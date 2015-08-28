Kartvizit Tarama Uygulamaları Testi

Evet, ilk kartımız çok fazla karmaşık bir tasarıma sahip olmayan biraz daha sade bir kart. Bu kart ile beraber kartvizit tarama programlarımız arasındaki performans testimize başlayalım. İlk programımızın adı Scannable. Evernote firmasının bir uygulaması bu. Direk olarak Evernote programı ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama çok hızlı bir şekilde belgeyi tarama yeteneğine sahip. Tarama işleminden sonra ise bunun bir kartvizit veya belge olduğunu otomatik olarak algılayabiliyor. Burada gördüğünüz gibi kartvizitimizi direk olarak algıladı. E-mail adresinde herhangi bir sıkıntı yok. Telefon ve fax numarası doğru bir şekilde algılandı ancak unvan ve adres bilgileri, kişi bilgilerine yansımadı. Bu açıdan pek başarılı bir tarama gerçekleşti diyemeyiz.

İkinci programımız en popüler tarama uygulamalarından biri olan Abby Business Card Reader. Abby bir önceki program gibi kartvizitimizi otomatik olarak algıladı. Kartvizit bilgileri direk olarak rehberimize geldi. Uygulama şirket ismi, unvan, kişi ismi ve telefon numaralarını kusursuz bir şekilde tanıdı. Ancak E-mail adresinde bazı ufak hatalar var. Adres kısmı ise birkaç Türkçe karakter hatası dışında son derece başarılı bir şekilde geldi.

Bir sonraki denememiz ScanBizCards ile. Bu program ile diğerlerinin aksine manuel olarak çekim yapmamız gerekiyor. Ekrandaki çerçevenin içerisine kartvizitimizi yerleştirdikten sonra kamera işaretine basabiliriz. Uygulama yaptığı taramada ismi doğru olarak algıladı. Şirket isminde ilk kısmı algılayamadı. Unvan ve telefon numaraları doğru olarak geldiyse de telefon numaralarında bazı ufak hatalar var. Bunlar dışında ise şirket adresinde bazı karakter problemleri de mevcut. Genel olarak ise iyi bir tarama olarak nitelendirebiliriz. Tarama sonrası kategorize edilmemiş kısımlar ise aşağıda listelenmiş.

Sıradaki programımız CamCard. Uygulama diğerleri gibi kartviziti çerçeve içerisine yerleştirmenizi istiyor. Manuel olarak netlemeyi yaptıktan sonra çekim yapabiliyorsunuz. Tarama sonrası CamCard arkadaşımızın ismini Çinceye çevirdi. Bunlar haricinde telefon numaralarında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E-mail adresi doğru ancak şirket isminde bazı yanlış karakterler göze çarpıyor. Departman adı ve adres bölümleri ise komple yanlış. Uygulama maalesef çok sağlıklı bir şekilde tarama yapamadı.

Beşinci uygulamamız SamCard. Tarama sonrası isim ve unvan doğru algılandı ancak şirket bilgilerinde bazı hatalar var. E-mail adresi doğru, ancak olmamasına karşın ikinci bir adres daha gösteriliyor. Son olarak adres bilgilerinde de bazı ufak hatalar yine mevcut.

Bu kartvizit ile son testimizi BCR yani Business Card Reader programı ile yapıyoruz. BCR programı unvandan tutun şirket bilgilerine veya isim alanına kadar birçok bilgiyi doğru olarak algılamayı başardı. E-mail adresinde veya telefonlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde adres bilgileri de doğru. Neredeyse sıfır hataya yakın son derece başarılı bir şekilde kartvizit bilgilerini OCR teknolojisini kullanarak rehberimize getirebildi.

İkinci kartımız biraz daha karmaşık bir dizayna sahip. Adres bilgileri ve isimler farklı noktalarda. Bakalım kartvizit uygulamalarımız bu kart ile beraber nasıl bir performans gösterecek.

Scannable programı isimde bazı hatalar yaptı. Kartvizit bilgilerini eksik bir şekilde rehbere ekledi. Tek hatasız taranan kısım E-mail diyebiliriz. Bunlar haricinde unvan ve şirket bilgileri ise algılanamadı.

Abby firması OCR teknolojisi ile meşhur olan bir firma. Bu uygulamada gerçekten bu teknolojinin kalitesini gösteriyor. İsim algılanmasında herhangi bir sıkıntımız yok. Firma adı ve unvan kısımlarında herhangi bir sıkıntı yine yok. Telefon numaraları ve E-mail adres kısmı ise doğru olarak algılanmış. Adres kısmında birkaç ufak karakter hatası var ancak genel olarak çok başarılı bir tarama diyebiliriz.

ScanBizCards maalesef şirket adımızı algılayamadı. İsim ve unvan kısımlarında herhangi bir problem yok. Telefon numaralarında bazı ufak hatalar var. Bunlar harici diğer tüm bilgiler kategorize edilemeyenler bölümünde bozuk karakterlerle yer aldı. ScanBizCards maalesef başarısız bir tarama gerçekleştirdi.

CamCard yaptığı taramada isim, telefon numaraları ve E-mail adresini algılamada zorluk çekti. Adres bilgilerinde de yine eksiklikler var. Uygulama hemen hemen hiçbir bilgide doğruluk payı tutturamayarak başarısız bir tarama gerçekleştirdi.

SamCard uygulaması soyad kısmını ilk olarak yazmış. Tabi bunu ayarlar bölümünden değiştirebiliyoruz. Unvan ve Şirket bilgileri doğru ancak bunun dışında telefon ve E-mail başta olmak üzere, diğer tüm bilgiler yanlış. Uygulamanın çok başarılı bir tarama gerçekleştirdiğini söyleyemeyiz.

