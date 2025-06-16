Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu'ndan Teknosa'ya 17 milyon TL ceza!

    Rekabet Kurumu, Teknosa'ya yaklaşık 17 milyon TL ceza kesti. Teknosa'nın rakip teknoloji marketleriyle fiyatlar ve kampanyalar hakkında bilgi paylaşımı yaparak kanunu ihlal ettiği tespit edildi.

    Rekabet Kurumu'ndan Teknosa'ya 17 milyon TL ceza! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, 20 Şubat 2025 tarihinde Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne başlattığı soruşturmaya Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ı dahil etmişti. Soruşturmanın Teknosa ile ilgili bölümü tamamlandı. Rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlenen Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL para cezası kesildi.

    Soruşturma kapsamında Teknosa'nın, diğer teknoloji marketleriyle “topla-dağıt” karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yaptığı tespit edildi. Topla-dağıt kartelini açıklamamız gerekirse; fiyatların belirlenmesi, fiyat artışları konusunda koordine hareket edilmesi, fiyat artışı tarihi ve kampanyalar hakkında bilgi paylaşılması, büyük fiyat indirimlerinin yapılmaması gibi konulardaki bilgi paylaşımları bu kapsama giriyor. Bu konularda firmalar rekabeti engelleyecek şekilde bilgi paylaşamaz ve koordine hareket edemez.

    Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği belirlenen Teknosa, ihlali kabul ederek uzlaşma talep etti. Rekabet Kurumu, Teknosa’ya uygulanan cezada yüzde 25 oranında indirim uyguladı ve 17 milyon 153 bin 867 lira 89 kuruş para cezası verilmesine karar verdi. Soruşturmanın Teknosa bölümü sonuçlandırıldı. Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea 1.4 benzin lpg yorumları 15 yaşından sonra boy ne kadar uzar ncz to dwg sis farı muayeneden geçer mi mercedes e 250 cdi 4 matic yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum