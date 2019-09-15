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Japon bir kasiyer, “fotografik hafızası” sayesinde 1.300 müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldı

Japonya'da yarı zamanlı çalışan bir kasiyer, 1.300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberlediği ve bu bilgilerle internet üzerinden alışveriş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Japon bir kasiyer, “fotografik hafızası” sayesinde 1.300 müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldı
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Geçtiğimiz günlerde Japon polisi, yarı zamanlı çalışan bir kasiyeri 1,300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberlediği ve bu sayede internet üzerinden alışveriş yaptığı suçlamasıyla tutukladı.

Yetkililere göre 34 yaşındaki Yusuke Taniguchi, “fotografik hafızası” sayesinde müşteriler kasada ödeme yaparken söz konusu kart bilgilerini ele geçirmiş. Polis, Taniguchi’nin evinde yaptığı aramada kredi kart bilgilerinin depolandığı bir de dizüstü bilgisayar bulmuş.

Perşembe günü tutuklanan kasiyerin internet üzerinden satın aldığı 2.600 dolar değerindeki çantayı, ev adresine kargolatması üzerine yakayı ele verdiği ifade ediliyor. Hırsızın aldığı ürünleri, rehin dükkânlarında (pawn shop) nakit paraya çevirme niyetinde olduğu bilgisi de ayrıca paylaşılmış.

Fotografik hafıza mı eidetik hafıza mı? Hangisi doğru? 

Peki, “Gördüğümüz her şeyi tüm detaylarıyla hatırlamamız” olarak tanımlayabileceğimiz fotografik hafıza kavramı gerçekle ne derece örtüşüyor? Uzmanlar; bazı filmlerde gösterildiğinin aksine resimlerin ya da nesnelerin %100 doğrulukla hatırlanabileceğine dair bir kanıt olmadığını savunuyor. Ayrıca burada fotografik hafıza yerine “eidetik hafıza” (Çok kısa bir süre maruz kalmasına rağmen, bir uyaranın çok canlı görüntülerini hatırlama yeteneği)teriminin daha doğru bir kullanım olacağı söylenebilir. İki terim arasındaki fark nedir derseniz;

“Eidetik hafıza, hatırlanan olayın bir fotoğrafmış gibi neredeyse sadık bir zihinsel imajı ima eder. Bununla birlikte, Kujawski Taylor'a (2013) göre yalnızca görsel özellikler saklanmakla kalmaz, aynı zamanda işitsel öğeler ve birlikte yaşanan diğer duyusal algılar depolanır. Buna karşılık fotografik bellek, gerçek varlığından halen şüphe eden çok garip bir olgudur. Eidetik hafızaya eşlik eden tipik görselleştirme olmadan sayıları veya metinleri büyük ayrıntı ve hassasiyetle hatırlama yeteneğinden oluşur. Fotografik hafızaya bir örnek, bir kitabın sayfasına kısaca bakmak ve ardından onu hafızadan okumak olabilir. Farklı yazarlar, fotografik hafızayı bir hafızanın gönüllü olarak kurtarılması, detaylı bir şekilde inceleyebilmesi ve hatta bazı kısımları “yakınlaştırması” olarak görür. Bu, gerçeklerden ziyade bir efsanedir, çünkü bu olgunun meydana geldiği gerçek bir olay bulunamamıştır. (kaynak)

Bazı insanların diğerlerine göre, gördüklerini ezberlerinde tutma yeteneklerinin daha fazla olduğu aşikâr. Az sayıda insana bahşedilmiş bu özellik, görünüşe göre Japon hırsızda da bulunuyormuş. 



https://www.kcbd.com/2019/09/11/cashier-uses-photographic-memory-steal-customers-credit-card-details/ Yorum Yaz
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anduril25 1 dk.
Geçen haftanın haberlerinde ben.
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ozbey08 1 dk.
bu adam kağıt oyunları kumarı oynasa acayip paralar kazanabilmiş. hangi kağıtların çıktığını hafızasında tutar oyunun sonlarına doğru tüm paraları toplar.
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ozbey08 5 dk.
adamda ne hafıza varmış be. ben 5 yıldır kullandığım kredi kartı numarasını ezbere bilmiyorum. adam 1200 kişinin numara ve şifre bilgilerini anında hafızasına yazmış helal olsun.
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Zig47 22 dk.
begendim guzel bir konu
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green_fire 24 dk.
Japonya geri kalmış. alisveris yaparken telefondan onay istemeyi akıl edememişler
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asdasdqwertyveyaalxyvance 24 dk.
japonlarda bozmuş
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HayNur 24 dk.
Japonsun bi kere akıllı adamsın yaparsın
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