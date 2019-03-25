Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu

28 yıl önce gün yüzüne çıkarılan 66 milyon yaşındaki kemikler, haliyle sert kum taşı tabakasıyla kaplıymış. Dolayısıyla dinozorun söz konusu unvanı alması da kum taşı tabakasının temizlenmesi süreci ile doğru orantılı biçimde bu kadar uzun sürmüş.
13 m uzunluğa ve yaklaşık 8.800 kg vücut ağırlığına sahip olduğu değerlendirilen dev T-rex Scotty, ününü sadece büyüklüğü ile elde etmemiş gözüküyor.
Uzun yıllar hayatta kalabilmiş
Kanada’da bulunan en büyük dinozor iskeleti olmasının yanında, Scotty; en uzun yaşayan T-rex olarak da kayıtlara geçmiş. Kemiklerindeki büyüme modeline göre hayvanın yaklaşık 30 yıl yaşadığı hesaplanmış. Bir T-rex için uzun olan bu süre aynı zamanda hayvanın zor bir yaşam sürdüğünün de bir göstergesi durumunda. İskeleti inceleyen bilim insanları; kırık kaburga kemikleri, çene enfeksiyonu ve başka bir T-rex’in hayvanın kuyruğunu ısırması sonucu oluştuğu düşünülen ısırık izleri tespit etmişler.
Araştırma ekibinin lideri Scott Persons, T-rex türü içinde kayda değer büyüklük farkları olduğunu ifade ederken, bazı hayvanların diğerlerine göre daha uzun bazılarının ise daha güçlü olduğunu belirtmiş. Bilim insanına göre bugüne kadar bulunan ve karada yaşayan en büyük avcı ise Scotty olmuş.
Scotty’nin iskelti ise Mayıs ayında, Kraliyet Saskatchewan Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uoa-upr032219.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bol oksijen ve düşük yer çekimi tek başına ikna olmama neden olamıyor..
cevabı beslenme ve genetik mutasyonda aramaya çalışıyorum ama elde veri yok..
ya ne adamsın he ben de nasıl bir yorum yapıldı diye girdim baktım. komedi.
şu milyon yıllık fosil iskeleti o haliyle ayağa kaldırmışlar ya helal olsun. yanlnız dişlerini biraz fazla ekmiş olabilirler. zira bedene göre çok ince gördüm o dişleri. tuğrul hep senin yüzünden ha mahvettik konuyu.