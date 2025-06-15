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    Pankreas kanseri aşısında umut veren gelişme: Yeni tedavi yöntemi hastalığı yok etti

    Pankreas kanserine karşı geliştirilen yeni bir nano-aşı, erken testlerde hastalığı ortadan kaldırdı. İşte insan denemeleri öncesi umut verici sonuçlarıyla dikkat çeken araştırmanın detayları:

    Pankreas kanseri için geliştirilen yeni aşı hastalığı yok etti Tam Boyutta Gör
    Pankreas kanserine yönelik geliştirilen yeni bir aşı, klinik öncesi denemelerde hastalığın izlerini ortadan kaldırarak tıpta çığır açabilecek bir tedavi seçeneği sundu. ABD merkezli Case Western Reserve Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC) olarak bilinen en yaygın pankreas kanseri türünü hedef alıyor. 

    Nano-aşılar pankreas kanserine karşı devrim yaratabilir mi?

    PDAC, erken evrede nadiren teşhis edilen ve metastaz yapana kadar belirti göstermeyen bir kanser türü olması nedeniyle ölüm oranı yüksek bir hastalıktır. Bu kanser türünün beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca %13,3 seviyesindedir. Bu nedenle araştırmacılar, bağışıklık sistemini harekete geçiren yenilikçi bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Geliştirilen aşı, kanser hücrelerinde sık görülen genetik mutasyonları hedefleyen antijenlerle yüklü nanopartiküller aracılığıyla çalışıyor.

    Çalışmayı yürüten ekibin başındaki biyomedikal mühendis Zheng-Rong Lu, "Pankreas kanseri son derece agresif seyreden bir hastalık. Bu yüzden tedavimizin klinik öncesi aşamada bu kadar etkili sonuçlar vermesi bizim için de oldukça şaşırtıcıydı." açıklamasında bulundu. Aşının, izole hücre kültürleri ve hayvan modelleri üzerindeki etkisi ise oldukça çarpıcı. Zira hedeflerin yarısından fazlasında kanserin tamamen ortadan kalktığı bildirildi.

    Tedavi protokolü, üç doz nano-aşı enjeksiyonunu ve buna eşlik eden bir bağışıklık kontrol noktası inhibitörünü içeriyor. Bu sayede, tümörlerin bağışıklık sisteminden gizlenme yeteneği kırılarak vücudun doğal savunma mekanizması harekete geçiriliyor. Ayrıca araştırma ekibi, bu yaklaşımın etkinliğini değerlendirmek için ileri düzey manyetik rezonans moleküler görüntüleme (MRMI) teknolojisini kullanmayı planlıyor.

    Henüz erken aşamalarda olunmasına rağmen, bu yenilikçi çalışmaya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 3 milyon doları aşkın fon sağlandı. Klinik öncesi denemeler tamamlandığında elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla paylaşılması bekleniyor. İnsan üzerinde gerçekleştirilecek klinik denemelerin ise önümüzdeki süreçte başlaması planlanıyor.

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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