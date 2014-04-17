Kavisli ekrana sahip yeni nesil televizyonlar hakkında merak edilen her şey

Hem kavisli ekrana sahip olan hem de 4K çözünürlük desteği sunan yeni nesil televizyonlar, heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yeni nesil kavisli televizyonlar üzerine merak edilen tüm detayları Samsung'dan Veysel Kaya ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda bulabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.

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