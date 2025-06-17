Amazon Prime Day indirim tarihleri açıklandı: İndirimler ne zaman?

Amazon Prime Day 2025 indirimleri ne zaman?
Amazon Prime Day indirimleri bu sene Türkiye’de 8 Temmuz’da başlayacak. 4 gün sürecek indirimler 14 Temmuz’da sona erecek.
Prime üyelerine özel alışveriş festivali Prime Day’de müşterilerin indirim beklediği pek çok üründe indirimler yapılacak. Ayrıca çok satan ürünlerde de Prime Day’e özel indirimler olacak. Teknolojiden giyime, gıdadan ev aletlerine, oyuncaktan otomotive Amazon’daki tüm kategorilerde indirimler göreceğiz.
İndirimler Prime’a özel
Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime Day indirimleri Prime üyelerine özel olacak. Ayda 49,90 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Prime üyeliğiniz ile Prime’a özel indirimlerden, hızlı ve ücretsiz teslimat hizmetinden, 12 aya varan taksit fırsatından, Prime Video’dan ve Prime Gaming’den yararlanabilirsiniz.
Prime üyeliği başlatmak için tıklayın:
https://www.amazon.com.tr/prime
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.