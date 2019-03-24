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NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı

NASA, Chandra X-ray Gözlemevi'nden elde ettiği verilerden oluştururulan 360 derecelik bir video yayınladı. Videoda, Samanyolu galaksisi merkezine hızlı bir seyehat gerçekleştiriyorsunuz.
1 ay
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5
Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA, “Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz” sözünü hatırlatacak yeni bir video yayınladı. Söz konusu video, Samanyolu galaksisi merkezinin renderlanarak oluşturulduğu 360 derecelik görüntülerden oluşuyor.

Ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler, NASA’nın 1999 yılında yörüngeye oturttuğu Chandra X-ray Gözlemevi’nin elde ettiği veriler birleştirilerek oluşturulmuş. Kurumun Ames süper bilgisayarı aracılığıyla renderlanan veriler, farklı bir deneyim yaşamanıza olanak sağlıyor.

NASA yaptığı açıklamada,” İzleyeceğiniz canlandırma, devasa gökcisimlerinin Galaksi’nin süper kütleli kara deliğinin civarındaki bölgede yarattığı kuvvetli rüzgârların etkilerini gösteriyor.” ifadelerini kullanmış.

Aşağıda izleyebileceğiniz videoda, gazların yaydığı X-ışınlarını ve kara delikler civarında neden olduğu patlamaları görebilirsiniz. NASA’ya göre ortaya çıkan gazlar milyonlarca Kelvin sıcaklığında.

Kurum, yaratılan animasyon sayesinde kara delik etrafında oluşan hareketlenmeyi incelemeyi umuyor.



https://phys.org/news/2019-03-galactic-center-visualization-star-power.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clopin 1 ay
Harika Ufkumuz açıldı
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The souls migration 1 ay clopin
ben bir şey anlamadım. tecrübelerinden faydalanmak isterim.
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Askaparta 1 ay
Vay be
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artenis 1 ay
dıŞ güŞlerin 360 derece fotosu, güzeel ;)
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FerdosParadise 1 ay
arkadaşlar 3 kere sağa 4 kere de aşağı oka basınız, daha iyi kamera açısı yakalamak için...
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