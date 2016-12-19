Hyundai'den mekanik dış iskeletleri ucuzlatabilecek adım

Engelli insanların yürümesine yardımcı olan ve eksoskeleton olarak da bilinen dış iskelet sistemlerinin çok kullanışlı olmasına rağmen pek çok kişinin maliyetini karşılayamayacak kadar pahalı olması uzun süredir tartışılan bir problem. Koreli araba üreticisi Hyundai, bu sorunla ilgili olarak geçen hafta Las Vegas’ta yaptığı sunumda sakat insanların tekrar yürümesine olanak tanıyan 2 eksoskeleton prototipini tanıttı. Endüstriyel taşıma ve günlük kullanım için olan ve H-wex olarak adlandırılan bu mekanik iskelet kullanışlı olmasının yanı sıra ucuz olmasıyla da engelli bireyler için umut ışığı olabilecek nitelikte.

Şu an sadece 167 ve 177 santim boyundaki insanlar için kullanılabilen dış iskelet, sol ve sağ bacağın hareket edebilmesi için ayrı butonlara sahip. Bu nedenle kullanımı düşünüldüğünden biraz daha zor. Mekanizma ayrıca oturup kalkma faaliyetleri için de farklı tuş kombinasyonlarına sahip. Böylelikle engelliler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan oturup kalkabilecek.

Günümüzde ucuz dış iskelet teknolojisine sahip olduklarını belirten Hyundai yetkilileri, aletin fiyatının ne olacağı konusunda ise bilgi vermedi. Eğer proje problemsiz bir şekilde ilerlemeye devam ederse Kore ve Amerika’da lisans alınıp 2019 yılında denemelere başlanarak engelli bireylerin reaksiyonlarının gözlemlenmesi planlanıyor.

Böylelikle günümüzde ekonomik araçlarla adından söz ettiren firma, belki de ilerleyen yıllarda engelli insanlara maddi yük olmadan tekrar yürüme olanağı tanıyarak farklı bir alanda yine ekonomik ürünleriyle yer edinebilir.

https://www.engadget.com/2016/12/19/hyundai-wants-to-make-exoskeletons-cheaper/