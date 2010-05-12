Jetway'den 13.3 inç'lik netbook bilgisayar: EM130

Jetway firması tasarımıyla MacBook'u andıran netbook bilgisayarı EM130'u duyurdu. 13.3 inç'lik 1366 x 768 çözünürlük sunan ekrana sahip olan Jetway EM130'a çift çekirdekli Intel Atom 330 işlemcisi güç veriyor. Nvidia ION tabanlı dizüstü bilgisayarda sistem belleği 2GB, depolama alanı ise 250GB olarak belirlendi. Jetway EM130 netbook bilgisayarda 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, parmak izi okuyucu ve kamera gibi bileşenler standart olarak yer alırken, 3G desteği opsiyonel olarak sunuluyor.

Jetway'in 13.3 inç'lik netbook bilgisayarı EM130'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı