Kartvizit Tarama Uygulamaları Testi

Evet, ilk kartımız çok fazla karmaşık bir tasarıma sahip
olmayan biraz daha sade bir kart. Bu kart ile beraber kartvizit tarama
programlarımız arasındaki performans testimize başlayalım. İlk programımızın
adı Scannable. Evernote firmasının bir uygulaması bu. Direk olarak Evernote
programı ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama çok hızlı bir şekilde
belgeyi tarama yeteneğine sahip. Tarama işleminden sonra ise bunun bir
kartvizit veya belge olduğunu otomatik olarak algılayabiliyor. Burada
gördüğünüz gibi kartvizitimizi direk olarak algıladı. E-mail adresinde herhangi
bir sıkıntı yok. Telefon ve fax numarası doğru bir şekilde algılandı ancak
unvan ve adres bilgileri, kişi bilgilerine yansımadı. Bu açıdan pek başarılı
bir tarama gerçekleşti diyemeyiz.
İkinci programımız en popüler tarama uygulamalarından biri
olan Abby Business Card Reader. Abby bir önceki program gibi kartvizitimizi
otomatik olarak algıladı. Kartvizit bilgileri direk olarak rehberimize geldi.
Uygulama şirket ismi, unvan, kişi ismi ve telefon numaralarını kusursuz bir
şekilde tanıdı. Ancak E-mail adresinde bazı
ufak hatalar var. Adres kısmı ise birkaç Türkçe karakter hatası dışında son
derece başarılı bir şekilde geldi.
Bir sonraki denememiz ScanBizCards ile. Bu program ile
diğerlerinin aksine manuel olarak çekim yapmamız gerekiyor. Ekrandaki
çerçevenin içerisine kartvizitimizi yerleştirdikten sonra kamera işaretine
basabiliriz. Uygulama yaptığı taramada ismi doğru olarak algıladı. Şirket
isminde ilk kısmı algılayamadı. Unvan ve telefon numaraları doğru olarak
geldiyse de telefon numaralarında bazı ufak hatalar var. Bunlar dışında ise
şirket adresinde bazı karakter problemleri de mevcut. Genel olarak ise iyi bir tarama
olarak nitelendirebiliriz. Tarama sonrası kategorize edilmemiş kısımlar ise
aşağıda listelenmiş.
Sıradaki programımız CamCard. Uygulama diğerleri gibi
kartviziti çerçeve içerisine yerleştirmenizi istiyor. Manuel olarak netlemeyi
yaptıktan sonra çekim yapabiliyorsunuz. Tarama sonrası CamCard arkadaşımızın
ismini Çinceye çevirdi. Bunlar haricinde telefon numaralarında herhangi bir
sıkıntı gözükmüyor. E-mail adresi doğru ancak şirket isminde bazı yanlış
karakterler göze çarpıyor. Departman adı ve adres bölümleri ise komple yanlış. Uygulama
maalesef çok sağlıklı bir şekilde tarama yapamadı.
Beşinci uygulamamız SamCard. Tarama sonrası isim ve unvan
doğru algılandı ancak şirket bilgilerinde bazı hatalar var. E-mail adresi doğru,
ancak olmamasına karşın ikinci bir adres daha gösteriliyor. Son olarak adres
bilgilerinde de bazı ufak hatalar yine mevcut.
Bu kartvizit ile son testimizi BCR yani Business Card Reader
programı ile yapıyoruz. BCR programı unvandan tutun şirket bilgilerine veya
isim alanına kadar birçok bilgiyi doğru olarak algılamayı başardı. E-mail
adresinde veya telefonlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde adres
bilgileri de doğru. Neredeyse sıfır hataya yakın son derece
başarılı bir şekilde kartvizit bilgilerini OCR teknolojisini kullanarak
rehberimize getirebildi.
İkinci kartımız biraz daha karmaşık bir dizayna sahip. Adres
bilgileri ve isimler farklı noktalarda. Bakalım kartvizit uygulamalarımız bu
kart ile beraber nasıl bir performans gösterecek.
Scannable programı isimde bazı hatalar yaptı. Kartvizit
bilgilerini eksik bir şekilde rehbere ekledi. Tek hatasız taranan kısım E-mail
diyebiliriz. Bunlar haricinde unvan ve
şirket bilgileri ise algılanamadı.
Abby firması OCR teknolojisi ile meşhur olan bir firma. Bu
uygulamada gerçekten bu teknolojinin kalitesini gösteriyor. İsim algılanmasında
herhangi bir sıkıntımız yok. Firma adı
ve unvan kısımlarında herhangi bir sıkıntı yine yok. Telefon numaraları ve
E-mail adres kısmı ise doğru olarak algılanmış. Adres kısmında birkaç ufak
karakter hatası var ancak genel olarak çok başarılı bir tarama diyebiliriz.
ScanBizCards maalesef şirket adımızı algılayamadı. İsim ve
unvan kısımlarında herhangi bir problem yok. Telefon numaralarında bazı ufak
hatalar var. Bunlar harici diğer tüm bilgiler kategorize edilemeyenler
bölümünde bozuk karakterlerle yer aldı. ScanBizCards maalesef başarısız bir
tarama gerçekleştirdi.
CamCard yaptığı taramada isim, telefon numaraları ve E-mail
adresini algılamada zorluk çekti. Adres bilgilerinde de yine eksiklikler var.
Uygulama hemen hemen hiçbir bilgide doğruluk payı tutturamayarak başarısız bir
tarama gerçekleştirdi.
SamCard uygulaması soyad kısmını ilk olarak yazmış. Tabi
bunu ayarlar bölümünden değiştirebiliyoruz. Unvan ve Şirket bilgileri doğru
ancak bunun dışında telefon ve E-mail başta olmak üzere, diğer tüm bilgiler
yanlış. Uygulamanın çok başarılı bir tarama gerçekleştirdiğini söyleyemeyiz.
Evet, BCR programı yine son derece başarılı bir tarama
gerçekleştirdi. İsim, Şirket ismi, unvan ve kısmi olarak telefon numaraları son
derece başarılı olarak algılandı. Bunlar dışında E-mail adresi ve adres kısmı
ile beraber uygulama neredeyse yüzde yüze yakın bir doğruluk oranı ile tarama
gerçekleştirdi. BCR programı bu turun en başarılı programı olmayı açıkçası hak
etti.
Şu ana kadar karmaşık olmayan, daha basit yapıda
kartvizitler denemiştik. Şimdi üzerinde iki tane adres bilgisi olan, alt alta
yazılmış karmakarışık bir kartvizit ile beraber testimize devam edeceğiz.
Scannable programı kartvizitimizi yine otomatik olarak
algıladı. E-mail adresimizde bir sıkıntı yok. Çok ilginç bir şekilde diğer kartvizit
denemelerimizin aksine bu sefer adres bilgilerini algılayabildi. Ancak tabi ki
kartvizit bilgilerinde bazı ufak hatalarda yok değil. Bunun dışında telefon
numaralarında da hatalar mevcut. Genel olarak Scannable başarısız bir tarama
daha gerçekleştirdi diyebiliriz.
ABBY BCR müşteri temsilcisi unvanını isim ve soyadı olarak
algıladı. Şirket ismi doğru olsa da
unvan bölümünde hatalar var. Telefon numaraları komple hatalı. E-mail adresimiz
doğru olmakla beraber adres kısmında iki adet şirket adresi tek bir bölümde
birleştirilmiş ve ayırım yapılamamış.
Evet, ScanBizCards maalesef ki yine çok başarılı bir tarama
gerçekleştiremedi. Hemen hemen kartın hiçbir bölgesini doğru olarak okuyamadı.
Algılamada birçok hata gerçekleştirdi.
Dolayısıyla son derece başarısız bir tarama oluştu.
CamCard programı E-mail adresi dışında diğer verileri tam
olarak okuyamadı. Adres kısımlarını şirket unvanları veya şirket isimleri
bölümüyle karıştırdı. Adres kısmına eklediği bilgiler ise karakter problemleri
yüzünden tamamen anlaşılmaz durumda. Son
derece başarısız bir tarama gerçekleşti.
SamCard yine başarısız bir tarama gerçekleştiren
uygulamalardan biri. Hemen hemen hiçbir bölümü doğru olarak algılayamadı. Adres
kısımlarından tutun unvana kadar son derece başarısız bir tarama.
BCR programı şirket adı ve isimde herhangi bir hata yapmadı.
Bunlar haricinde telefon numarası eksik olarak geldi. E-mail adresinde herhangi
bir sıkıntı yok. Adres bölümünde ise yine ili adresi birleştirerek tek adres
olarak çıkardı. Diğer uygulamalar göre BCR’ın birazcık daha başarılı bir tarama
gerçekleştirdiğini söyleyebilirim.
Son kartvizitimiz, üzerinde üç tane adres olup herhangi bir
isme yer vermeyen bir mağaza kartı. Bu kartvizit ile testimizi sonlandıracağız.
Bakalım uygulamalarımız nasıl bir performans gösterecek.
Scannable uygulaması bir adet telefon numarası ve E-mail
adresi dışında diğer bilgileri algılamada başarısız oldu. Adreslerden sadece
birini algılayabildi. İsimden tutun
diğer bilgilere kadar her şey komple yanlış.
Abby Business Card Reader’ın sonuçları biraz daha başarılı
diyebiliriz. Kartvizit üzerindeki saat markalarını burada isim soyad kısmına
ekledi. E-mail ve şirket web adresini doğru bir şekilde algıladı. Adres
bilgilerinde ise üç adresten iki tanesini algılama başarısını gösterdi.
ScanBizCards şirket adını doğru algıladı. Ancak bunun
dışında hemen hemen algıladığı hiçbir doğru bilgi yok. Tamamı bozuk
karakterlerle gelen bir tarama gerçekleştirdi.
CamCard programında telefon numaraları doğru sayılabilir.
E-mai adresi, şirket ismi, departman ve web adresi tamamen doğru. Adres
kısmında ise ilginç bir şekilde üç adres birden algılandı. Ancak tabi adres bilgileri doğru algılansa da
birçok karakter bozuklukları yok değil. Uygulamanın diğerlerine nazaran daha
başarılı bir sonuç verdiğini söylememiz mümkün.
SamCard programı da yine bu karmaşık kartımızda bilgilere
doğru bir şekilde ulaşmada sıkıntılar yaşadı. Web adresi, bazı telefon
numaraları ve isim dışında diğer tüm bilgiler yanlış diyebiliriz. Adres
bilgilerini üç ayrı adres olarak algılasa da adres bilgileri komple yanlış
olarak geldi.
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Tarama yaparak yazıları tanımak işi zor yoldan yapmak olarak geliyor bana.
Bunun yerine şöyle bir şey olmaz mı?
Bütün bilgiler kartın köşesine konulan bir QR Koda yüklense, rehbere kişi ekle dediğimizde QR kodla ekle seçeneği olsa kodu okutarak eklesek (yada NFS) sıfır hata olur.
Böyle bir şey var bir yerde gördüm de aklımda mı kaldı, yoksa uyku tutmayınca uydurdum mu bilemedim. ??
Benim gibi videoları izleyemeyenler için
Yazı ile anlatmanız büyük incelik teşekkürlerimi sunuyorum.
ikincisi mobil internet kullanıyorum niye video otomatik açılıyor niyee?