Evet, BCR programı yine son derece başarılı bir tarama gerçekleştirdi. İsim, Şirket ismi, unvan ve kısmi olarak telefon numaraları son derece başarılı olarak algılandı. Bunlar dışında E-mail adresi ve adres kısmı ile beraber uygulama neredeyse yüzde yüze yakın bir doğruluk oranı ile tarama gerçekleştirdi. BCR programı bu turun en başarılı programı olmayı açıkçası hak etti.

Şu ana kadar karmaşık olmayan, daha basit yapıda kartvizitler denemiştik. Şimdi üzerinde iki tane adres bilgisi olan, alt alta yazılmış karmakarışık bir kartvizit ile beraber testimize devam edeceğiz.

Scannable programı kartvizitimizi yine otomatik olarak algıladı. E-mail adresimizde bir sıkıntı yok. Çok ilginç bir şekilde diğer kartvizit denemelerimizin aksine bu sefer adres bilgilerini algılayabildi. Ancak tabi ki kartvizit bilgilerinde bazı ufak hatalarda yok değil. Bunun dışında telefon numaralarında da hatalar mevcut. Genel olarak Scannable başarısız bir tarama daha gerçekleştirdi diyebiliriz.

ABBY BCR müşteri temsilcisi unvanını isim ve soyadı olarak algıladı. Şirket ismi doğru olsa da unvan bölümünde hatalar var. Telefon numaraları komple hatalı. E-mail adresimiz doğru olmakla beraber adres kısmında iki adet şirket adresi tek bir bölümde birleştirilmiş ve ayırım yapılamamış.

Evet, ScanBizCards maalesef ki yine çok başarılı bir tarama gerçekleştiremedi. Hemen hemen kartın hiçbir bölgesini doğru olarak okuyamadı. Algılamada birçok hata gerçekleştirdi. Dolayısıyla son derece başarısız bir tarama oluştu.

CamCard programı E-mail adresi dışında diğer verileri tam olarak okuyamadı. Adres kısımlarını şirket unvanları veya şirket isimleri bölümüyle karıştırdı. Adres kısmına eklediği bilgiler ise karakter problemleri yüzünden tamamen anlaşılmaz durumda. Son derece başarısız bir tarama gerçekleşti.

SamCard yine başarısız bir tarama gerçekleştiren uygulamalardan biri. Hemen hemen hiçbir bölümü doğru olarak algılayamadı. Adres kısımlarından tutun unvana kadar son derece başarısız bir tarama.

BCR programı şirket adı ve isimde herhangi bir hata yapmadı. Bunlar haricinde telefon numarası eksik olarak geldi. E-mail adresinde herhangi bir sıkıntı yok. Adres bölümünde ise yine ili adresi birleştirerek tek adres olarak çıkardı. Diğer uygulamalar göre BCR’ın birazcık daha başarılı bir tarama gerçekleştirdiğini söyleyebilirim.

Son kartvizitimiz, üzerinde üç tane adres olup herhangi bir isme yer vermeyen bir mağaza kartı. Bu kartvizit ile testimizi sonlandıracağız. Bakalım uygulamalarımız nasıl bir performans gösterecek.

Scannable uygulaması bir adet telefon numarası ve E-mail adresi dışında diğer bilgileri algılamada başarısız oldu. Adreslerden sadece birini algılayabildi. İsimden tutun diğer bilgilere kadar her şey komple yanlış.

Abby Business Card Reader’ın sonuçları biraz daha başarılı diyebiliriz. Kartvizit üzerindeki saat markalarını burada isim soyad kısmına ekledi. E-mail ve şirket web adresini doğru bir şekilde algıladı. Adres bilgilerinde ise üç adresten iki tanesini algılama başarısını gösterdi.

ScanBizCards şirket adını doğru algıladı. Ancak bunun dışında hemen hemen algıladığı hiçbir doğru bilgi yok. Tamamı bozuk karakterlerle gelen bir tarama gerçekleştirdi.

CamCard programında telefon numaraları doğru sayılabilir. E-mai adresi, şirket ismi, departman ve web adresi tamamen doğru. Adres kısmında ise ilginç bir şekilde üç adres birden algılandı. Ancak tabi adres bilgileri doğru algılansa da birçok karakter bozuklukları yok değil. Uygulamanın diğerlerine nazaran daha başarılı bir sonuç verdiğini söylememiz mümkün.

SamCard programı da yine bu karmaşık kartımızda bilgilere doğru bir şekilde ulaşmada sıkıntılar yaşadı. Web adresi, bazı telefon numaraları ve isim dışında diğer tüm bilgiler yanlış diyebiliriz. Adres bilgilerini üç ayrı adres olarak algılasa da adres bilgileri komple yanlış olarak geldi.

BCR programı ise son derece başarılı bir tarama gerçekleştirdi diyebiliriz. Firma adını doğru bulduysa da bazı saat markalarını üst kısma ekledi. Telefon numaraları, E-mail adresi ve internet adresi kısımları tamamen doğru. Şirket adreslerinden iki tanesini başarılı bir şekilde algılayabildi. Telefonun rehberine ilgili bilgileri kaydettiğimiz zaman ise tüm bilgilerin başarılı bir şekilde yerli yerine yerleştiğini görebiliyoruz. Özellikle adres kısmına bastığımız zaman iPhone’daki haritalar uygulamasından adresin doğru bir şekilde algılandığı çok açık bir şekilde belli oluyor. Buradan nokta atışıyla, sadece kartvizit üzerinden taranan bilgilerle navigasyon yapmamızda mümkün.