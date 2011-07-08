Hyundai'dan Android'li tablet; H800

Sayıları her geçen gün artan Android'li tabletlerin en yenisi Güney Kore'li birçok alanda aktif olarak çözümler sunan Hyundai'den geldi.

Hyundai IT'nin H800 ismini verdiği tablet, 8 inç boyutlarında 800x600 piksellik kapasitif dokunmatik erkana sahip. 512MB'lık sistem belleği bulunan tablet, gücünü 1.2GHZ'lik Cortex A8 RK2918 işlemcisinden alırken; 8GB'lık dahili depolama alanı sunuyor. Depolama alanı microSD kart girişi ile 40GB'a kadar arttırılabilen tablet, Android'in tabletlere özel Honeycomb sürümü bulunuyor olmasına rağmen Android 2.3 sisteminde çalışıyor ve Flash 10.1 desteği ile 1080p çözünürlüğünde medya oynatabiliyor. Üzerinde HDMI portu, bir adet mini USB 2.0 portu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin bulunduğu H800'ün dahili bataryası ile kesintisiz çalışabilme süresi ise 7 saat.

Hyundai, H800'ü tanıtmış olmasına rağmen, cihazın fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapmış değil.