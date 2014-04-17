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Kavisli ekrana sahip yeni nesil televizyonlar hakkında merak edilen her şey

5 yıl
190,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem kavisli ekrana sahip olan hem de 4K çözünürlük desteği sunan yeni nesil televizyonlar, heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yeni nesil kavisli televizyonlar üzerine merak edilen tüm detayları Samsung'dan Veysel Kaya ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda bulabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. 
 

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Blood Money 5 yıl en beğenilen
4K Televizyon alın, 640P Muhteşem Yüzyıl izleyin, 720P Xbox One oynayın.
Oldu canım, On dönüm bostan yan gel Osman.
Türkiye şartlarında 4K çok zor.
4K Televizyon alın, 640P Muhteşem Yüzyıl izleyin, 720P Xbox One oynayın.Oldu canım, On dönüm bostan yan gel Osman.Türkiye şartlarında 4K...
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2 Yanıt Yanıtla +112
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Mr.ED 5 yıl
1080p çıkalı kaç yol oldu hala doğru düzgün destek yok. 4k tv alıp çamur izleme keyfi.
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Gandalf81 5 yıl
Bunu alıp kanal7 de battal gazi izleriz artık
1 Yanıt Yanıtla +44
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2 Avatar Avatar
Adorer 4 yıl
Avatar filminde kavisli monitor gormustum.ama bu teknoloji daha piyasada yoktu avatar cekilirken
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HasMachate 5 yıl
Fiyatlar dusmus galiba yada ben yanlis gordum teknosa da 42 inc 4k oval tv 2799 lira ama yanlis ta gormus olabilirim
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Nuverti 5 yıl
Demek bu yuzden eski filmlerde hackerlar 4-5 monitor alıp kavisli gibi yan yana koyuyordu.

Adamlar o zamandan cözmüs olayi.

Ama bu kadar para yerine kavisli bir beyaz perde bir adet sinevizyon aleti ile bunu deneyebiliriz.
O kadar paraya oled almak varken duz led hayatta alınmaz
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ersins58 5 yıl
Yanılmıyorsam lig tv bir macı 4k vermişti
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lostlast 5 yıl
10 sene sonra olmezsek hangi modeli alalim diye tartisiriz simdi full hd tv bile bu ulkeye cok
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6.cadde 5 yıl
2 ay tvnin içinde yatıp kalktım nerdeyse. Tüm markaları kıyaslama şansım oldu.
Bana göre led tv 📺 gerçekten çamur gibi gösteriyor. Hiçbir led plazmanın veya tuplu tvnin goruntusune dahi yaklaşamıyor. Panasonic neoplazma teknolojisine ağırlık vermişti. Neden plazma tvlere ağırlık verilmedi hala anlamam.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Fennezs 5 yıl 6.cadde
6.cadde
2 ay tvnin içinde yatıp kalktım nerdeyse. Tüm markaları kıyaslama şansım oldu.
Bana göre led tv 📺 gerçekten çamur gibi gösteriyor. Hiçbir led plazmanın veya tuplu tvnin goruntusune dahi yaklaşamıyor. Panasonic neoplazma teknolojisine ağırlık vermişti. Neden plazma tvlere ağırlık verilmedi hala anlamam.

Eski romantik günler geride kaldı. Artık evladiyelik veya üst kalite ürün yapılmıyor. Amaç tüketim çarkını döndürmek, bana ucuza ama ömrüm boyunca 10 tane tv aldırmak. Ve tabii ekonomi. Pioneer gibi yaptığı ürünleri herşeyiyle üst kalite yapmaya çalışan, görüntüsünden, malzeme kalitesinden, içinde kullandığı elektronik komponentlerin kalitesinden (ki bunu sorgulamak kimsenin aklına bile gelmez), yazılım, işletim sistemine kadar üst düzey yapan bir firma tv bölümünü kapattı düşünsenize. Zira mesela 10 bine tv satıp, buradan x kar ediyorduysa, 2-3 bine satan 2x 3x kar ediyordu. 10 bini vermiyor insanlar kolay kolay. Kiminde yok kimi de olsa da vermez. Adama 10 yıl en ufak problem olsa düzeltecez, değiştirecez diye garanti versen o parayı vermezler ve o 10 yılda 3-5 tv alırlar sonuçta yine benzer bir para verirler ve hep de vasat bşr tvleri olur. Eeee, yani hem kar marjı az hem satış sayısı düşük....kapanır tabii.

Plazmalar da öyle. İyi plazmalar maliyetli ve kar marjı az, pahalı ve aslında daha dogru ve iyi olan görüntü kalitesini insanlar daha kötü algılıyor. Ledin anormal parlaklığı, renklerinin toptan hatalı olması, cırlar parlak renkler olması insanların hoşuna gidiyor. O yüzden.

Hiçbir alet cihaz 39 yıl önce yapıldığı gibi "dayanacak" şekilde yapılmıyor artık, pahalı oluyor, pazarda tutunamıyor.

Bu arda bence curved en az 80 inç ekranda olmalı, 42 ekran filan bence curved komik ve rahatsız edici. 4k d 5 sene sonra belki. Bugün bile satılan filmlerde bluray sayısı dvd sayısına yetişemiyor bile, 5 sene önce bugünler için öngörülenin çok çok altında hala ve uzmanlar bunu şaşırtıcı buluyor 4k medya için de aynısı olabilir diyorlar.

Zamanla 4k olur bence ama mesela 8k filan artık yemez. 3d gibi güdük kalır. İndan gözü devamlı upgrade olmuyor zira ve artık 4k dan sonrası da abes (ekran çok büyüdükçe o zaman 8k 12k anlamlı olabilir tabii)
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exent4246o 5 yıl
Zengin olup alsan ne olacak.
Daha doğru düzgün HD kanal yokken ki
HD Kanallarla bile kötü gözükecektir.
Film izlemek istesen 4K Film ?
Oyun oynamak istesen PS4,XBOX ONE en fazla 1080p
PC de oynamak istesen sağlam bir ekran kartında bile FPS düşüşleri yaşayacaksın.

1080P ile 4k arasındaki çözünürlük farkı çok yüksek

1920x1080 - 4096 × 3112 (Tam diyafram)
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maxiromulus 5 yıl
Arkadaslar kavisli 4K tvyi 295x2 ekran kartli pc ye takip 30-40 fps civari 4K oyun oynayabilirmiyiz ?
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digital_man 5 yıl
Arkadaşlar bugün 1 tane samsung 55'' 8500 curved uhd 4k aldım yanında 1 tanede hediye samsung Led tv kampanyası vardı ...salı yada Çarşamba gelecek ürünler ve kurulum yapılacak 3d performansı sanmıyorumki lg ler kadar üstün olsun ..diğer yorumlarımıda kurulum yapılınca yaparım...
Ürünü mediamarkt tan aldım...7999 tl
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Xanthochroid 5 yıl
4K içerik kısıtlığını geçtim, çoğumuz YouTube'dan 720p videoyu zor izliyor. 4K içerik olsa bile ttnet ile izlemek şimdilik hayal.
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