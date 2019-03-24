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1 ay

7 nm'lik Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefon Huawei Mate 30 olacak

1 ay

Açılır-kapanır ön kameralı Samsung Galaxy A90'ın pil kapasitesi ortaya çıktı

1 ay

Nintendo bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacak

1 ay

Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

1 ay

Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı

1 ay

Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi

1 ay

Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi

1 ay

PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun

1 ay

Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek

1 ay

Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir

1 ay

BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı

1 ay

1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu

1 ay

Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı

1 ay

Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı

1 ay

Apple bugün neler tanıtacak?

1 ay

Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor

1 ay

Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı

1 ay

Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu

1 ay

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor

1 ay

Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın

1 ay

GÖRÜNTÜLENEN NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı

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Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de

1 ay

Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu

1 ay

İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti

1 ay

ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek

1 ay

Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor

1 ay

Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı

1 ay

Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı

1 ay

Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir

1 ay

Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek

1 ay

The Division 2 İlk İzlenim

1 ay

Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti

1 ay

iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor

1 ay

Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller

1 ay

Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu

1 ay

Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek

1 ay

Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor

1 ay

TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu

1 ay

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı

1 ay

Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor

1 ay

Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak

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