    Amazon Prime Day 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? Tam Boyutta Gör
    Amazon, Prime Day kutlamalarına şimdiden başlattı. Prime Gaming servisine Haziran’da ekleneceği açıklanan oyunlara ek 6 yeni oyun daha ekleniyor. Prime Day kutlamaları kapsamında Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS™: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft oyunları Prime üyelerine ücretsiz olacak. Bugün saat 19.00'dan itibaren bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    İndirimler Prime’a özel

    Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime Day indirimleri Prime üyelerine özel olacak. Ayda 49,90 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Prime üyeliğiniz ile Prime’a özel indirimlerden, hızlı ve ücretsiz teslimat hizmetinden, 12 aya varan taksit fırsatından, Prime Video’dan ve Prime Gaming’den yararlanabilirsiniz.

    Prime üyeliği başlatmak için tıklayın:

    https://www.amazon.com.tr/prime


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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