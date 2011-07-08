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Hyundai'dan Android'li tablet; H800

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Sayıları her geçen gün artan Android'li tabletlerin en yenisi Güney Kore'li birçok alanda aktif olarak çözümler sunan Hyundai'den geldi.

Hyundai IT'nin H800 ismini verdiği tablet, 8 inç boyutlarında 800x600 piksellik kapasitif dokunmatik erkana sahip. 512MB'lık sistem belleği bulunan tablet, gücünü 1.2GHZ'lik Cortex A8 RK2918 işlemcisinden alırken; 8GB'lık dahili depolama alanı sunuyor. Depolama alanı microSD kart girişi ile 40GB'a kadar arttırılabilen tablet, Android'in tabletlere özel Honeycomb sürümü bulunuyor olmasına rağmen Android 2.3 sisteminde çalışıyor ve Flash 10.1 desteği ile 1080p çözünürlüğünde medya oynatabiliyor. Üzerinde HDMI portu, bir adet mini USB 2.0 portu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin bulunduğu H800'ün dahili bataryası ile kesintisiz çalışabilme süresi ise 7 saat.

Hyundai, H800'ü tanıtmış olmasına rağmen, cihazın fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapmış değil.


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sondemir 7 yıl
8" tabletler için iyi tercih ama piyasada (türkiyeyi kastediyorum) kendine yer açması için özellik olarak samsung galaxy tableti katlaması gerekli. Peki galaxy tableti katlıyormu. Hayır. Şansının ancak bir "doblo tablet" kadar olacağını sanıyorum.
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umutarslan.com 7 yıl
Bl00dyHell
Hyundai seni severim ama tablet pazarında ne arıyorsun sen?

bundan 10 yıl önceki monitörüm hyundai markaydı.samsung gibi hyundaide çok kollu bir firma olabilir
1 Yanıt Yanıtla +1
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NDS 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
Bl00dyHell
Hyundai seni severim ama tablet pazarında ne arıyorsun sen?

bundan 10 yıl önceki monitörüm hyundai markaydı.samsung gibi hyundaide çok kollu bir firma olabilir

Ne tesaduf benimde 10 yil once Hyundai di simdi LG
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Makarov06 7 yıl
en kalitelisini BMW yapacak bu gidişle :D:D:D beklemedeyiz :)
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jakops. 7 yıl
bi' atak da wolkswagenden bekliyoruz :D
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Krauser DMC 7 yıl
1-2 gün önce yine bir tablet haberinde bir donanimhaber üyesi söylemişti yakında otomobil firmaları da tablet üretmeye başlar diye, baya gülmüştüm, ve bu haberi görünce yine gülesim geldi, diğer otomobil firmalarının da tablet üretmesini bekliyorum artık.
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mazzoow 7 yıl
Yakında Honda'nın süper hızlı tableti piyasaya sürülecek.
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sahoron 7 yıl
her önüne gelen tablet çıkarıyor Mıtsubıshı de çıkarırsa şaşırmam.
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Folone 7 yıl
hyundai bu donanımın yazılımı konusunda bize iyi bir şeyler sunarsa gerisi zaten güzel olur
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Bl00dyHell 7 yıl
Hyundai seni severim ama tablet pazarında ne arıyorsun sen?
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mustang8960 7 yıl
gözel ucuz olur bu
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