Kavisli ekrana sahip yeni nesil televizyonlar hakkında merak edilen her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hem kavisli ekrana sahip olan hem de 4K çözünürlük desteği sunan yeni nesil televizyonlar, heyecan uyandırmaya devam ediyor. Yeni nesil kavisli televizyonlar üzerine merak edilen tüm detayları Samsung'dan Veysel Kaya ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda bulabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.
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Adamlar o zamandan cözmüs olayi.
Ama bu kadar para yerine kavisli bir beyaz perde bir adet sinevizyon aleti ile bunu deneyebiliriz.
O kadar paraya oled almak varken duz led hayatta alınmaz
Bana göre led tv 📺 gerçekten çamur gibi gösteriyor. Hiçbir led plazmanın veya tuplu tvnin goruntusune dahi yaklaşamıyor. Panasonic neoplazma teknolojisine ağırlık vermişti. Neden plazma tvlere ağırlık verilmedi hala anlamam.
Eski romantik günler geride kaldı. Artık evladiyelik veya üst kalite ürün yapılmıyor. Amaç tüketim çarkını döndürmek, bana ucuza ama ömrüm boyunca 10 tane tv aldırmak. Ve tabii ekonomi. Pioneer gibi yaptığı ürünleri herşeyiyle üst kalite yapmaya çalışan, görüntüsünden, malzeme kalitesinden, içinde kullandığı elektronik komponentlerin kalitesinden (ki bunu sorgulamak kimsenin aklına bile gelmez), yazılım, işletim sistemine kadar üst düzey yapan bir firma tv bölümünü kapattı düşünsenize. Zira mesela 10 bine tv satıp, buradan x kar ediyorduysa, 2-3 bine satan 2x 3x kar ediyordu. 10 bini vermiyor insanlar kolay kolay. Kiminde yok kimi de olsa da vermez. Adama 10 yıl en ufak problem olsa düzeltecez, değiştirecez diye garanti versen o parayı vermezler ve o 10 yılda 3-5 tv alırlar sonuçta yine benzer bir para verirler ve hep de vasat bşr tvleri olur. Eeee, yani hem kar marjı az hem satış sayısı düşük....kapanır tabii.
Plazmalar da öyle. İyi plazmalar maliyetli ve kar marjı az, pahalı ve aslında daha dogru ve iyi olan görüntü kalitesini insanlar daha kötü algılıyor. Ledin anormal parlaklığı, renklerinin toptan hatalı olması, cırlar parlak renkler olması insanların hoşuna gidiyor. O yüzden.
Hiçbir alet cihaz 39 yıl önce yapıldığı gibi "dayanacak" şekilde yapılmıyor artık, pahalı oluyor, pazarda tutunamıyor.
Bu arda bence curved en az 80 inç ekranda olmalı, 42 ekran filan bence curved komik ve rahatsız edici. 4k d 5 sene sonra belki. Bugün bile satılan filmlerde bluray sayısı dvd sayısına yetişemiyor bile, 5 sene önce bugünler için öngörülenin çok çok altında hala ve uzmanlar bunu şaşırtıcı buluyor 4k medya için de aynısı olabilir diyorlar.
Zamanla 4k olur bence ama mesela 8k filan artık yemez. 3d gibi güdük kalır. İndan gözü devamlı upgrade olmuyor zira ve artık 4k dan sonrası da abes (ekran çok büyüdükçe o zaman 8k 12k anlamlı olabilir tabii)
Daha doğru düzgün HD kanal yokken ki
HD Kanallarla bile kötü gözükecektir.
Film izlemek istesen 4K Film ?
Oyun oynamak istesen PS4,XBOX ONE en fazla 1080p
PC de oynamak istesen sağlam bir ekran kartında bile FPS düşüşleri yaşayacaksın.
1080P ile 4k arasındaki çözünürlük farkı çok yüksek
1920x1080 - 4096 × 3112 (Tam diyafram)
Ürünü mediamarkt tan aldım...7999 tl