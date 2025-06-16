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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, 20 Şubat 2025 tarihinde Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne başlattığı soruşturmaya Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ı dahil etmişti. Soruşturmanın Teknosa ile ilgili bölümü tamamlandı. Rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlenen Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL para cezası kesildi.

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Soruşturma kapsamında Teknosa'nın, diğer teknoloji marketleriyle “topla-dağıt” karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yaptığı tespit edildi. Topla-dağıt kartelini açıklamamız gerekirse; fiyatların belirlenmesi, fiyat artışları konusunda koordine hareket edilmesi, fiyat artışı tarihi ve kampanyalar hakkında bilgi paylaşılması, büyük fiyat indirimlerinin yapılmaması gibi konulardaki bilgi paylaşımları bu kapsama giriyor. Bu konularda firmalar rekabeti engelleyecek şekilde bilgi paylaşamaz ve koordine hareket edemez.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği belirlenen Teknosa, ihlali kabul ederek uzlaşma talep etti. Rekabet Kurumu, Teknosa’ya uygulanan cezada yüzde 25 oranında indirim uyguladı ve 17 milyon 153 bin 867 lira 89 kuruş para cezası verilmesine karar verdi. Soruşturmanın Teknosa bölümü sonuçlandırıldı. Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Rekabet Kurumu'ndan Teknosa'ya 17 milyon TL ceza!

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