NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı

NASA, “Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz” sözünü hatırlatacak yeni bir video yayınladı. Söz konusu video, Samanyolu galaksisi merkezinin renderlanarak oluşturulduğu 360 derecelik görüntülerden oluşuyor.
Ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler, NASA’nın 1999 yılında yörüngeye oturttuğu Chandra X-ray Gözlemevi’nin elde ettiği veriler birleştirilerek oluşturulmuş. Kurumun Ames süper bilgisayarı aracılığıyla renderlanan veriler, farklı bir deneyim yaşamanıza olanak sağlıyor.
NASA yaptığı açıklamada,” İzleyeceğiniz canlandırma, devasa gökcisimlerinin Galaksi’nin süper kütleli kara deliğinin civarındaki bölgede yarattığı kuvvetli rüzgârların etkilerini gösteriyor.” ifadelerini kullanmış.
Aşağıda izleyebileceğiniz videoda, gazların yaydığı X-ışınlarını ve kara delikler civarında neden olduğu patlamaları görebilirsiniz. NASA’ya göre ortaya çıkan gazlar milyonlarca Kelvin sıcaklığında.
Kurum, yaratılan animasyon sayesinde kara delik etrafında oluşan hareketlenmeyi incelemeyi umuyor.
https://phys.org/news/2019-03-galactic-center-visualization-star-power.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle