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Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı Tyrannosaurus rex (T-rex) iskelet fosili bulundu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu
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Kanada Alberta Üniversitesinde görev yapan paleontologlar, 1991 yılında Kanada'nın Saskatchewan eyaltinde bir T-rex’in (Tyrannosaurus rex] fosilleşmiş kalıntılarını buldular. Hayvanın iskeletinin bulunuşu üzerine açılan bir şişe Scotch viski şerefine “Scotty” lakabını alan dinozor, dünyanın en büyük T-rex’i olarak kayıtlara geçti.

28 yıl önce gün yüzüne çıkarılan 66 milyon yaşındaki kemikler, haliyle sert kum taşı tabakasıyla kaplıymış. Dolayısıyla dinozorun söz konusu unvanı alması da kum taşı tabakasının temizlenmesi süreci ile doğru orantılı biçimde bu kadar uzun sürmüş.

13 m uzunluğa ve yaklaşık 8.800 kg vücut ağırlığına sahip olduğu değerlendirilen dev T-rex Scotty, ününü sadece büyüklüğü ile elde etmemiş gözüküyor.

Uzun yıllar hayatta kalabilmiş 

Kanada’da bulunan en büyük dinozor iskeleti olmasının yanında, Scotty; en uzun yaşayan T-rex olarak da kayıtlara geçmiş. Kemiklerindeki büyüme modeline göre hayvanın yaklaşık 30 yıl yaşadığı hesaplanmış. Bir T-rex için uzun olan bu süre aynı zamanda hayvanın zor bir yaşam sürdüğünün de bir göstergesi durumunda. İskeleti inceleyen bilim insanları; kırık kaburga kemikleri, çene enfeksiyonu ve başka bir T-rex’in hayvanın kuyruğunu ısırması sonucu oluştuğu düşünülen ısırık izleri tespit etmişler.

Araştırma ekibinin lideri Scott Persons, T-rex türü içinde kayda değer büyüklük farkları olduğunu ifade ederken, bazı hayvanların diğerlerine göre daha uzun bazılarının ise daha güçlü olduğunu belirtmiş. Bilim insanına göre bugüne kadar bulunan ve karada yaşayan en büyük avcı ise Scotty olmuş.

Scotty’nin iskelti ise Mayıs ayında, Kraliyet Saskatchewan Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.


https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uoa-upr032219.php Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
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Janus_Prospero 1 ay
Eski jeolojik devirlerde biyokütle çok daha fazlaydı. Neredeyse 9 tonluk bir avcı sürüngen. Bu canlının günümüzde bir şehirde adım atarak gezdiğini bir düşünsenize. Yürürken zeminde titreşim yaratır, küçük arabaları üstüne çıkarak ezer, sokak lambalarını kuyruğu ve dönme hareketleri ile kırar geçer.
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selahattın ısık 1 ay Janus_Prospero
asıl merak ettiğim konu tam olarak bu büyüklüğe ulaşmak için hangi şartların gerektiği..
bol oksijen ve düşük yer çekimi tek başına ikna olmama neden olamıyor..
cevabı beslenme ve genetik mutasyonda aramaya çalışıyorum ama elde veri yok..
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Spor yapıp yoğurt yemiştir.
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The souls migration 1 ay Tugrul_512bit




ya ne adamsın he ben de nasıl bir yorum yapıldı diye girdim baktım. komedi.

şu milyon yıllık fosil iskeleti o haliyle ayağa kaldırmışlar ya helal olsun. yanlnız dişlerini biraz fazla ekmiş olabilirler. zira bedene göre çok ince gördüm o dişleri. tuğrul hep senin yüzünden ha mahvettik konuyu.
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