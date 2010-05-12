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Jetway'den 13.3 inç'lik netbook bilgisayar: EM130

Jetway firması, tasarımıyla MacBook'ları andıran 13.3 inç'lik netbook bilgisayarı EM130'u tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Jetway'den 13.3 inç'lik netbook bilgisayar: EM130
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Jetway firması tasarımıyla MacBook'u andıran netbook bilgisayarı EM130'u duyurdu. 13.3 inç'lik 1366 x 768 çözünürlük sunan ekrana sahip olan Jetway EM130'a çift çekirdekli Intel Atom 330 işlemcisi güç veriyor. Nvidia ION tabanlı dizüstü bilgisayarda sistem belleği 2GB, depolama alanı ise 250GB olarak belirlendi. Jetway EM130 netbook bilgisayarda 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, parmak izi okuyucu ve kamera gibi bileşenler standart olarak yer alırken, 3G desteği opsiyonel olarak sunuluyor.

Jetway'in 13.3 inç'lik netbook bilgisayarı EM130'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı

Jetway'den 13.3 inç'lik netbook bilgisayar: EM130
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Jetway'den 13.3 inç'lik netbook bilgisayar: EM130
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Batuist 9 yıl
tasarımı bana iphone HDnin prototipini hatırlattı.. keskin hatlarıyla bence oldukça şık duruyor...
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alito 9 yıl
fazla farkı kalmamış notebook desin bari
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aoguz 9 yıl
Tam istediğim gibi bir alet. 10.6" ekranlardan bıkmıştım. Yalnız ağırlık ve pil ömrünü merak ediyorum. 10" netbook'ların değerlerine yaklaşırsa mükemmel olur. Ama Türkiye'ye getirmezler o ayrı konu.
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DiciQ 9 yıl
macbook proyu andırıyor gibi tasarımı
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kittyhunter 9 yıl
13.3" bir netbook artık notebook sayılır boyutuna bakarsak. çift çekirdekli bile olsa atom işlemci yerine CULV serisi bir işlemci olmalıydı. Tasarımı güzel ama işlemci yanlış tercih olmuş bence.

Yine de fiyatı güzel olursa alınmaması için bir sebep yok.
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Naturel37 9 yıl
Hayret doğrusu nasıl olduda dizüstü bilgisayarlara ION platformu çıkardılar
bildiğim kadarıyla ION genelde masaustu nettoplarda olurdu.
çok geç kalınmış uygulama ama olsun bunada şükür
hem 13.3 inç ekran hemde ION2 çok güzel
ION lu dizustuler gelmeden direkt ION2 geldi inşallah pahalı olmazda bizde alalım
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